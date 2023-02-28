Как с помощью крышки унитаза и нейросети снять собственный фильм

Карен Ченг ( Karen X. Cheng) — режиссёр и автор видео для известных брендов. Для получения интересных спецэффектов в своей работе она часто использует низкобюджетные средства (и охотно делится этими секретами в соцсетях).

В последнее время Чанг пробует работать с нейросетями. Недавно она показала, как с помощью GEN-1, крышки унитаза, стопки книг и компьютерной мышки создать небольшой фильм.