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Древние камни одной дороги Эдинбурга и их печальная история

Древние камни одной дороги Эдинбурга и их печальная история

Автор:
19 июня 2024 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Мостовая   виселица   достопримечательность   история   камень   место   память   плита   шотландия   эдинбург   
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На одной вполне себе современной улице Эдинбурга есть в буквальном смысле привет из прошлого – несколько древних камней, которые вмонтировали в мостовую не просто так, а с дальним прицелом.

Плиты призваны увековечить память об одном из последних публичных повешений в городе. В назидание, так сказать, потомкам. Чтобы было над чем поразмыслить, ступая на плиту.

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Посреди жилой улицы в районе Морнингсайд в Эдинбурге в тротуар наглухо вмонтированы плиты с добавлением странных камней. Расположенная неподалёку табличка на бордюре рассказывает историю последних разбойников, публично повешенных в Шотландии.

Холодной ноябрьской ночью 1814 года Дэвид Лох вёз свой товар на телеге, когда на него напали два ирландских иммигранта, Генри О'Нил и Томас Келли. Его жестоко избили и украли лошадь вместе с месячной зарплатой.

Оба мужчины были быстро задержаны, поскольку не просто имели дурную славу, а уже совершали аналогичные преступления. Суд был быстрым и, возможно, предвзятым из-за предубеждения против ирландцев. Их дело было необычным. Судья приказал заковать мужчин в цепи и вывести их из тюрьмы Старый Толбут в центре Эдинбурга, заставив пройти несколько километров, чтобы казнить на том самом месте, где было совершено преступление.

Несмотря на то, что шёл снег, большая процессия из чиновников, священнослужителей и вечно жаждущих зрелищ зевак сопровождала мужчин к этому жуткому месту. 25 января 1815 года преступники были повешены на глазах у толпы. Тела оставили висеть в качестве сурового напоминания и предупреждения для других потенциальных преступников.

История о повешении прочно закрепилась в общественном сознании. Сочувствие к повешенным с годами только возрастало. Местный фольклор, строившийся на рассказах очевидцев, гласит, что тех людей повесили несправедливо. Два булыжника в центре каждой площадки символизируют собой виселицы. Люди поговаривают, что цемент на дороге никогда полностью не высыхает, напоминая о несправедливом обвинении, суде и отнятых жизнях.

Источник:

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Метки: Мостовая   виселица   достопримечательность   история   камень   место   память   плита   шотландия   эдинбург   
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