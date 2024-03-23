"Ограбление по..." - советский мультфильм, четверть которого оказалась под запретом

Простая рисовка с малым количеством цветов, незатейливый сюжет, клишированные персонажи с лицами известных актеров - вот составляющие этого мультфильма. А что еще нужно для пародии?
Даже заставка является спародированной заставкой кинокомпании "Metro-Goldwyn-Mayer" - рычащего льва MGM из рамки выталкивает Чебурашка:
Мультфильм состоит из нескольких не связанных сюжетно частей. Первая часть называется "Ограбление по-американски". Несколько банд по очереди пытаются ограбить банк, но каждый раз их расстреливают и взрывают банды-конкуренты. Наконец, последним удается проникнуть в банк по лестнице, сброшенной с вертолёта, и украсть драгоценности, однако и в этой банде каждый из соучастников (непосредственный грабитель, ушедший от погони водитель, стрелок-вышибала и роковая женщина) после передачи заветного чемоданчика оказывается убит сообщником. За похищением спокойно следит хладнокровный шериф с фигурой трехстворчатого шкафа, который в итоге забирает похищенное себе и объясняет пострадавшим банкирам: "Очень жаль, но преступникам удалось скрыться…"
В этой части использованы образы известных американских актеров Марлона Брандо и Кирка Дугласа.
Вторая часть называется "Ограбление по-французски". Дело происходит в Париже. Вышедший на волю из тюрьмы преступник, его ручная мышь, хозяйка бара (дочь преступника) и её возлюбленный - молодой гангстер - встречаются в баре и разрабатывают план ограбления. Они чертят план канализации под зданием банка, отметив наличие туалета рядом с хранилищем; мышь, пронесённая дочерью в туалет, провоцирует засор канализации, отец под видом водопроводчика приходит в хранилище, открывает чемодан, из которого выпрыгивает молодой гангстер с пистолетом, а из водопроводной трубы выскакивает мышь. Вместе они нападают на охранника, который от страха прыгает в унитаз, откуда его смывают в канализацию. Открыв мышиным хвостом замок хранилища, грабители похищают ценности и приезжают к себе в бар. В финале их деньги похищает прикидывавшийся пьяным посетитель бара, который всё это время спал, сидя за барной стойкой, но в итоге он и попадается полиции.
В персонажах зрители без труда могут узнать Алена Делона, Луи де Фюнеса, Бриджит Бордо, Жана Габена, Поля Пребуа и Ноэля Роквера. Мышь опознать не удалось. Кстати, в детстве я боялась этого спящего дядьку, всегда ждала от него какой-то гадости.
Третья часть - "Ограбление по-итальянски". Здесь мы видим итальянскую классику жанра: по уши в долгах в долгах безработный и многодетный пьяница Марио Бриндизи, узнаёт, что его жена Лючия родила троих близнецов в дополнение к уже имеющимся троим детям. Лючия обвиняет мужа в бездарности, лени и нежелании заработать денег или хотя бы ограбить банк. Разнимавший драку супругов полицейский говорит Марио, что ограбление — хорошая идея, и тот соглашается. Марио занимает у всех деньги, берёт в магазинах в долг дорогой костюм и автомобиль, обещая отдать, когда ограбит банк. О том, что он собирается это сделать, знают все, но никто не то, что не препятствует ему, а, наоборот, каждый подбадривает и призывает "быть мужчиной". Друзья из бара под одобряющие крики горожан сами приносят его на руках в банк, где знакомые служащие с удовольствием отдают ему деньги. Но как только Марио выходит из банка, за ним устремляется толпа кредиторов. Раздав долги, он буквально остаётся без штанов и напоследок узнаёт, что Лючия, как настоящая итальянская жена, родила ему ещё пятерых детей.
В этой части использованы образы Марчелло Мастрояни и Софи Лорен.
Все это мы прекрасно видели. Однако 10 лет спустя оказалось, что в фильме есть еще и четвертая часть, которая при приемке мультика была вырезана как антисоветчина, порочащая советский образ жизни. Называлась она "Ограбление по-советски". В этой части два не обремененных интеллектом товарища каждый день ходят к сберегательной кассе, желая в неё попасть с целью ограбления, но она всё время закрыта то на санитарный день, то на ремонт. Через год их терпение иссякает, и они самостоятельно заканчивают стоящий на месте из-за наплевательского отношения ремонт. После этого, натянув на головы одни колготки на двоих и достав пистолеты, напарники врываются внутрь свежеотремонтированного помещения. Тут ко входу подходит милиционер и под музыку "Наша служба и опасна, и трудна" вешает вывеску «Милиция», показывает зрителям, что «всё под контролем», и заходит в здание. Камера отъезжает назад, и зрители видят популярный в то время плакат - "Храните деньги в сберегательной кассе".
В этой части использован легко узнаваемый образ Савелия Крамарова и его голос несколько раз произносит "Во дают!", образы Станислава Чекана и Михаила Жарова в роли милиционера Анискина из очень популярного фильма "Анискин и Фантомас". Эту часть вернули в мультфильм только в 1988 году!
А вы видели этот мультфильм?
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Неоднократно видел при Союзе этот мульт, причём с последней частью.