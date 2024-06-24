Пещеры Судвала – древнейшая пещерная система нашей планеты

Эти не лишённые мистической составляющей пещеры формируют самую древнюю из существующих на планете пещерных систем.
Пещеры Судвала в Мпумаланге (Южная Африка) – самые старые из тех, что известны людям. Их рождение началось 240 миллионов лет назад, когда природная кислота в грунтовых водах капала через разломы и стыки докембрийской доломитовой породы. Если рассматривать этот невероятно долгий промежуток в определённом контексте, то на момент образования пещер Африка ещё была фрагментом Гондваны – суперконтинента, включавшего в себя современные Южную Америку, Африку, Аравию, Мадагаскар, Индию, Австралию и Антарктиду.
Рядом с входом расположена камера диаметром 70 метров и высотой 37 метров. Она носит название Зал Оуэна и названа так в честь Филиппа Рудольфа Оуэна. В 1965 году он выкупил землю, на которой находятся пещеры, и сделал их доступными для людей.
В этой впечатляющей пещерной системе есть немало других интересных объектов. Здесь имеются странные структуры – сталагмиты и сталактиты с такими интригующими названиями как Столб Самсона, Ракета Лоувельда и Кричащий монстр. Их образование стартовало между 140 и 200 миллионами лет назад. Скорость роста сталактита здесь очень низкая и составляет около 2,5 сантиметра за 100 лет. Прочие тайные закоулки и причудливые арки носят такие интригующие названия как «Мастерская дьявола» и «Сказочная страна», а природный узор на потолке одной из камер известен как «Карта Африки».
Кроме примитивных микробных окаменелостей и колонии из нескольких сотен подковоносых летучих мышей, жизнь в пещерах Судвалы весьма скудная.
Но люди всё же отметились здесь. Homo habilis, один из самых ранних представителей рода Homo, жил в пещерах около 1,8 миллиона лет назад. Внутри были найдены простейшие орудия из камня.
Совсем недавно пещеры служили убежищем для свазильского принца Сомкубы. В середине 1800-х годов Сомкуба был втянут в войну за власть со своим братом и наследником Мсвати. Он задействовал пещеры как убежище. Внутри имелся источник пресной воды и огромное пространство для хранения запасов продовольствия и содержания скота.
Кроме того, это была естественная крепость с узким входом, за которым можно было удобно наблюдать и обороняться. У входа произошло множество кровопролитных сражений, за которые отвечал Судвала, капитан Сомкубы, в честь которого затем пещеры и получили своё название. Войска Мсвати пытались выманить Судвалу и его сторонников из пещеры или заставить их задохнуться внутри, разжигая костры у входа.
Но благодаря естественному потоку воздуха внутри пещеры (его источник так и не удалось установить) Сомкуба и Судвала смогли выжить.
Впоследствии пещеры использовались бурами как склад боеприпасов во время Второй англо-бурской войны (с 1899 по 1902). В конце войны поползли слухи, что президент Пол Крюгер спрятал в пещерах клад, чтобы уберечь золото от британцев. Известный как «Миллионы Крюгера», клад оценивается примерно в 500 000 000 долларов США по сегодняшнему курсу. Золотые монеты так и не были найдены.
С 1970-х годов главная камера пещер Судвала также используется как концертный зал. Он рассчитан на 500 человек и обладает волшебной акустикой и приятной температурой. Последнее достигается благодаря тому же потоку свежего воздуха, происхождение которого до сих пор неизвестно.
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