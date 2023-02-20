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Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье

Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье

Автор:
20 февраля 2023 17:11
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейротворчество   видео   интересно   искусственный интелект   нейросеть   политика   политики   
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Нейросеть показала сильных мира сего в необычных образах. Интересно, что в представлении искусственного интеллекта не все оказались достойны королевской короны - кого-то наградили лишь рыцарскими латами.

Пытливые умы продолжают задавать новые задачи нейросети Midjourney. На этот раз искуссетвенный интеллект попросили представить образы современных лидеров с поправкой на Средневековье. И вот что получилось.


Практически все из политиков хорошо узнаваемы, но вот как ИИ распознал, что кому-то будет достаточно рыцарских лат, а кого-то нужно украсить короной - вопрос.

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Метки: Midjourney   Нейротворчество   видео   интересно   искусственный интелект   нейросеть   политика   политики   
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17k
Bill 44 минуты назад
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Djeff 3 минуты назад
"Железный капут" - Сезон 2...
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Владимир Полчаса назад
Надо научить нейросеть, писать на всех постах про нейросеть, о том как задолбала нейросеть!
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Байденко
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Bill 40 минут назад
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72k
Доктор Джонс 46 минут назад
Странно, почему на Зеленском нет шутовского колпака?
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