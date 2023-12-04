Фракийская гробница из царской долины

В центре композиции – изображение погребального ритуала. Ключевые фигуры – сам правитель и его супруга, опечаленно склонившая голову, пытаясь смириться с неизбежным и отпустить возлюбленного мужа в мир мёртвых. Царственную чету окружают слуги с дарами. У ближайшего к царю в руках три граната. В соответствии с древними верованиями, этот плод символизирует собой вечную жизнь. То есть это намёк на воскрешение.