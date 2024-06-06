В Минздраве рассказали, как перекуры влияют на доходы компаний и на работоспособность сотрудников

Итак, первая потеря - это рабочее время. Пока сотрудники бегают покурить и обратно, они тратят драгоценные минуты (а кто-то и часы). В среднем, если сотрудник курит раз в час по 10 минут, то за год он "прокуривает" более 300 рабочих часов.

Второй фактор - здоровье, которое напрямую влияет на продуктивность работников и платёжеспособность клиентов. Потребление никотина — стресс для организма, который снижает продуктивность и физическую выносливость. Также из-за курения люди умирают, а это снижает количество потенциальных потребителей. Так, например, в 2018 г. упущенная выгода от болезней и смертности, вызванных курением, для мужчин и женщин достигла 847,1 и 110,5 млрд руб. соответственно.