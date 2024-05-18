Сердце Мидлотиана, его история и нестандартное применение

Впоследствии Старый Толбут стал главной тюрьмой города. Изначально она использовалась как тюрьма для должников. Но вскоре туда стали помещать воров и убийц, а также мелких преступников. Среди них были женщины и даже дети. Толбут пользовался дурной славой благодаря своим орудиям пыток – обычными наказаниями были откручивание пальцев и столбы. Казни были публичными и проводились на помосте над городской площадью. Головы самых опасных преступников прибивали на ограду в качестве предупреждения для других в знак того, как делать не надо, и что будет за проступки.