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"Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом

"Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом

Автор:
23 марта 2024 11:05
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Ограбление по...   Советский мультфильм   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
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Простая рисовка с малым количеством цветов, незатейливый сюжет, клишированные персонажи с лицами известных актеров - вот составляющие этого мультфильма. А что еще нужно для пародии?

Даже заставка является спародированной заставкой кинокомпании "Metro-Goldwyn-Mayer" - рычащего льва MGM из рамки выталкивает Чебурашка:

Мультфильм состоит из нескольких не связанных сюжетно частей. Первая часть называется "Ограбление по-американски". Несколько банд по очереди пытаются ограбить банк, но каждый раз их расстреливают и взрывают банды-конкуренты. Наконец, последним удается проникнуть в банк по лестнице, сброшенной с вертолёта, и украсть драгоценности, однако и в этой банде каждый из соучастников (непосредственный грабитель, ушедший от погони водитель, стрелок-вышибала и роковая женщина) после передачи заветного чемоданчика оказывается убит сообщником. За похищением спокойно следит хладнокровный шериф с фигурой трехстворчатого шкафа, который в итоге забирает похищенное себе и объясняет пострадавшим банкирам: "Очень жаль, но преступникам удалось скрыться…"

В этой части использованы образы известных американских актеров Марлона Брандо и Кирка Дугласа.

Вторая часть называется "Ограбление по-французски". Дело происходит в Париже. Вышедший на волю из тюрьмы преступник, его ручная мышь, хозяйка бара (дочь преступника) и её возлюбленный - молодой гангстер - встречаются в баре и разрабатывают план ограбления. Они чертят план канализации под зданием банка, отметив наличие туалета рядом с хранилищем; мышь, пронесённая дочерью в туалет, провоцирует засор канализации, отец под видом водопроводчика приходит в хранилище, открывает чемодан, из которого выпрыгивает молодой гангстер с пистолетом, а из водопроводной трубы выскакивает мышь. Вместе они нападают на охранника, который от страха прыгает в унитаз, откуда его смывают в канализацию. Открыв мышиным хвостом замок хранилища, грабители похищают ценности и приезжают к себе в бар. В финале их деньги похищает прикидывавшийся пьяным посетитель бара, который всё это время спал, сидя за барной стойкой, но в итоге он и попадается полиции.

В персонажах зрители без труда могут узнать Алена Делона, Луи де Фюнеса, Бриджит Бордо, Жана Габена, Поля Пребуа и Ноэля Роквера. Мышь опознать не удалось. Кстати, в детстве я боялась этого спящего дядьку, всегда ждала от него какой-то гадости.

Третья часть - "Ограбление по-итальянски". Здесь мы видим итальянскую классику жанра: по уши в долгах в долгах безработный и многодетный пьяница Марио Бриндизи, узнаёт, что его жена Лючия родила троих близнецов в дополнение к уже имеющимся троим детям. Лючия обвиняет мужа в бездарности, лени и нежелании заработать денег или хотя бы ограбить банк. Разнимавший драку супругов полицейский говорит Марио, что ограбление — хорошая идея, и тот соглашается. Марио занимает у всех деньги, берёт в магазинах в долг дорогой костюм и автомобиль, обещая отдать, когда ограбит банк. О том, что он собирается это сделать, знают все, но никто не то, что не препятствует ему, а, наоборот, каждый подбадривает и призывает "быть мужчиной". Друзья из бара под одобряющие крики горожан сами приносят его на руках в банк, где знакомые служащие с удовольствием отдают ему деньги. Но как только Марио выходит из банка, за ним устремляется толпа кредиторов. Раздав долги, он буквально остаётся без штанов и напоследок узнаёт, что Лючия, как настоящая итальянская жена, родила ему ещё пятерых детей.

В этой части использованы образы Марчелло Мастрояни и Софи Лорен.

Все это мы прекрасно видели. Однако 10 лет спустя оказалось, что в фильме есть еще и четвертая часть, которая при приемке мультика была вырезана как антисоветчина, порочащая советский образ жизни. Называлась она "Ограбление по-советски". В этой части два не обремененных интеллектом товарища каждый день ходят к сберегательной кассе, желая в неё попасть с целью ограбления, но она всё время закрыта то на санитарный день, то на ремонт. Через год их терпение иссякает, и они самостоятельно заканчивают стоящий на месте из-за наплевательского отношения ремонт. После этого, натянув на головы одни колготки на двоих и достав пистолеты, напарники врываются внутрь свежеотремонтированного помещения. Тут ко входу подходит милиционер и под музыку "Наша служба и опасна, и трудна" вешает вывеску «Милиция», показывает зрителям, что «всё под контролем», и заходит в здание. Камера отъезжает назад, и зрители видят популярный в то время плакат - "Храните деньги в сберегательной кассе".

В этой части использован легко узнаваемый образ Савелия Крамарова и его голос несколько раз произносит "Во дают!", образы Станислава Чекана и Михаила Жарова в роли милиционера Анискина из очень популярного фильма "Анискин и Фантомас". Эту часть вернули в мультфильм только в 1988 году!

А вы видели этот мультфильм?


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Метки: Видео   Ограбление по...   Советский мультфильм   интересно   кино   мультфильм   факты   фото   
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12  комментариев
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21k
Александр 2 часа назад
Так какой эпизод запретили? Я все их видел при союзе.
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3k
Игорь 6 минут назад
Запрет только в голове автора.
Неоднократно видел при Союзе этот мульт, причём с последней частью.
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3k
Старожил Полчаса назад
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3k
Deniss 37 минут назад
музыка из советского ограбления - ОБАЛДЕННАЯ !
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1k
b@nz@i 37 минут назад
Смотрел много раз...только с начала не показывали по русски))) поом стали
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2k
Мария Коненкова 46 минут назад
Чё-чё? Когда запретили? С детства смотрела его по тв, когда показывали - и всегда со всеми частями. Фильм 1978 года, ну, я малость позже начала смотреть, прекрасно помню мульт-Крамарова.
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20k
Андрей Час назад
Во "французской" части ещё Фернанделя не упомянули.
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50
DuckTales Час назад
Отличный мульт
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38k
Андрей Иванов 2 часа назад
Нихрена там не вырезали. Я Ограбление по-советски видел в начале 80-х. Просто этот мульт показывали обычно не всё сразу (хотя и такое бывало), а по частям. И наиболее популярными были французский и итальянский кусок (они реально самые смешные). А пиндосский (неузнаваемый на актёров и явная политпропоганда, хотя и правдивая) и советский (который часто подавали как сатиру (вспоминаем надписи на сберкассе)) показывали существенно реже. Ну и вообще мульты шли под грифом "для взрослых"
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2287 постов (2245 в горячем)

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