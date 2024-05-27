Комбе Гиббет: мрачная история о любви, преступлении и наказании

На холме Галлоуз-Даун, к югу от Инкпена, на гребне между древним городищем Уолбери и холмом Инкпен стоит длинный курган Инкпена. На вершине находится любопытный памятник, известный как Комбе Гиббет.
Джордж Бромхэм и Дороти Ньюман были безнадёжно влюблены друг в друга. Это была истинная любовь, слепая и, что самое главное, запретная. Дороти была вдовой и жила в деревне Инкпен. Джордж, рабочий с фермы, жил в Комбе. Он был женат, и у него был сын по имени Роберт
Хотя не сохранилось сведений о том, что жена Джорджа, Марта, думала об этой интрижке, вряд ли она была довольна. В 1676 году супружеская измена была преступлением, которое могло преследоваться по английскому общему праву. Муж, которому жена изменила, мог подать гражданский иск против прелюбодея, который мог быть привлечён к ответственности за лишение исключительного доступа к телу супруги. В качестве альтернативы прелюбодея можно было обвинить в соблазнении, то есть в заманивании супруги, чтобы она захотела уйти от мужа. Хотя закон был написан для защиты мужчин, общество в целом все равно не одобрило бы поведения Джорджа.
Парочка придумала план, как остаться вдвоём и жить не сказать чтобы счастливо, но по возможности долго. Они спрятались на спуске, где сейчас стоит виселица (гиббет), и ждали, пока Марта и Роберт пройдут по тропинке. Когда семья Джорджа появилась в поле зрения, они выскочили из своего укрытия и забили двух несчастных ничего не подозревающих жертв до смерти. Легенда гласит, что они оттащили тела к близлежащему пруду, где и избавились от них.
Возможно, преступление и сошло бы им с рук, но свидетелем их ужасных деяний стал другой житель деревни, известный как Безумный Томас. Безумный Том был потрясён тем, чему стал свидетелем, и помчался к местным властям.
Джорджа и Дороти арестовали за убийство. Суд начался 23 февраля 1676 года и проходил в Винчестерском суде. Преступников обвинили в «убийстве Роберта, сына Джорджа Бромхэма, и Марты, жены упомянутого Джорджа Бромхэма», и приказали повесить «на сеновале неподалёку от места убийства». Публичное повешение состоялось в Винчестере 3 марта 1676 года. Протоколы судебных заседаний содержатся в Книге западного округа тюрьмы и хранятся в Винчестерской библиотеке.
Тела Джорджа и Марты привезли из Винчестера в Инкпен и положили в сарае на заднем дворе гостиницы «Корона и Подвязка», где местный кузнец снял с них мерки и надел на них цепи. Сарай был переименован в Амбар Гиббета и стал местной туристической достопримечательностью, вероятно, по инициативе хозяина гостиницы «Корона и Подвязка».
Расходы на повешение двух прелюбодеев-убийц должны были лечь на плечи прихода, в котором они жили. Ни Инкпен, ни Комб не смогли договориться о том, какая из деревень должна платить, и поэтому согласились разделить расходы и возвести виселицу на холме между двумя поселениями. Окончательное повешение тел Джорджа и Дороти состоялось 6 марта 1676 года по обе стороны двойной виселицы. Отсюда, с почти самой высокой точки Южной Британии, их безжизненные тела смотрели мёртвыми глазами на три графства – Беркшир, Уилтшир и Хэмпшир.
Виселицу больше никогда не использовали. Возможно, трупы служили сдерживающим фактором для потенциальных убийц в округе. Хотя она не использовалась с 1676 года, нынешняя виселица – седьмая по счету. Оригинальная виселица простояла неизвестно сколько времени, но в 1850 году была возведена вторая взамен пришедшей в негодность исходной. В неё ударила молния, и в 1949 году её заменили на номер три.
Номер три сам по себе имеет любопытную историю. В 1948 году эта история привлекла внимание Джона Шлезингера. Шлезингеру суждено было стать одним из выдающихся британских режиссёров, который за свою карьеру получил три «Оскара» и несколько номинаций. Семья Шлезингеров жила в доме под названием Маунт Плезант, расположенном на перекрестке Инкпен-роуд и Крайстчерч. Из дома Маунт Плезант открывался вид на виселицу на соседнем холме. Шлезингер поступил учиться в Оксфордский университет, но во время пасхальных каникул 1948 года он и его сокурсник Алан Кук, посетив Маунт Плезант, решили снять фильм об истории, связанной с виселицей.
Этим фильмом стала «Чёрная легенда», которая, по словам Шлезингера, зародила его интерес к кино. Двое друзей изучили историю виселицы, разработали план фильма и сумели получить финансирование в размере 200 фунтов стерлингов.
Летом они заинтересовали других членов Драматического общества Оксфордского университета, членов своей семьи и друзей, а также местных жителей. Одним из актёров был тогдашний студент Оксфорда, а впоследствии знаменитый британский актер Роберт Харди, который сыграл роль Безумного Томаса.
Виселица, установленная в 1949 году, продержалась всего один год, а четвёртую возвели в 1950 году. С тех пор вандалы, которые, как считается, протестовали против повешения, дважды спиливали конструкцию – в 1965 и 1969 годах. Зимой 1977-78 годов штормовые ветры снесли пятую виселицу, так как её основание сгнило. Она была вновь установлена 1 мая 1979 года.
Один из жителей Инкпена в 1979 году сказал: «Инкпен без своей виселицы – всё равно что Стоунхендж без своих камней. Она была здесь 300 лет, и жители Инкпена не видят причин, по которым она не должна быть здесь и сейчас».
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