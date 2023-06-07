"Муж обиделся и не разговаривал со мной полтора года": пользователи поделились историями, как их в отношениях "наказывали" молчанием

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Отношения - штука непростая. Кому-то удаётся решать трудности мирным путём, другие выбирают обижаться и молчать. У девушки из Твиттера такое молчание в браке затянулось надолго. Давайте почитаем, что из таких историй вышло.
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А как долго вы не разговаривали со своими партнёрами?
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