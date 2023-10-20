7 альтернативных концовок популярных фильмов

В альтернативной счастливой концовке фильма "Хатико" хозяин собаки (Ричард Гир) не умирает, потому что пёс вовремя замечает, что у мужчины какие-то проблемы со здоровьем. Он намекает ему лаем, что нужно отправиться к доктору, и тот, схватившись за сердце, вызывает скорую. В итоге с хозяином всё в порядке, Хатико его спас. Теперь Хатико помогает и другим людям, распознавая различные болезни на ранних стадиях. Пёс и владелец проводят всю жизнь вместе, играют, радуются каждому дню и оба умирают от старости.