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Мошенники обманули женщину через приложение, а мужа, который&nbsp; пытался ей помочь, обманул юрист

Мошенники обманули женщину через приложение, а мужа, который пытался ей помочь, обманул юрист

Автор:
03 апреля 2024 18:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: Банк   Россия   инвестиции   лох не мамонт   мошенники   обман   полиция   
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Вся семья обратилась в полицию.

УМВД России по Омской области сообщило, что омичку обманули мошенники. Женщина играла в игру и увидела рекламу, которая предлагала инвестиции. Она решила подзаработать и скачала приложение, заполнила анкету и с ней тут же связались.

Собеседник представился специалистом по инвестициям и пообещал высокий доход. Чтобы вложиться, женщина взяла свои 9 тысяч, взяла кредит, попросила мужа и друга оформить займ. К тому же друг ещё дал ей 1,5 миллиона своих сбережений. В общей сумме мошенникам женщина отдала 3,5 миллиона.

На протяжении месяца женщина переписывалась с мошенниками и переводила деньги. Муж заметил это и решил спасти жену от долгов и мошенников, наняв юриста. Тот запросил 50 тысяч рублей, а после их получения перестал выходить на связь. Только после этого обманутые супруги обратились в полицию. Интересно, что в какой-то момент женщина даже начала сомневаться, но её убедили.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на раскрытие преступления и установление личностей аферистов. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в полиции.


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Метки: Банк   Россия   инвестиции   лох не мамонт   мошенники   обман   полиция   
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Фамилия у семьи не Лоховы случайно?
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42k
Сергей 42 минуты назад
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то Бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, -
Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
“Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись!
Что ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица!”
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло, -
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал с ним была плутовка такова.
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721
Хог 59 минут назад
"плотить, увидомление"
тут всё понятно - это насекомые
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4889 постов (4675 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352210



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