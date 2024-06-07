Почтовое отделение Энглвуд и его мрачное прошлое

Затем они поняли, что несколько его сотрудников исчезли. И задумались, не могли ли эти ходы служить не только для того, чтобы прятать украденную мебель. Некоторые из пропавших были найдены живыми и здоровыми, но около полудюжины так и не нашлись. В итоге Холмс признался в 27 убийствах. Хотя, что странно, некоторые из тех, в убийстве кого он признался, на тот момент были ещё живы. Власти считали, что эта цифра ближе к 10.