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Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви

Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви

Автор:
07 июня 2024 13:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: Даддингстонская церковь   джоггс   история   наказание   ошейник   средневековье   факт   шотландия   эдинбург   
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Чтобы заставить ребёнка подумать над своим поведением, его ставят в угол. Наказание не страшное, но обидное. Оказывается, подобная практика существовала и для взрослых. И в назидание потомкам элемент такой специфической системы наказания украшает старинную деревенскую церквушку.

Средневековое приспособление, использовавшееся для наказания и позора провинившихся, до сих пор висит у деревенской церкви.

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В маленькой деревушке Даддингстон, расположенной на окраине Эдинбурга, находится Даддингстонская церковь. Эта церковь XII века была центром общины в позднем Средневековье, а значит, отвечала за решение любых юридических вопросов, касающихся прихожан-жителей. Включая такие проступки как пьянство, нарушение общественного порядка, распространение сплетен или даже игнорирование религиозных служб.

В качестве наказания за подобные общественные преступления виновному надевали на шею jougs (от латинского iugum – ярмо) – металлический ошейник, с цепью, прикреплявшей его к стене. Униженного преступника заставляли каяться в своих грехах перед всеми прихожанами, приходящими и уходящими из церкви. Они должны были стоять там днём и ночью, в любую погоду, в течение времени, которое церковники считали достаточным для искупления вины за совершённый проступок.

Это средневековое приспособление и сегодня висит у церкви деревни Даддингстон и является одним из немногих сохранившихся в Шотландии ошейников джоггсов. К слову, у церкви есть немало и других примечательных особенностей.

Прямо перед ошейниками для наказаний находится каменное строение с набором ступеней, которые когда-то помогали прихожанам высаживаться и загружаться в кареты или на лошадей. Рядом с ним оборудована сторожка. Некогда она служила пристанищем для сторожей, отпугивающих «воскресителей», то есть похитителей тел, чтобы те не крали покойников для продажи в быстро развивающиеся медицинские школы Эдинбурга.

По некоторым данным, это самое старое религиозное здание, в котором до сих пор проводятся службы, во всей Шотландии. Если обойти церковь слева, то в задней части можно увидеть арочный каменный дверной проём, построенный во времена норманнов. С левой стороны можно увидеть фигуры Христа на кресте и рыцаря, убивающего дракона.

Когда солдаты армии Кромвеля оккупировали Шотландию, то даже видавшие виды воины пришли в ужас от того, что церковники использовали такое наказание. Большая часть джоггсов была сорвана с церковных стен и ликвидирована. И лишь несколько, в том числе и этот, остались как память о прошлом.

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Метки: Даддингстонская церковь   джоггс   история   наказание   ошейник   средневековье   факт   шотландия   эдинбург   
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Горожанин 5 минут назад
"Средневековый ошейник джоггс из Даддингстонской церкви"
---------------
Дагестанской?
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Gatsby
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