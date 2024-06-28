Мемориал Папаши Гуся

В 1985 году, через год после смерти Кроуфорда, на территории университета был возведён мемориал в честь его труда. Он стоит и по сей день – маленький кусочек прошлого, спрятанный на виду у всех и ждущий того, кто захочет на него взглянуть, оценить и немного подумать о связи человека и природы.