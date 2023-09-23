Нейросеть объединила героев вселенных «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Что будет, если объединить "Гарри Поттера" и "Властелина колец"? Этим вопросом задался любитель нейросетей и соединил персонажей двух известных фэнтезийных вселенных.
В сети опубликовали серию изображений по мотивам «Гарри Поттера» и «Властелина колец». С помощью нейросети Midjourney автор картинок показал, как бы выглядел кроссовер двух франшиз. Искусственный интеллект соединил героев героев книг и фильмов.
Из Фродо Беггинса и Гарри Поттера получился кудрявый парень с зелёными глазами и круглыми очками Фрорри Поттеринс.
Лучший друг Гарри Поттера Рон Уизли и помощник Фродо по имени Сэм превратились в Сома Гэмзли.
Гермиону Грейнджер соединили с Арвен, и получилась Арвиона. На изображении — красивая девушка с длинными волнистыми волосами, которая куда больше напоминает героиню Толкиена, чем волшебницу.
Добби и Голлум вместе стали Доблумом.
Драко Малфоя объединили с Леголасом — оба героя знамениты своими платиновыми волосами. Получился Драколас.
Еще один вариант
Из Гендальфа и Дамблдора получился Гэндлдор.
Витающая в облаках Полумна Лавгуд объединилась с Галадриэль.
Сурового Северуса Снейпа соединили с Арагорном. Кажется, образ героя «Властелина колец» пошёл на пользу мастеру зелий.
Гном Гимли и полувеликан Хагрид тоже превратились в одного персонажа. Может быть, Гимрид будет человеческого роста.
Темный Лорд Саурон и Лорд Волан-де-Морт
Еще один вариант
Источник:
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