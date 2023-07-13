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Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь

Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь

Автор:
13 июля 2023 15:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   на таможне   таможенник   таможня   фото   
4518
14

При прохождении границы мы сталкиваемся с сотрудниками таможни. Не всегда эти знакомства бывают приятными. Собрали истории про таможенников по просьбе читателей поста про риелторов.

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А у вас были неожиданные ситуации на таможне?

Источник:

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Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   на таможне   таможенник   таможня   фото   
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32  комментария
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Провез ребенка через таможню. Без документов. Девочка. 11 лет. Таможенник взял 100 долларов, попросил столько же отдать пограничники
Угадайте с первого раза страну.
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3k
constriktor97 8 минут назад
Не зря люди, имевшие дело с таможней считают, что в ГИБДД работают только честные, благородные и бескорыстные люди.
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2k
Хачик 12 минут назад
В тему...)))
Беседуют два таможенника.
Первый (П): "-Ты не забыл, что у нашего сменщика, Сереги, на следующей неделе день рождения? Что будем дарить? Юбилей всё-таки, 45 лет!"
Второй (В):"-Я помню! Ну, давай золотой "Роллекс" подарим!"
П.:"- Не, не пойдёт, на 30 лет уже дарили!"
В.:"- А давай тогда "Мерседес"-кабриолет подарим!"
П.: "- Да у него уже есть, начальник смены дарил как-то!"
В"- Ну, я тогда не знаю что дарить!"
П."- О, придумал! Давай ему одно наше дежурство подарим!"
В.: "-Ты с ума сошёл? Такие дорогие вещи дарить!"...
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46k
Соломей 16 минут назад
У нас с фирмы сотрудник летал в израиль, передать документы , подписать, забрать назад, туда-обратно, там четыре-пять часов.ехал с небольшой сумкой пропал на четыре дня.приехал небритый,разговаривал только матом.по прилету туда сразу заломили руки, в отдельную комнату, и доправшивали все четыре дня, как в гестапо.пить не давали три дня, спать тоже, два раза проводили полный досмотр,с раздеванием догола,тот который ххх,тоже.ни с кем связываться не давали,ни с консулом, ни с кем.на четвертый день, отдали сумку пустую, испорченный паспорт,пустой кошелек,оба телефона, со стертыми данными, заставили в бессознательном состоянии подписать бумагу, что претензий не имеет и посадили на обратный самолет,при посадке в самолет, сказали что его данные все, в том числе год рождения совпали с кем то ,очень разыскиваемым.не извинились.
потом неделю пил от стресса.сейчас при слове израиль, начинает матом орать
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6k
Vladimir 36 минут назад
Возвращаюсь из командировки в Казахстан. В аэропорту Крайний таможенник обнаруживает расхождение в декларации, прилетал без ноутбука улетаю с ним. (Коллега забыл в гостинице)
- Плати штраф.
- Без проблем, пиши квитанцию.
- За две с половиной так пропущу.
- Не пойдет.
- Дурак что ли, штраф пять тысяч стоит?
- Деньги казенные, отчитаюсь по квитанции. Без нее - из моего кармана.
- Проходи, не задерживай пассажиров!
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6k
V2.Smirnov 40 минут назад
Ей неслыханно повезло. Могла бы и в стоп-лист попасть. По подозрению в нелегальной работе под видом туризма. В таких случаях 2НДФЛ просят, а она, небось, как самозанятая и налогов не платит. То есть с формальной точки зрения доходов в РФ у неё - нет.

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34k
Korolev 43 минуты назад
Комментарий к фото
Причём здесь зависть? Вполне резонные вопросы...
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5k
Subic 47 минут назад
На паспортном контроле был случай, да. У меня дети, но пересекал границу только с одним. У ребенка отдельный паспорт. Как часто у детей бывает фотка 3-4 летней давности, то есть, как бы совсем другой там человек сфоткан. Ну погранцы опытные умеют как то в таких случаях тоже сличать. Вот чувствую пауза затянулась, мой паспорт со штампом отдали, а детский все рассматривают и рассматривают и на ребенка косо так поглядывают. Что делать, стоим ждем. Тут тетка выдает, у него есть брат-близнец? Да, есть, правду отвечаем. А где ОН? Тоже отвечаем, что остался и едем в таком составе в этот раз. Причем братья даже не "двойняшки", и выглядят несколько по разному, хотя похожи, конечно. В общем отправили нас ждать без детского паспорта. И относительно долго "мурыжили" на задворках того паспортного контроля. Погранцы в чинах все рассматривали фотки, "оригинал", фотки брата (с компа своего и моего телефона). Классически направляли лампу в лицо ребенка и перешептывались. В конце концов, один решительно сказал: "На уши посмотри, точно он!" и нас пропустили. Я уже когда в общий зал нас выводили из "задворок" спросил, че это было? Сказали, что какой то блогер, под камеру вывез одного своего ребенка по паспорту другого и потом ввез обратно. Чисто за просмотры и лайки. Ну на том контроле всех под выговоры подвел. Теперь бдят.
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8k
Роман 57 минут назад
При выезде с Украины (давно это было). Проходил личный досмотр. А я коллекционирую флаги стран которые посещаю. Ну и положил большой украинский флаг в сумку над вещами. Украинский погранец:
- А шо цэ такэ?! Аааа прапор! Добренько ... добренько... (закрывает сумку)

Я тогда понял что есть рабочая схема контрабаса с Украины, достаточно прикрыть контрабас прапором =))
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13k
Ivan Час назад
Комментарий к фото

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5k
Subic Час назад
Намешано. Большинство случаев описанных в топе это НЕ таможня, а паспортный контроль. Это самостоятельные службы, разные ведомства и их цели, во всех странах. Таможня это товары, валюта. Паспортный контроль законность пересечения границы, собственно, человеком.
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8k
Роман Час назад
В Алматинском аэропорту красавицы казашки долго угорали над мной, пытаясь найти сходство со сгоревшей и распухшей после гор рожей(реально как помидор был) и фото в паспорте.

Порекомендовали в горах быть аккуратнее в следующий раз (я в первый раз оказался на такой высоте) и пожелали доброго пути.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Таможне благодарность! было в 2009г. шел по зеленой дорожке с примерно 8 литровыми бутылками алкоголя, не знал что можно только три (три - по памяти, не помню точно). Знал бы - раскидал бы по знакомым, с кем прилетел из египта. Т.е. лишних 5 штук что ли. Меня приняли, оформили - пресекли нарушение, что ж, это их работа. Но изъяли и оформили только одну. Да, меня два раза таскали к следователю, там какой то штраф был, время, деньги, нервы. Но спасибо ребятам что отработали по минималочке. Спасибо им.
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8k
Ysik 2 часа назад
Очень много летал по работе и на отдых, накопилось много прикольных историй:
- возвращаюсь из Италии, в аэропорту на таможне досматривают сплошняком всех, особенно с большими чемоданами. А у меня их два и рюкзак за спиной. В одном из чемоданов ящик вина. Попытки объяснить моим друзьям в Италии, что их вино у меня все равно конфискуют и что провозить можно только пару бутылок, не увенчались успехом и они мне его все же запихали. Прошел паспортный, встал в очередь на детектор. Подошла таможенница, спрашивает: "откуда лечу и что в чемоданах". Честно ответил: "Из Италии, в чемодане вино". Таможенница: "тогда иди на выход, смысла не вижу тебя досматривать". :)
- Прилетел в аэропорт Танзании, весь аэропорт больше похож на набор старых сарайчиков. Висят провода, с труб капает, летают облачка мошек. Подхожу к таможеннику и понимаю, что с местным менталитетом, стоять мне тут очень-очень долго. А пройти нужно 4 окошка и к каждому очередь. Подхожу к первому, отдаю паспорт, а там даже и не окошко, а просто старая школьная парта. и на ней надпись, виза 50$ за человека, оплата только картой. Протягиваю карту, а таможенник мне куда-то рукой вниз показывает, смотрю, а он под партой мне табличку показывает "50$ наличкой и пройдешь без очереди". Я отказался, а мой товарищ ему 50 баксов под партой протянул и он его за ручку отвел с другой стороны ко всем окошечкам и из боковой двери в зал ожидания багажа выпустил, я же стоял 3 часа.
И множество других прикольных историй.
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