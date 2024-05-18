Сердце Мидлотиана, его история и нестандартное применение

Исторически сложилось так, что сердце – это знак любви, преданности, нежности и других тёплых чувств. В одном из мест Эдинбурга этот символ используется иначе.
Сегодня оживлённая Хай-стрит Эдинбурга – популярное туристическое место. Но несколько столетий назад здесь располагалась самая ужасная тюрьма Королевства – Старый Толбут. Всё, что осталось сейчас, – это Сердце Мидлотиана, которое обозначало точку невозврата – вход в казематы.
Старый Толбут был известен на всю Великобританию как самое кошмарное место, куда только можно было попасть. Изначально у здания XIV века была иная – полезная функция. Оно использовалось для таких целей как размещение Городского совета, первые заседания парламента Шотландии и Сессионного суда.
Впоследствии Старый Толбут стал главной тюрьмой города. Изначально она использовалась как тюрьма для должников. Но вскоре туда стали помещать воров и убийц, а также мелких преступников. Среди них были женщины и даже дети. Толбут пользовался дурной славой благодаря своим орудиям пыток – обычными наказаниями были откручивание пальцев и столбы. Казни были публичными и проводились на помосте над городской площадью. Головы самых опасных преступников прибивали на ограду в качестве предупреждения для других в знак того, как делать не надо, и что будет за проступки.
Состояние тюрьмы было настолько плохим, что в 1561 году Мария – королева Шотландии, отдала приказ снести и перестроить здание. Новое было модным, а его одним из новых элементов стали легкомысленные сердечки, вырезанные в дверях.
Однако это не стало свидетельством изменения нравов. Пытки и казни в Новом Толботе продолжались до тех пор, пока тюрьму не стёрли с лица земли в 1817 году. Тюрьма и её сердце стали известны благодаря роману сэра Вальтера Скотта «Сердце Мидлотиана», в котором описан вымышленный бунт в Старом Толботе. Произведение считается одной из лучших работ автора.
Единственное, что осталось от старой тюрьмы – это Сердце Мидлотиана. По традиции местные жители плюют на него, проходя мимо. Хотя никто не может точно объяснить, почему это надо делать. Одни уверены, что эта практика осталась с тех времен, когда прохожие плевали на тюрьму в знак солидарности с теми, кто находился внутри.
Вторые считают, что это сами заключённые плевали на сердце, когда их отпускали на волю. Третьи настаивают, что это жест удачи для городской футбольной команды «Сердца». Версия для туристов гласит, что плевок в сердце - это единственный гарантированный способ вернуться в Эдинбург. Вне зависимости от истинности ответа, при осмотре сердца нужно проявлять внимательность, чтобы не вляпаться в чужой плевок, оставшийся от сознательных граждан.
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