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Почтовое отделение Энглвуд и его мрачное прошлое

Почтовое отделение Энглвуд и его мрачное прошлое

Автор:
07 июня 2024 12:22
Сообщество : Истории
Метки: Генри Холмс   Иллинойс   Чикаго   достопримечательность   замок   история   место   отделение   отель   почта   
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Должно ли место сохранить особую энергетику, если когда-то давно там происходили какие-то яркие или значимые события? Любители мистики считают, что места, где происходят трагедии, становятся проклятыми.

А скептики спокойно относятся к подобным заявлениям. И застраивают страшные места. Не пустовать же земле, она в наше время штука дорогая. Из этих соображений на месте знаменитого замка убийцы Генри Говарда Холмса построили скромное почтовое отделение.

Почта Энглвуда была построена на месте, которое когда-то занимал знаменитый «Замок убийц Г.Г. Холмса». 

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История, которую обычно рассказывают, гласит, что во время Всемирной Колумбийской выставки 1893 года Холмс построил на этом месте затейливый отель для посетителей ярмарки, убив и ограбив многих из них. Дом был спроектирован как смертельная ловушка, с газовыми линиями, которыми он мог управлять, чтобы отравить людей во сне. И желобами, с помощью которых он незаметно сбрасывал жертв в подвал, где препарировал их. Иногда продавая тела в медицинские школы, иногда просто избавляясь от улик.

Однако, по словам Адама Зельцера, эксперта по Холмсу, подлинная история не столь пугающе-пикантна. Когда в 1894 году мошенника Холмса арестовали за страховое мошенничество, люди вспомнили, что у него было трёхэтажное здание на 63-й улице, которое, как известно, было полно потайных комнат и ходов.

Затем они поняли, что несколько его сотрудников исчезли. И задумались, не могли ли эти ходы служить не только для того, чтобы прятать украденную мебель. Некоторые из пропавших были найдены живыми и здоровыми, но около полудюжины так и не нашлись. В итоге Холмс признался в 27 убийствах. Хотя, что странно, некоторые из тех, в убийстве кого он признался, на тот момент были ещё живы. Власти считали, что эта цифра ближе к 10.

В XX веке разные авторы стали приписывать преступнику сотни других жертв. Большая часть «замка» должна была находиться на месте, которое сейчас занимает покрытый травой холм к востоку от почтового отделения.

Какой бы ни была правда о деле Холмса, почтовое отделение, которое сегодня находится на месте одиозного сооружения, ничем не примечательно и предоставляет обычные услуги типа отправки писем, выдачи посылок и денежных переводов.

Но, как знать, может мстительный дух Холмса всё ещё болтается по округе и дожидается благоприятных условий, чтобы отомстить за то, что ликвидировали его безумный проект, заменив его прозаичной и скучной банальщиной.

Источник:

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Метки: Генри Холмс   Иллинойс   Чикаго   достопримечательность   замок   история   место   отделение   отель   почта   
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