30 красот и чудес света для любителей истории

Одна из крупнейших когда-либо обнаруженных доримских мозаик. Отличается высокой степенью сложности и призвана продемонстрировать могущество Македонского царства.

Дворец Эги, известный сегодня как Вергина, считается не только самым большим, но и вместе с Парфеноном самым значительным сооружением классической Греции.

Построенный во времена правления Филиппа II (359-336 гг. до н.э.) на возвышенности в Вергине на севере Греции, дворец был виден со всей македонской долины.