FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2918 постов • 479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Фракийская гробница из царской долины

Фракийская гробница из царской долины

Автор:
04 декабря 2023 10:59
Сообщество : Искусство
Метки: Казанлык   Ройгос   Фракийская гробница   болгария   достопримечательность   интересно   искусство   камера   памятник   фреска   
818
8

Эта достопримечательность в окрестностях болгарского города Казанлык не самая известная среди туристов. Но в ней есть что-то неуловимо притягательное и таинственное.

Фракийская гробница представляет собой усыпальницу, построенную для фракийского правителя Ройгоса в конце IV – начале III века до н. э. Безусловно, племена, населявшие в тот период территорию современной Болгарии, были очень развиты в культурном плане. Одним из самых известных представителей этого народа считается Спартак, возглавивший восстание гладиаторов и рабов в Италии в 73–71 годах до н. э.

×
×

Гробница представляет собой небольшое помещение с узким коридором, ведущим в круглую камеру. Снаружи строение венчает конусообразная кровля. Внутреннее оформление поражает своей тонкой эстетикой. Глядя на эти фрески, сложно поверить, что они создавались не в наши дни, а в глубокой древности.

В центре композиции – изображение погребального ритуала. Ключевые фигуры – сам правитель и его супруга, опечаленно склонившая голову, пытаясь смириться с неизбежным и отпустить возлюбленного мужа в мир мёртвых. Царственную чету окружают слуги с дарами. У ближайшего к царю в руках три граната. В соответствии с древними верованиями, этот плод символизирует собой вечную жизнь. То есть это намёк на воскрешение.

Верх купола украшает сцена с изображением соревнований колесниц. Стилистически фрески очень напоминают греческие (возможно, их создавал именно мастер-грек), но сам жизненный уклад полностью фракийский. При создании использовано только пять цветов – чёрный, красный, жёлтый, белый и голубой. Но это не помешало автору точно передать замысел.

Для поддержания состояния фресок в камере поддерживают специальный температурный режим и оптимальный уровень влажности. Для посещения туристов гробница закрыта, а рядом построена её точная копия. Но, если верить отзывам в Сети, при желании можно попасть и в оригинальную камеру, договорившись со смотрителем.

Фактически эти фрески являются единственным известным примером фракийской живописи, дошедшей до наших дней.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Казанлык   Ройгос   Фракийская гробница   болгария   достопримечательность   интересно   искусство   камера   памятник   фреска   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101508



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Парейдолия озабоченного человека
Парейдолия озабоченного человека
Набирающие популярность в сообществах
Самсона в Петергофе заподозрили в действиях сексуального характера
Самсона в Петергофе заподозрили в действиях сексуального характера
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ДТП#СССР#аварии#сарказм#автомир#Мемы#снег#Россия
#в мире#история#интересно#факты#автомобили#США#машина#нападение#собака#конфликт
#люди#животные#кино#Прикол#забавно#авто аварии#Китай#пешехода сбили#природа#Пёс
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео) Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают? Что за корабль выбросило на берег в Анапе, как на нем местные зарабатывают? Мастер воссоздаёт образцы древнекитайской архитектуры с помощью палочек для еды Мастер воссоздаёт образцы древнекитайской архитектуры с помощью палочек для еды Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских 30 красот и чудес света для любителей истории 30 красот и чудес света для любителей истории Башня короля Альфреда – необычный архитектурный каприз Башня короля Альфреда – необычный архитектурный каприз

На что жалуетесь?

Вернуться