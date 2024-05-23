"Нет, меня не колбасит!": в Новосибирске блондинка обматерила семью с ребёнком-инвалидом, заняв их место на парковке

Участница этих событий рассказала, что женщина не только обматерила всех собравшихся, она еще и начала звонить знакомым и проверять машину семьи на включение в Федеральный реестр инвалидов. И лишь когда убедилась в законности требований, ворча, переставила свою машину. Но увидев, что её снимают на камеру, вернулась к авто и продолжила ругаться, а затем выбила телефон из рук собеседницы.