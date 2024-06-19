Древние камни одной дороги Эдинбурга и их печальная история

Посреди жилой улицы в районе Морнингсайд в Эдинбурге в тротуар наглухо вмонтированы плиты с добавлением странных камней. Расположенная неподалёку табличка на бордюре рассказывает историю последних разбойников, публично повешенных в Шотландии.

Холодной ноябрьской ночью 1814 года Дэвид Лох вёз свой товар на телеге, когда на него напали два ирландских иммигранта, Генри О'Нил и Томас Келли. Его жестоко избили и украли лошадь вместе с месячной зарплатой.