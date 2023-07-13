Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь

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При прохождении границы мы сталкиваемся с сотрудниками таможни. Не всегда эти знакомства бывают приятными. Собрали истории про таможенников по просьбе читателей поста про риелторов.
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А у вас были неожиданные ситуации на таможне?
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Угадайте с первого раза страну.
Беседуют два таможенника.
Первый (П): "-Ты не забыл, что у нашего сменщика, Сереги, на следующей неделе день рождения? Что будем дарить? Юбилей всё-таки, 45 лет!"
Второй (В):"-Я помню! Ну, давай золотой "Роллекс" подарим!"
П.:"- Не, не пойдёт, на 30 лет уже дарили!"
В.:"- А давай тогда "Мерседес"-кабриолет подарим!"
П.: "- Да у него уже есть, начальник смены дарил как-то!"
В"- Ну, я тогда не знаю что дарить!"
П."- О, придумал! Давай ему одно наше дежурство подарим!"
В.: "-Ты с ума сошёл? Такие дорогие вещи дарить!"...
потом неделю пил от стресса.сейчас при слове израиль, начинает матом орать
- Плати штраф.
- Без проблем, пиши квитанцию.
- За две с половиной так пропущу.
- Не пойдет.
- Дурак что ли, штраф пять тысяч стоит?
- Деньги казенные, отчитаюсь по квитанции. Без нее - из моего кармана.
- Проходи, не задерживай пассажиров!
- А шо цэ такэ?! Аааа прапор! Добренько ... добренько... (закрывает сумку)
Я тогда понял что есть рабочая схема контрабаса с Украины, достаточно прикрыть контрабас прапором =))
Порекомендовали в горах быть аккуратнее в следующий раз (я в первый раз оказался на такой высоте) и пожелали доброго пути.
А тебя поимели, нарушив законы своей же страны. Ради галочки за раскрытие. Но чтоб не заморачиваться с оформлением крупной партии.
- возвращаюсь из Италии, в аэропорту на таможне досматривают сплошняком всех, особенно с большими чемоданами. А у меня их два и рюкзак за спиной. В одном из чемоданов ящик вина. Попытки объяснить моим друзьям в Италии, что их вино у меня все равно конфискуют и что провозить можно только пару бутылок, не увенчались успехом и они мне его все же запихали. Прошел паспортный, встал в очередь на детектор. Подошла таможенница, спрашивает: "откуда лечу и что в чемоданах". Честно ответил: "Из Италии, в чемодане вино". Таможенница: "тогда иди на выход, смысла не вижу тебя досматривать". :)
- Прилетел в аэропорт Танзании, весь аэропорт больше похож на набор старых сарайчиков. Висят провода, с труб капает, летают облачка мошек. Подхожу к таможеннику и понимаю, что с местным менталитетом, стоять мне тут очень-очень долго. А пройти нужно 4 окошка и к каждому очередь. Подхожу к первому, отдаю паспорт, а там даже и не окошко, а просто старая школьная парта. и на ней надпись, виза 50$ за человека, оплата только картой. Протягиваю карту, а таможенник мне куда-то рукой вниз показывает, смотрю, а он под партой мне табличку показывает "50$ наличкой и пройдешь без очереди". Я отказался, а мой товарищ ему 50 баксов под партой протянул и он его за ручку отвел с другой стороны ко всем окошечкам и из боковой двери в зал ожидания багажа выпустил, я же стоял 3 часа.
И множество других прикольных историй.