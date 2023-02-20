Путин, Трамп, Макрон: как бы выглядели лидеры разных стран в Средневековье

Нейросеть показала сильных мира сего в необычных образах. Интересно, что в представлении искусственного интеллекта не все оказались достойны королевской короны - кого-то наградили лишь рыцарскими латами.
Пытливые умы продолжают задавать новые задачи нейросети Midjourney. На этот раз искуссетвенный интеллект попросили представить образы современных лидеров с поправкой на Средневековье. И вот что получилось.
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Практически все из политиков хорошо узнаваемы, но вот как ИИ распознал, что кому-то будет достаточно рыцарских лат, а кого-то нужно украсить короной - вопрос.
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