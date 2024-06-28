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Мемориал Папаши Гуся

Мемориал Папаши Гуся

Автор:
28 июня 2024 13:12
Сообщество : Истории
Метки: Гурни Кроуфорд   Отец Гусь   Форт-Коллинз   достопримечательность   канадский гусь   колорадо   мемориал   памятник   природа   птица   
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Мы так привыкли пользоваться дарами природы и считать себя её полноправными владельцами, что даже не задумываемся о том, чтобы дать ей что-то взамен. Хотя бы из чувства элементарной благодарности. К счастью, не все люди такие.

Этот каменный памятник – доказательство человеческого неравнодушия и бескорыстия. Ведь он посвящён человеку, который вырастил и выпустил канадских гусят в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. 

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В 1957 году Гурни Кроуфорд, более известный как Отец Гусь, завёз небольшую стаю канадских гусей (казарок) в Северный Колорадо. Работник рыбоохраны Колорадо приобрёл яйца гусей у птицеводов Денвера и использовал собственных кур для выведения птенцов. Затем, когда гусятам исполнилось девять недель, он выпустил их на озеро Колледж, расположенное на территории кампуса Университета штата Колорадо.

Очевидно, что его начинания увенчались успехом. В город Форт-Коллинз регулярно прилетают потомки тех гусей, которых выпустили несколько десятилетий назад. Число возвращающихся птиц исчисляется сотнями, а то и тысячами.

Безусловно, абсолютно довольных любыми начинаниями и благими намерениями никогда не будет. Некоторые критически относятся к реинтродукции гусей из-за экологических требований и банального птичьего помёта, который не делает газоны красивее (хотя, возможно, и полезен для травки).

Но стоит учитывать тот факт, что когда гуси были завезены, а затем выпущены на волю, людей в этой части штата было гораздо меньше. И, соответственно, о конфликтах речи не шло.

В 1985 году, через год после смерти Кроуфорда, на территории университета был возведён мемориал в честь его труда. Он стоит и по сей день – маленький кусочек прошлого, спрятанный на виду у всех и ждущий того, кто захочет на него взглянуть, оценить и немного подумать о связи человека и природы.

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Метки: Гурни Кроуфорд   Отец Гусь   Форт-Коллинз   достопримечательность   канадский гусь   колорадо   мемориал   памятник   природа   птица   
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