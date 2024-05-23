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"Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв их место на парковке

"Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв их место на парковке

Автор:
23 мая 2024 12:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Новосибирск   ТЦ   авто   дорожный скандал   парковка для инвалидов   полиция   скандал   
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Женщина припарковала своё авто на единственном оставшемся месте для авто инвалидов, а когда её попросили уехать, устроила скандал.

Примечательно, что женщина припарковала машину на единственном свободном месте. Однако оно было предусмотрено для инвалидов, а на её авто отсутствовал соответствующий знак. И когда подъехала семья с ребёнком с ограниченными возможностями, оказалось, что им негде поставить машину. Люди вежливо попросили даму уехать, но та сразу начала скандалить.


Участница этих событий рассказала, что женщина не только обматерила всех собравшихся, она еще и начала звонить знакомым и проверять машину семьи на включение в Федеральный реестр инвалидов. И лишь когда убедилась в законности требований, ворча, переставила свою машину. Но увидев, что её снимают на камеру, вернулась к авто и продолжила ругаться, а затем выбила телефон из рук собеседницы.


После публикаций видео в пабликах ВК и Телеграм-каналах появилось сообщение, что поведением агрессивной и наглой блонды заинтересовались правоохранители. А в соцсетях уверены, что тем, кто регулярно оставляет свои авто на местах для парковки инвалидов, Мироздание поможет и организует всё так, чтобы впредь на это у них было законное право.


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Метки: Видео   Новосибирск   ТЦ   авто   дорожный скандал   парковка для инвалидов   полиция   скандал   
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21  комментарий
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Как мерзко выглядят бабы, которые считают себя небожительницами и которых подловили на ошибке.
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1k
Андрей Граф 11 минут назад
мразе все вернется бумерангом, тварь страшная
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29k
Alex 22 минуты назад
Дай то случай ей там реально ставить машину, в связи с инвалидностью, может поумнеет, но будет поздно
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11k
Сол Гудман 24 минуты назад
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294
rus Полчаса назад
Раньше особо не заморачивался и сам ставил машину на инвалидные места. Но как увидел такую надпись, больше никогда не ставлю на инвалидное место. И дело не в суеверности, а кому-то это действительно нужнее, а мне и дойти не сложно
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2k
portroy 43 минуты назад
Да хрен ее знает, может она сама инвалид. Я вот инвалид второй группы, на авто висит знак. Но авто дорогое - немецкое, внешне моя инвалидность никак не видна(онкология). Сколько раз я всякое на парковках выслушивал в свой адрес, когда вставал на инвалидное место))) А я так делаю, только когда вариантов встать на обычное нет, а идти далеко, а мне херово.
Если силы есть, я лучше прогуляюсь, и в очереди подожду, чем хамов выслушивать и всем доказывать.
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2k
Флоки Час назад
Так она и есть инвалид. На всю голову. Ну видно же по ней ну
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
14k
Григорий Бабкин Час назад
Ну-с, приступим-с. А вы в курсе, что знаки на парковках возле быдлятников, тупо рекомендательные? Менты за нарушение даже вые*бать такую овцу не могут. Их нет на картах дорожных знаков. Рассчитано только на вежливость и воспитанность. А такие вещи давно уже атавизм средь бабло имущих.
Как-то так.
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11k
Zhora Час назад
Надо быдо сделать её инвалидом! Тогда вопросов бы к ней больше не было
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17k
Kostick 2 часа назад
ухи поевшая шмара.
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60k
alertol 2 часа назад
Комментарий Евгения шедеврален, сто миллионов плюсов ему в карму (в настоящую, не интернетную)
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
« она еще и начала звонить знакомым и проверять машину семьи на включение в Федеральный реестр инвалидов»

Интересно, что это за знакомые?
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12k
Дмитрий 2 часа назад
В России как известно 2 беды. Дураки и дороги. Если последние годы со второй бедой уже начали бороться, то с первой как то борьбы нет. Совсем. А надо бы.
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11k
Олегbl4 2 часа назад
За кадром "мать Коляна"?
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23k
alexis 2 часа назад
Деньги есть, сходи в клинику, отрежь себе ногу и паркуйся на здоровье.
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4k
kuchipachi 2 часа назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2121 пост (2109 в горячем)

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