Нейросеть объединила героев вселенных «Гарри Поттера» и «Властелина колец»

В сети опубликовали серию изображений по мотивам «Гарри Поттера» и «Властелина колец». С помощью нейросети Midjourney автор картинок показал, как бы выглядел кроссовер двух франшиз. Искусственный интеллект соединил героев героев книг и фильмов.

Из Фродо Беггинса и Гарри Поттера получился кудрявый парень с зелёными глазами и круглыми очками Фрорри Поттеринс.