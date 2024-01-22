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"Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве

"Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве

Автор:
22 января 2024 11:00
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   Собеседование   забавно   истории   истории из жизни   работа   фото   
1161
15

Причин не взять кандидата на работу может быть много. Пользователи поделились своим опытом, когда им отказали в трудоустройстве. Порой адекватности в ответах минимум!

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Метки: Прикол   Собеседование   забавно   истории   истории из жизни   работа   фото   
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6  комментариев
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9k
Бритва 50 минут назад
помнится, был случай, искал подработку, пришёл я и дама на собеседование. Дамочка, как быстро выяснилось, совершенно не соответствовала вакансии, а меня взяли. Она начала дуться и спрашивать "почему". А директор оказался скромным и нерешительным, не мог от неё избавиться. Пришлось это делать мне
Сел, короче, перед ней, расплылся довольной рожей, и выпроводил
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34k
Юрий 6 минут назад
Когда в НИИ нужен инженер, а не флорист....

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5k
Харон 8 минут назад
Дно давно пробито, но КУКУ всё копает и копает...
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15k
Antique computer 42 минуты назад
Ну просто один в один история, которая произошла в компании друзей - сидят бухгалтера, работают.

Все общение по работе организовано через специальную систему - задачи, документы, переписка, вся история остается - если один ушел в отпуск, другой может задачу подхватить и понять, что до него было.

Коллектив немалый, в одном офисе, и уж болтовня такой вот слишком живой сотрудницы будет очень неуместной. Особенно, если она привыкла все обсуждать вживую, а потом поди докажи, до чего договорились. Да и болтовня не по работе очень отвлекает.

Так что вот кому-то смешно, а в некоторых коллективах такие люди и вправду не к месту.
Такую вот "Софью" терпели месяц, а потом вежливо попросили - потому что работать она никому реально не давала, а самой ей было скучно.

Ну и оказалась она ни разу не бухгалтером, пошла работать в аниматоры, и оказалась на своем месте - вот тут ее живость и нужна. Кстати, очень хороший аниматор оказалась. А бухгалтер крайне хреновый.
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