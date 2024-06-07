Почтовое отделение Энглвуд и его мрачное прошлое

Должно ли место сохранить особую энергетику, если когда-то давно там происходили какие-то яркие или значимые события? Любители мистики считают, что места, где происходят трагедии, становятся проклятыми.
А скептики спокойно относятся к подобным заявлениям. И застраивают страшные места. Не пустовать же земле, она в наше время штука дорогая. Из этих соображений на месте знаменитого замка убийцы Генри Говарда Холмса построили скромное почтовое отделение.
Почта Энглвуда была построена на месте, которое когда-то занимал знаменитый «Замок убийц Г.Г. Холмса».
История, которую обычно рассказывают, гласит, что во время Всемирной Колумбийской выставки 1893 года Холмс построил на этом месте затейливый отель для посетителей ярмарки, убив и ограбив многих из них. Дом был спроектирован как смертельная ловушка, с газовыми линиями, которыми он мог управлять, чтобы отравить людей во сне. И желобами, с помощью которых он незаметно сбрасывал жертв в подвал, где препарировал их. Иногда продавая тела в медицинские школы, иногда просто избавляясь от улик.
Однако, по словам Адама Зельцера, эксперта по Холмсу, подлинная история не столь пугающе-пикантна. Когда в 1894 году мошенника Холмса арестовали за страховое мошенничество, люди вспомнили, что у него было трёхэтажное здание на 63-й улице, которое, как известно, было полно потайных комнат и ходов.
Затем они поняли, что несколько его сотрудников исчезли. И задумались, не могли ли эти ходы служить не только для того, чтобы прятать украденную мебель. Некоторые из пропавших были найдены живыми и здоровыми, но около полудюжины так и не нашлись. В итоге Холмс признался в 27 убийствах. Хотя, что странно, некоторые из тех, в убийстве кого он признался, на тот момент были ещё живы. Власти считали, что эта цифра ближе к 10.
В XX веке разные авторы стали приписывать преступнику сотни других жертв. Большая часть «замка» должна была находиться на месте, которое сейчас занимает покрытый травой холм к востоку от почтового отделения.
Какой бы ни была правда о деле Холмса, почтовое отделение, которое сегодня находится на месте одиозного сооружения, ничем не примечательно и предоставляет обычные услуги типа отправки писем, выдачи посылок и денежных переводов.
Но, как знать, может мстительный дух Холмса всё ещё болтается по округе и дожидается благоприятных условий, чтобы отомстить за то, что ликвидировали его безумный проект, заменив его прозаичной и скучной банальщиной.
Источник:
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