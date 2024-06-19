Приятная «Просто Помеха», её заслуги и достижения

Когда между парнями вспыхивали драки, дог быстро разнимал ссорящихся, вставая на задние лапы и упираясь гигантскими лапищами в грудь забияк, отталкивая их друг от друга. Он также стал талисманом, поднимающим боевой дух моряков, базирующихся в Саймонс-Тауне, и часто появлялся на парадах в своей матросской шапке.

У хвостатого матроса не было безупречного послужного списка. В его листе поведения, который сейчас хранится в музее города, записаны три проступка: проезд по железной дороге без пропуска, отказ покинуть Дом моряков и солдат и сон на кровати в общежитии старшины (за последнее он был официально лишён костей на неделю). Он также был наказан за драки с талисманами других кораблей Королевского флота.

Тем не менее, командование сочло его достойным повышения, и Джаст Ньюисенс был повышен на ступеньку, получив право на военно-морской паёк. Позже, в 1944 году, он был уволен из Королевского флота и с корабля HMS Afrikander (где он официально служил) после несчастного случая, в результате которого у пса диагностировали тромбоз. В результате у Королевского флота не осталось другого выхода, кроме как усыпить матроса.