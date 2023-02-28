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Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм

Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм

Автор:
28 февраля 2023 13:01
Сообщество : Нейротворчество
Метки: GEN-1   Karen X. Cheng   Искусственный интеллект   видео   интересно   кино   нейросеть   фильм   
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Нейросети позволяют заниматься творчеством, используя минимум подручных средств. Режиссёр Карен Ченг на собственном примере показывает, что состряпать фильм теперь может любой человек.

Карен Ченг ( Karen X. Cheng) — режиссёр и автор видео для известных брендов. Для получения интересных спецэффектов в своей работе она часто использует низкобюджетные средства (и охотно делится этими секретами в соцсетях).


В последнее время Чанг пробует работать с нейросетями. Недавно она показала, как с помощью GEN-1, крышки унитаза, стопки книг и компьютерной мышки создать небольшой фильм.


Ранее Ченг при помощи нейросети DALL-E 2 создала музыкальный клип на песню Нины Симон «Feeling Good», а еще она попробовала сгенерировать обложку с женщиной-астронавтом для издания Cosmopolitan.


И хотя все эти эксперименты выглядят как нечто простое и нетрудоёмкое, на самом деле работа с нейросетью не так легка, как кажется.К примеру, на подошве астронавта с обложки написано, что на создание картинки ушло 20 секунд.


На самом деле это лукавство. Режиссёр потратила не менее 100 часов на подборку удачного запроса для ИИ. Пытавшиеся повторить успех сотрудники Cosmopolitan не могли похвалиться похожим результатом. Их "девушки на Марсе" не годились ни для обложки, ни для публикации в журнале.


Нейросети могут облегчить работу дизайнерам и художникам, однако полностью заменить искусственным интеллектом людей творческой профессии вряд ли получится.

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Метки: GEN-1   Karen X. Cheng   Искусственный интеллект   видео   интересно   кино   нейросеть   фильм   
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2  комментария
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9k
Бритва 54 минуты назад
не понял, зачем ей нейросеть, если у неё крышка унитаза.
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24k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
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