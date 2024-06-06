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В Минздраве рассказали, как перекуры влияют на доходы компаний и на работоспособность сотрудников

В Минздраве рассказали, как перекуры влияют на доходы компаний и на работоспособность сотрудников

Автор:
06 июня 2024 19:33
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Перекур   вред   вред от курения   вред перекура   здоровье   курение   курение вредит   убытки   
1481
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В среднем, из-за курящих сотрудников, ежегодно компании теряют ₽443 млрд.

На сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, как перекур влияет на доход и эффективность труда. По его мнению, убытки компаний связаны с частыми перекурами, абсентеизмом и снижением производительности труда работников как раз из-за плохо здоровья. А что приводит к ухудшению здоровья? Курение, считает Камкин.
По его словам, экономика теряет «сотни миллиардов» из-за того, что «люди из-за здоровья не могут эффективно работать и вносить свою пользу в достижение внутреннего валового продукта». Об этом сообщает ТАСС.

Итак, первая потеря - это рабочее время. Пока сотрудники бегают покурить и обратно, они тратят драгоценные минуты (а кто-то и часы). В среднем, если сотрудник курит раз в час по 10 минут, то за год он "прокуривает" более 300 рабочих часов.

Второй фактор - здоровье, которое напрямую влияет на продуктивность работников и платёжеспособность клиентов. Потребление никотина — стресс для организма, который снижает продуктивность и физическую выносливость. Также из-за курения люди умирают, а это снижает количество потенциальных потребителей. Так, например, в 2018 г. упущенная выгода от болезней и смертности, вызванных курением, для мужчин и женщин достигла 847,1 и 110,5 млрд руб. соответственно.

БКС сообщает, что 43% россиян признались, что тратят на сигареты до 10 тыс. руб. в год, 29% — 10–30 тыс. руб., 11% — до 50 тыс. и еще столько же — больше 50 тыс. руб. Косвенно это тоже несёт угрозу для бизнеса, ведь эти деньги могли быть потрачены на другие товары.

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Метки: Перекур   вред   вред от курения   вред перекура   здоровье   курение   курение вредит   убытки   
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27  комментариев
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а если человек будет работать по 8 часов без перерывов - то он сдохнет ещё раньше.
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21k
Александр Минуту назад
Шахтёры тут не к месту, они не на перекуре, а ждут спуска.
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40k
russger 12 минут назад
От работы кони дохнут
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6k
Серёга 16 минут назад
а то, что работяга(если взять 8 часовой день) тратит 2 часа, чтобы заработать себе "зарплату", остальные 6 часов тратит, на то чтобы у "начальника" была новая яхта
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821
Purple_Bear 21 минуту назад
Какого рожна минздрав в экономику полез? Не лучше бы минздраву беспокоиться о состоянии (и наличии) поликлиник, больниц, квалифицированных специалистов на местах, современных методах обследования и лечения при использовании современного надёжного точного медицинского оборудования. И т.д.
Если все бросят курить - то перестанут продаваться сигареты/папиросы/трубки/табак и т.п. Если это не будут покупать, то не будет поступлений от акцизов, не будет рабочих мест (т.к. производственные предприятия закроются, вся логистика по этой теме будет не нужна, куча смежных производств схлопнется). А все это сократит поступления в бюджет. Кроме того, может увеличиться средняя продолжительность жизни - а это для ПФР сплошные расстройства и убытки.
Короче, товарищ/господин из минздрава просто эфирное время забирает, не в свое дело лезет.
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536
jeka Полчаса назад
А фонарь на лоб не повесить????)))))
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252
Бывалый Трус Полчаса назад
Понятно. Забота исключительно о прибыли.
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2k
Палыч 40 минут назад
Они забыли посчитать, сколько денег теряют компании из-за некурящих сотрудников.
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12k
Алексей 41 минуту назад
Перекур, в плане небольшой перерыв,а там уж кто курит,а кто и нет....срать и ссать еще не посчитали за ущерб работодателям ??
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63k
Мойша 46 минут назад
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11k
JeanLuk 46 минут назад
Сигарета сокращает жизнь на 5 минут, а рабочий день - на 8 часов (с)народное
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27k
Вован 53 минуты назад
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17k
Kostick 56 минут назад
эти тридварасы забыли одно, сколько курильщики платят акцизов.
"акциз с 1 января 2024 года на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости". грубо с пачки среднепоганых сижек половина налогов. а с сигары только акциза - 300 ре за штуку.
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1k
tonic_guru Час назад
Вот странно... они, депутаты и иже с ними, за здоровье нации. Ну так запретите продажу сигарет, вы уже лет 20 везде кричите о том что курить вредно, никотин тот же наркотик, уже почти везде запретили курить и так далее. Но чтобы запретить продажу его, нееее вы что, это же какие мы убытки понесем.... лицемеры.
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359
Голован Щекн Час назад
правильно господа, а сколько на этих триклятых отпусках и больничных барины теряют?!? а сколько б здоровия прибавилось у холопов ежели б они не блуду и пьянству поганому после работы предавались, да с бабами и отроками своими нервы тратили, а на работе были бы еще?! поспал и на работу, от работы время только на сон и без баловства и излишеств...
и как гласит народная мудрость, крепостное право - гарантия трудоустройства
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740
Аристарх Севидов Час назад
Экономика теряет сотни миллиардов из-за вот этих чинуш.
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2k
дмитрий викторович Час назад
А сколько бюджет получает от акцизов? Камкин не озвучил?
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Кстати, спасибо, что напомнил.
Пойду перекурю.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Не трогайте святого
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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