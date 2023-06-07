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"Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их в отношениях "наказывали" молчанием

"Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их в отношениях "наказывали" молчанием

Автор:
07 июня 2023 11:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   молчанка   обиделся и не разговаривал   отношения   фото   
1632
14

Отношения - штука непростая. Кому-то удаётся решать трудности мирным путём, другие выбирают обижаться и молчать. У девушки из Твиттера такое молчание в браке затянулось надолго. Давайте почитаем, что из таких историй вышло.

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А как долго вы не разговаривали со своими партнёрами?

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Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   молчанка   обиделся и не разговаривал   отношения   фото   
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5  комментариев
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nobody® Час назад
1 и 5 - киборги? Что там за разблокировка воспоминаний? Это какой-то современный мем?
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Рыжая борода 5 минут назад
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Спелая кукурузинка

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