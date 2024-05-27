Комбе Гиббет: мрачная история о любви, преступлении и наказании

Парочка придумала план, как остаться вдвоём и жить не сказать чтобы счастливо, но по возможности долго. Они спрятались на спуске, где сейчас стоит виселица (гиббет), и ждали, пока Марта и Роберт пройдут по тропинке. Когда семья Джорджа появилась в поле зрения, они выскочили из своего укрытия и забили двух несчастных ничего не подозревающих жертв до смерти. Легенда гласит, что они оттащили тела к близлежащему пруду, где и избавились от них.

Возможно, преступление и сошло бы им с рук, но свидетелем их ужасных деяний стал другой житель деревни, известный как Безумный Томас. Безумный Том был потрясён тем, чему стал свидетелем, и помчался к местным властям.