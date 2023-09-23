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Нейросеть объединила героев вселенных «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Нейросеть объединила героев вселенных «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

Автор:
23 сентября 2023 12:19
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Гарри Поттер   Нейросеть   властелин колец   интересно   кино   фильм   
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Что будет, если объединить "Гарри Поттера" и "Властелина колец"? Этим вопросом задался любитель нейросетей и соединил персонажей двух известных фэнтезийных вселенных.

В сети опубликовали серию изображений по мотивам «Гарри Поттера» и «Властелина колец». С помощью нейросети Midjourney автор картинок показал, как бы выглядел кроссовер двух франшиз. Искусственный интеллект соединил героев героев книг и фильмов.

Из Фродо Беггинса и Гарри Поттера получился кудрявый парень с зелёными глазами и круглыми очками Фрорри Поттеринс.

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Лучший друг Гарри Поттера Рон Уизли и помощник Фродо по имени Сэм превратились в Сома Гэмзли.

Гермиону Грейнджер соединили с Арвен, и получилась Арвиона. На изображении — красивая девушка с длинными волнистыми волосами, которая куда больше напоминает героиню Толкиена, чем волшебницу.

Добби и Голлум вместе стали Доблумом.

Драко Малфоя объединили с Леголасом — оба героя знамениты своими платиновыми волосами. Получился Драколас.

Еще один вариант

Из Гендальфа и Дамблдора получился Гэндлдор.

Витающая в облаках Полумна Лавгуд объединилась с Галадриэль.

Сурового Северуса Снейпа соединили с Арагорном. Кажется, образ героя «Властелина колец» пошёл на пользу мастеру зелий.

Гном Гимли и полувеликан Хагрид тоже превратились в одного персонажа. Может быть, Гимрид будет человеческого роста.

Темный Лорд Саурон и Лорд Волан-де-Морт

Еще один вариант

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Метки: Гарри Поттер   Нейросеть   властелин колец   интересно   кино   фильм   
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5  комментариев
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12k
Copycat 40 минут назад
Блин этой фигней какой то фильтр года 4 назад занимался типа берешь два фото своё и например Киану Рривза и он из двух делает одно, а тут на тебе "нейросеть" оказывается
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136
antoshka77 8 минут назад
это названия аптечных препаратов?
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55k
zloykoyot Полчаса назад
Когда коту делать нехер...
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