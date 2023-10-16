30 красот и чудес света для любителей истории

Обучение происходит всюду, где бы мы ни находились. Так почему бы не узнать что-то новое прямо сейчас? Мы собрали интересные снимки, от зданий и артефактов до статуй и произведений искусства, чтобы поделиться ими с вами. Возможно, они позволят вам по-новому взглянуть на историю человечества.
Серьга с изображением богини Ники, управляющей двуконной колесницей.
Греция, поздний классический или ранний эллинистический период.
Около 350-325 гг. до н.э.
Размеры: высота: 5 см. Вес: 15,8 гм.
Материал : золото и эмаль.
Статуя Медузы на вилле Адриана в Тиволи (II в. н.э.).
Золотая колесница, найденная в гробнице царя Тутанхамона.
Одна из крупнейших когда-либо обнаруженных доримских мозаик. Отличается высокой степенью сложности и призвана продемонстрировать могущество Македонского царства.
Дворец Эги, известный сегодня как Вергина, считается не только самым большим, но и вместе с Парфеноном самым значительным сооружением классической Греции.
Построенный во времена правления Филиппа II (359-336 гг. до н.э.) на возвышенности в Вергине на севере Греции, дворец был виден со всей македонской долины.
Римская мозаика в Зевгме, Турция, изображающая миф о царице Пасифае.
Древний город Зевгма расположен на юго-востоке Турции на берегу реки Евфрат. Название переводится с древнегреческого как "мост, переправа". Зевгма также носил название Селевкия в честь своего основателя - полководца Селевка Никатора. А город-побратим на другом берегу назывался Апамея, жену военачальника звали Апама.
Греческая золотая диадема, Черное море, около 300 г. до н.э.
Храм богини Хатхор, Дендера, Египет.
Западная лестница, ведущая на крышу храма.
На стене справа изображена процессия: четыре жреца несут святыни.
Вершина Великой пирамиды Гизы.
Золотое украшение для головы с изображением Артемиды, эллинистический период.
Эрехтейон, кариатиды, 421-406 гг. до н. э.
Древнегреческий храм на северной стороне афинского Акрополя.
Кариатида - статуя в виде женской фигуры, поддерживающая антаблемент.
Сфинкс из Ланувия, Рим, около 120-140 гг. н.э.
Изображение Осоркона II в образе Осириса в окружении Исиды и Хора.
Золото и лазурит, Египет, XXII династия, 874-850 гг. до н.э.
Статуя "Темная царица", вероятно, изображающая Клеопатру III (правила в 142-101 гг. до н.э.).
Обнаружена в затонувшем городе Гераклион. Древнеегипетский город близ Александрии ушел под воду 1200 лет назад.
Храм Нефертари.
Библиотека Цельса в Эфесе, Турция. Построена в 117 г. н.э. для хранения около 12 тыс. свитков и служила мавзолеем Тиберию Юлию Цельсу Полемею (римскому консулу Эфеса).
Древнеримский акведук в Сеговии, Испания.
Римский шлем.
Египетская маска с мумии принцессы XIX династии. Работа из дерева позволяет в очередной раз оценить талант древнеегипетских мастеров.
Церемониальная табличка из позолоченного серебра с изображением Кибелы на колеснице, начало III в. до н.э. Афганистан, Ай-Ханум.
Макет императорского Рима в Музее римской цивилизации.
Модель имеет масштаб 1:250 и размеры 16 на 16 метров, ее создание началось в 1933 году по проекту архитектора Гисмонди.
Венера Милосская во время эвакуации экспонатов Лувра в начале Второй мировой войны.
Бронзовая маска царя Саргона Аккадского, 2306 г. до н.э.
Отсутствие глаз, разбитый нос и прочие повреждения говорят о том, что осквернение царского портрета было преднамеренным и, скорее всего, являлось актом политического иконоборчества во время падения Ниневии под властью мидийцев и вавилонян в начале VII в. до н.э.
Затонувший город Байи.
Древнеримский город-курорт в итальянской провинции Кампания погрузился под воду из-за сейсмической активности.
12 расписных гробниц периода хана Хубилая, внука Чингисхана, в Китае.
Погребальная маска Тутанхамона.
Золотой двойной топор
Раннеэгейский, минойский период
Около 1550-1500 гг. до н.э.
Размеры: длина 9 см ; ширина 8,3 см.
На левом клинке надпись из четырех нерасшифрованных знаков. На правом лезвии два пробитых отверстия.
Топор был помещен в священную пещеру в качестве подношения.
Диадема Птолемеев (225-175 гг. до н.э.).
Изготовлена в Египте, вероятно, в Александрии.
Золото с драгоценными камнями, включая гранат, сердолик, жемчуг, лунный камень, аметист, изумруд.
Обелиски Хатшепсут, Египет.
Высота почти 30 м и вес 350 тонн.
Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция.
Софийский собор - памятник византийского зодчества, построенный в 532-537 годы. Более тысячи лет он оставался самым большим храмом в христианском мире.
Ника Самофракийская, мрамор, II в. до н.э.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Включил отопление", "Ехал в наушниках": пользователи рассказали, за что их штрафовали в разных странах
- У пары родилась "малышка Халк", напоминающая бодибилдера
- Ситуации с начальницами, которые выводят из себя
- Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей
А потом какие-то голимые картинки средневековья.