"Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви"

В качестве наказания за подобные общественные преступления виновному надевали на шею jougs (от латинского iugum – ярмо) – металлический ошейник, с цепью, прикреплявшей его к стене. Униженного преступника заставляли каяться в своих грехах перед всеми прихожанами, приходящими и уходящими из церкви. Они должны были стоять там днём и ночью, в любую погоду, в течение времени, которое церковники считали достаточным для искупления вины за совершённый проступок.