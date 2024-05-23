"Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв их место на парковке

Женщина припарковала своё авто на единственном оставшемся месте для авто инвалидов, а когда её попросили уехать, устроила скандал.
Примечательно, что женщина припарковала машину на единственном свободном месте. Однако оно было предусмотрено для инвалидов, а на её авто отсутствовал соответствующий знак. И когда подъехала семья с ребёнком с ограниченными возможностями, оказалось, что им негде поставить машину. Люди вежливо попросили даму уехать, но та сразу начала скандалить.
Участница этих событий рассказала, что женщина не только обматерила всех собравшихся, она еще и начала звонить знакомым и проверять машину семьи на включение в Федеральный реестр инвалидов. И лишь когда убедилась в законности требований, ворча, переставила свою машину. Но увидев, что её снимают на камеру, вернулась к авто и продолжила ругаться, а затем выбила телефон из рук собеседницы.
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После публикаций видео в пабликах ВК и Телеграм-каналах появилось сообщение, что поведением агрессивной и наглой блонды заинтересовались правоохранители. А в соцсетях уверены, что тем, кто регулярно оставляет свои авто на местах для парковки инвалидов, Мироздание поможет и организует всё так, чтобы впредь на это у них было законное право.
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Если силы есть, я лучше прогуляюсь, и в очереди подожду, чем хамов выслушивать и всем доказывать.
Тут у нее типичное поведение - "мне все должны"
Как-то так.
Неправомерное занятие такого места - штраф до 5 тыс плюс эвакуация. если хозяина авто нет на месте.
Что не так?
Если знак "инвалид" указан только на асфальте, то да, быдлу ничего не будет.
Интересно, что это за знакомые?