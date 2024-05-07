Памятники тайне: места, ставшие напоминанием о нераскрытых преступлениях

Эти случаи оказались настолько странными, загадочными и потрясающими воображение, что им посвятили памятники.
Существует множество памятников и историй, прославляющих храбрость и успехи стражей порядка, детективов и прочих борцов с преступностью. Но в мире есть и мемориалы, посвящённые преступлениям, которые до сих пор остаются нераскрытыми.
Этот строгий немецкий монумент хранит память о жутком деле, в котором были замешаны насилие, экстрасенсы и посмертное обезглавливание. Немецкий фермер Андреас Грубер жил на отдалённой ферме Хинтеркайфек с женой, их дочерью и двумя внуками. Грубер начал замечать странные явления: он находил отпечатки ног, ведущие из леса, но не возвращающиеся обратно, и слышал шаги на чердаке. Несмотря на это, Грубер так и не обратился в полицию, а вскоре он и его семья были жестоко убиты. После преступления полиция обнаружила, что у них нет никаких зацепок для поиска убийцы, и, зайдя в тупик во всех направлениях, решила отправить головы жертв в Мюнхен для изучения экстрасенсом. Неудивительно, что эта жуткая тактика не внесла ясности. Головы были потеряны во время Второй мировой войны, а тела похоронены в групповой могиле. На месте бывшего фермерского дома расположен мемориал, посвящённый этой тайне.
Официально известный как монумент Хэгли, этот английский постамент был практически полностью отделён от своего первоначальной истории, чтобы стать загадочным благодаря скелету, найденному на дереве. Обелиск был создан в середине 1700-х годов, но свой нынешний вид получил лишь после пугающей находки в 1943 году. Именно в тот год дети нашли череп на вязе в лесу Хэгли. Эта жуткая находка привела к обнаружению целого скелета, который был спрятан там более года назад. Через год после обнаружения останков в этом районе стали появляться тревожные граффити с вопросом: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?» Может быть, убийца искал признания, которого не получил из-за шумихи Второй мировой войны? Никто не опознал женщину на дереве и не узнал, как она там оказалась. Но загадочные надписи продолжают появляться. Впрочем, они уже стали полновесными составляющими городской легенды.
Это даже не столько мемориал, сколько способ заработать. Villisca Ax Murder House работает как отель и музей. Посетители могут провести некоторое время в доме, где были убиты восемь человек. В предрассветные часы 10 июня 1912 года неизвестный убийца с топором вошёл в дом в Виллиске, штат Айова, и зарубил насмерть шестерых взрослых и двоих детей. Это преступление вызвало волну обвинений и подозрений по всей округе. Многие люди были обвинены, но ни один не был осуждён. По сей день никто не знает, кто совершил эти убийства, но современные следователи, любители и экстрасенсы до сих пор пытаются раскрыть это дело. Но безуспешно.
Табличка рассказывает странную историю о безумном зверолове Крысиной реки – неизвестном, который скрывался от канадских горцев, двигаясь по дикой местности, прежде чем был застрелен и не оставил никаких ответов о своей истинной личности. Человек, называвший себя Альбертом Джонсоном, поселился в хижине на северо-западе Канады в 1931 году, и вскоре его обвинили в подделке снаряжения местных охотников на пушных зверей. Когда в хижину Джонсона прибыли полицейские, стычка быстро переросла в настоящую осаду. В результате деревянный дом превратился в руины после того, как власти попытались выкурить Джонсона динамитом. И всё же Джонсон сбежал в леса, где ему на хвост сели горцы. Невероятно, но дикарь пробегал по замёрзшей канадской глуши больше месяца, прежде чем его нашли в 250 километрах от взорванной хижины. Человек, называвший себя Альбертом Джонсоном, был застрелен властями. Которые так и не узнали ни одного конкретного факта о безумном беглеце.
Загадочное тело, найденное на австралийском пляже в 1948 году, известно под разными названиями – «Человек из Тамам Шуд» или «Человек из Сомертона» и является одним из самых загадочных дел, когда-либо происходивших в стране. Тело было найдено 1 декабря 1948 года. Следователи не смогли установить личность мужчины по его внешним признакам, поэтому они начали искать брошенные сумки и багаж, предполагая, что погибший был приезжим. Они нашли портфель, где были часы, на которых лежал клочок бумаги, вырванный из книги. На бумаге было написано «Тамам Шуд», что в переводе с персидского означает «Всё кончено». Эта фраза также является заключительной строкой книги «Рубайят» Омара Хайяма, которая была популярна в то время, но редко встречалась в Австралии. Детективам вскоре удалось найти книгу, из которой была вырвана бумага, но в ней оказалось больше вопросов, чем ответов. В книге была страница, заполненная, судя по всему, неразборчивым кодом. После вздоха разочарования следователи отследили книгу до местной медсестры, которая отказалась подтвердить что-либо по этому делу. По сей день никто точно не знает, что случилось с Тамам Шудом, но считается, что он был либо отравленным шпионом, либо безответно влюблённым самоубийцей.
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