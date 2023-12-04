Фракийская гробница из царской долины

Эта достопримечательность в окрестностях болгарского города Казанлык не самая известная среди туристов. Но в ней есть что-то неуловимо притягательное и таинственное.
Фракийская гробница представляет собой усыпальницу, построенную для фракийского правителя Ройгоса в конце IV – начале III века до н. э. Безусловно, племена, населявшие в тот период территорию современной Болгарии, были очень развиты в культурном плане. Одним из самых известных представителей этого народа считается Спартак, возглавивший восстание гладиаторов и рабов в Италии в 73–71 годах до н. э.
Гробница представляет собой небольшое помещение с узким коридором, ведущим в круглую камеру. Снаружи строение венчает конусообразная кровля. Внутреннее оформление поражает своей тонкой эстетикой. Глядя на эти фрески, сложно поверить, что они создавались не в наши дни, а в глубокой древности.
В центре композиции – изображение погребального ритуала. Ключевые фигуры – сам правитель и его супруга, опечаленно склонившая голову, пытаясь смириться с неизбежным и отпустить возлюбленного мужа в мир мёртвых. Царственную чету окружают слуги с дарами. У ближайшего к царю в руках три граната. В соответствии с древними верованиями, этот плод символизирует собой вечную жизнь. То есть это намёк на воскрешение.
Верх купола украшает сцена с изображением соревнований колесниц. Стилистически фрески очень напоминают греческие (возможно, их создавал именно мастер-грек), но сам жизненный уклад полностью фракийский. При создании использовано только пять цветов – чёрный, красный, жёлтый, белый и голубой. Но это не помешало автору точно передать замысел.
Для поддержания состояния фресок в камере поддерживают специальный температурный режим и оптимальный уровень влажности. Для посещения туристов гробница закрыта, а рядом построена её точная копия. Но, если верить отзывам в Сети, при желании можно попасть и в оригинальную камеру, договорившись со смотрителем.
Фактически эти фрески являются единственным известным примером фракийской живописи, дошедшей до наших дней.
Источник:
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