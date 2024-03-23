"Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом

В персонажах зрители без труда могут узнать Алена Делона, Луи де Фюнеса, Бриджит Бордо, Жана Габена, Поля Пребуа и Ноэля Роквера. Мышь опознать не удалось. Кстати, в детстве я боялась этого спящего дядьку, всегда ждала от него какой-то гадости.

Третья часть - "Ограбление по-итальянски". Здесь мы видим итальянскую классику жанра: по уши в долгах в долгах безработный и многодетный пьяница Марио Бриндизи, узнаёт, что его жена Лючия родила троих близнецов в дополнение к уже имеющимся троим детям. Лючия обвиняет мужа в бездарности, лени и нежелании заработать денег или хотя бы ограбить банк. Разнимавший драку супругов полицейский говорит Марио, что ограбление — хорошая идея, и тот соглашается. Марио занимает у всех деньги, берёт в магазинах в долг дорогой костюм и автомобиль, обещая отдать, когда ограбит банк. О том, что он собирается это сделать, знают все, но никто не то, что не препятствует ему, а, наоборот, каждый подбадривает и призывает "быть мужчиной". Друзья из бара под одобряющие крики горожан сами приносят его на руках в банк, где знакомые служащие с удовольствием отдают ему деньги. Но как только Марио выходит из банка, за ним устремляется толпа кредиторов. Раздав долги, он буквально остаётся без штанов и напоследок узнаёт, что Лючия, как настоящая итальянская жена, родила ему ещё пятерых детей.