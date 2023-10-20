7 альтернативных концовок популярных фильмов

С помощью нейросетей иллюстратор сделал альтернативные концовки к популярным фильмам. Мы тоже решили немного пофантазировать - и дописали, как бы могли закончиться истории, если бы их ждал хэппи-энд.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Титаник", благодаря профессионализму экипажа и вовремя проведённой эвакуации, всем пассажирам корабля удалось спастись. Джек и Роза выжили, а на деньги от проданного бриллианта сумели купить дом. Они завели детей и жили счастливо вдали от шума, суеты и родственников Розы.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Я — легенда", Уилл Смит смог успешно доставить противоядие и спасти оставшихся выживших. Город (и мир) вернулся к обычной жизни, всё вокруг начали восстанавливать совместными усилиями, больше опыты в лабораториях не проводятся. Герой Уилла Смита стал символом надежды и спасения человечества.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Хатико" хозяин собаки (Ричард Гир) не умирает, потому что пёс вовремя замечает, что у мужчины какие-то проблемы со здоровьем. Он намекает ему лаем, что нужно отправиться к доктору, и тот, схватившись за сердце, вызывает скорую. В итоге с хозяином всё в порядке, Хатико его спас. Теперь Хатико помогает и другим людям, распознавая различные болезни на ранних стадиях. Пёс и владелец проводят всю жизнь вместе, играют, радуются каждому дню и оба умирают от старости.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Форрест Гамп", главный герой, Форрест, в конечном итоге находит истинную любовь и женится на своей давней подруге Дженни. Они воссоединяются и создают семью, воспитывая вместе своего сына. Форрест продолжает свои приключения и успехи, преуспевая в бизнесе и продолжая бегать. Он становится символом бега, продвигает спорт в массы.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Гладиатор", Максимус, его сын и жена, встречаются после долгого разлуки. Максимус успешно избегает своей смерти на арене и возвращается к своей семье. Они вместе отправляются в беззаботное путешествие по миру, где могут жить счастливой и спокойной жизнью, далеко от политических интриг и насилия Римской империи.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Леон", Леон и Матильда, вместо трагической развязки, избегают полиции и решают начать новую жизнь вместе. Они находят спокойное укрытие далеко от преступного мира и строят новое будущее. Леон становится заботливым отцом, даря ей нормальное безопасное детство. Амин теряет власть, и парочку оставляют в покое.
В альтернативной счастливой концовке фильма "Зеленая миля", девочки Эдуарда Делакруа и главный герой Пол Эджкомб выжили благодаря своей взаимной поддержке и дружбе. Делакруа был оправдан и освобожден, а Пол продолжил свою работу в тюрьме, но теперь он смог изменить множество жизней заключенных и помочь им реабилитироваться.
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И в бой солдаты не идут,
И молодые командиры
Под пули бошки не суют!
По танкам не стучат болванки,
И не мешают нашим спать!
И нету трупов, нету танков,
Пейзажи нечем заполнять!
В углу смеётся мать старушка,
Хохочет третий день отец,
И молодая точно знает...
Какой у парня happy end!
Ну не из фильма но тоже "Альтернативно")))