Приятная «Просто Помеха», её заслуги и достижения

Некоторые так стремятся служить во флоте, что добиваются зачисления, не заполнив при этом ни одного документа и даже не произнеся ни одного слова. Исключительно стремлением и душевным порывом.
На берегах Саймонс-Тауна, южнее Кейптауна, стоит скульптура благородного и выдающегося пса. Его звали Джаст Нюисенс (Just Nuisance). Этот дог остаётся единственным псом, когда-либо официально числившимся на службе Британского королевского флота.
Его необычная история началась в 1937 году, когда щенок родился в пригороде Кейптауна. Его купил Бенджамин Чейни, который переехал на юг, в близлежащий Саймонс-Таун – крупную военно-морскую базу Британского королевского флота.
Он оказался общительным псом и полюбился морякам. Они брали его с собой на прогулки. Четвероногий друг никогда не испытывал недостатка в лакомствах, включая пироги и печеньки. Отчасти благодаря такому сытному рациону собачей вырос до внушительных даже для своей породы габаритов: рост пса, ставшего на задние лапы, достигал двух метров.
Он следовал за моряками по всему городу и стал постоянным посетителем военно-морской базы и верфей. Одним из его любимых мест для отдыха был верхний трап корабля HMS Neptune. Безусловно, габаритная тушка являла собой некоторое препятствие. И моряки в шутку, но с любовью прозвали его Помехой.
Когда у них выдавалась свободная минутка, они часто ездили на поезде в Кейптаун, расположенный в 35 километрах к северу.
Псу, естественно, хотелось ехать с ними. Но у билетёров и контролёров было по этому поводу другое мнение. Моряки пытались спрятать животное, но его часто высаживали на следующей станции. Довольно быстро пёс научился возвращаться в Саймонс-Таун пешком или, если делать это было лень, садился на следующий поезд до Кейптауна и снова испытывал судьбу на прочность, как и нервы работников железной дороги.
В итоге те устали от проделок пса, и хозяин начал получать письма с жалобами, в которых ему предлагалось запереть Нюисенса. А иначе его просто отловят и усыпят.
Моряки, узнав о кошмарных угрозах, обратились к своему начальству. Вскоре стол главнокомандующего Королевским флотом был усыпан письмами от обеспокоенных подчинённых из Южной Африки, переживающих о судьбе верного товарища. Возможно, заботясь о морали, а может быть, просто потому, что он был любителем четвероногих друзей, главнокомандующий творчески подошёл к решению проблемы и зачислил пса в Королевский флот. Как военнослужащий, он получал право бесплатного проезда.
Дог начал службу 25 августа 1939 года, став первой и единственной собакой, когда-либо поступавшей на службу в Королевский военно-морской флот.
Он был зарегистрирован под фамилией Nuisance и именем Just. Его профессия была указана как «Дробильщик костей», а в графе вероисповедание значилось «Лига собачьей божественности».
Он прошёл необходимый медицинский осмотр. А затем «подписал» бумаги отпечатком подушечек на лапе и был готов к выполнению своих обязанностей. Ньюисенсу так и не довелось побывать в море, но он служил на разных других не менее значимых должностях. Он продолжал кататься с моряками на поезде в Кейптаун и провожал их домой, когда те перебирали с пенным.
Когда между парнями вспыхивали драки, дог быстро разнимал ссорящихся, вставая на задние лапы и упираясь гигантскими лапищами в грудь забияк, отталкивая их друг от друга. Он также стал талисманом, поднимающим боевой дух моряков, базирующихся в Саймонс-Тауне, и часто появлялся на парадах в своей матросской шапке.
У хвостатого матроса не было безупречного послужного списка. В его листе поведения, который сейчас хранится в музее города, записаны три проступка: проезд по железной дороге без пропуска, отказ покинуть Дом моряков и солдат и сон на кровати в общежитии старшины (за последнее он был официально лишён костей на неделю). Он также был наказан за драки с талисманами других кораблей Королевского флота.
Тем не менее, командование сочло его достойным повышения, и Джаст Ньюисенс был повышен на ступеньку, получив право на военно-морской паёк. Позже, в 1944 году, он был уволен из Королевского флота и с корабля HMS Afrikander (где он официально служил) после несчастного случая, в результате которого у пса диагностировали тромбоз. В результате у Королевского флота не осталось другого выхода, кроме как усыпить матроса.
1 апреля 1944 года, когда Ньюисенсу было семь лет, его доставили в военно-морской госпиталь Саймонс-Тауна и усыпили. На следующий день организовали похороны со всеми воинскими почестями в лагере Клавер на вершине Красного холма. Его захоронение сохранилось и до наших дней. А позже на Юбилейной площади в Саймонс-Тауне была воздвигнута статуя в память о достойном матросе. И Помеха внимательно рассматривает береговую линию, продолжая нести свою бессменную вахту.
В городском музее есть экспозиция, посвящённая истории хвостатого моряка, а с 2000 года ежегодно проводится парад датских догов, из которого выбирается двойник Помехи.
Источник:
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