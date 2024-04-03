Мошенники обманули женщину через приложение, а мужа, который пытался ей помочь, обманул юрист

На протяжении месяца женщина переписывалась с мошенниками и переводила деньги. Муж заметил это и решил спасти жену от долгов и мошенников, наняв юриста. Тот запросил 50 тысяч рублей, а после их получения перестал выходить на связь. Только после этого обманутые супруги обратились в полицию. Интересно, что в какой-то момент женщина даже начала сомневаться, но её убедили.