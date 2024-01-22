"Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве

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Причин не взять кандидата на работу может быть много. Пользователи поделились своим опытом, когда им отказали в трудоустройстве. Порой адекватности в ответах минимум!
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Обоих?
Все общение по работе организовано через специальную систему - задачи, документы, переписка, вся история остается - если один ушел в отпуск, другой может задачу подхватить и понять, что до него было.
Коллектив немалый, в одном офисе, и уж болтовня такой вот слишком живой сотрудницы будет очень неуместной. Особенно, если она привыкла все обсуждать вживую, а потом поди докажи, до чего договорились. Да и болтовня не по работе очень отвлекает.
Так что вот кому-то смешно, а в некоторых коллективах такие люди и вправду не к месту.
Такую вот "Софью" терпели месяц, а потом вежливо попросили - потому что работать она никому реально не давала, а самой ей было скучно.
Ну и оказалась она ни разу не бухгалтером, пошла работать в аниматоры, и оказалась на своем месте - вот тут ее живость и нужна. Кстати, очень хороший аниматор оказалась. А бухгалтер крайне хреновый.