Пещеры Судвала – древнейшая пещерная система нашей планеты

Рядом с входом расположена камера диаметром 70 метров и высотой 37 метров. Она носит название Зал Оуэна и названа так в честь Филиппа Рудольфа Оуэна. В 1965 году он выкупил землю, на которой находятся пещеры, и сделал их доступными для людей.

В этой впечатляющей пещерной системе есть немало других интересных объектов. Здесь имеются странные структуры – сталагмиты и сталактиты с такими интригующими названиями как Столб Самсона, Ракета Лоувельда и Кричащий монстр. Их образование стартовало между 140 и 200 миллионами лет назад. Скорость роста сталактита здесь очень низкая и составляет около 2,5 сантиметра за 100 лет. Прочие тайные закоулки и причудливые арки носят такие интригующие названия как «Мастерская дьявола» и «Сказочная страна», а природный узор на потолке одной из камер известен как «Карта Африки».

Кроме примитивных микробных окаменелостей и колонии из нескольких сотен подковоносых летучих мышей, жизнь в пещерах Судвалы весьма скудная.