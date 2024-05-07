Памятники тайне: места, ставшие напоминанием о нераскрытых преступлениях

Загадочное тело, найденное на австралийском пляже в 1948 году, известно под разными названиями – «Человек из Тамам Шуд» или «Человек из Сомертона» и является одним из самых загадочных дел, когда-либо происходивших в стране. Тело было найдено 1 декабря 1948 года. Следователи не смогли установить личность мужчины по его внешним признакам, поэтому они начали искать брошенные сумки и багаж, предполагая, что погибший был приезжим. Они нашли портфель, где были часы, на которых лежал клочок бумаги, вырванный из книги. На бумаге было написано «Тамам Шуд», что в переводе с персидского означает «Всё кончено». Эта фраза также является заключительной строкой книги «Рубайят» Омара Хайяма, которая была популярна в то время, но редко встречалась в Австралии. Детективам вскоре удалось найти книгу, из которой была вырвана бумага, но в ней оказалось больше вопросов, чем ответов. В книге была страница, заполненная, судя по всему, неразборчивым кодом. После вздоха разочарования следователи отследили книгу до местной медсестры, которая отказалась подтвердить что-либо по этому делу. По сей день никто точно не знает, что случилось с Тамам Шудом, но считается, что он был либо отравленным шпионом, либо безответно влюблённым самоубийцей.