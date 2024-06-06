В Минздраве рассказали, как перекуры влияют на доходы компаний и на работоспособность сотрудников

В среднем, из-за курящих сотрудников, ежегодно компании теряют ₽443 млрд.
На сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин рассказал, как перекур влияет на доход и эффективность труда. По его мнению, убытки компаний связаны с частыми перекурами, абсентеизмом и снижением производительности труда работников как раз из-за плохо здоровья. А что приводит к ухудшению здоровья? Курение, считает Камкин.
По его словам, экономика теряет «сотни миллиардов» из-за того, что «люди из-за здоровья не могут эффективно работать и вносить свою пользу в достижение внутреннего валового продукта». Об этом сообщает ТАСС.
Итак, первая потеря - это рабочее время. Пока сотрудники бегают покурить и обратно, они тратят драгоценные минуты (а кто-то и часы). В среднем, если сотрудник курит раз в час по 10 минут, то за год он "прокуривает" более 300 рабочих часов.
Второй фактор - здоровье, которое напрямую влияет на продуктивность работников и платёжеспособность клиентов. Потребление никотина — стресс для организма, который снижает продуктивность и физическую выносливость. Также из-за курения люди умирают, а это снижает количество потенциальных потребителей. Так, например, в 2018 г. упущенная выгода от болезней и смертности, вызванных курением, для мужчин и женщин достигла 847,1 и 110,5 млрд руб. соответственно.
БКС сообщает, что 43% россиян признались, что тратят на сигареты до 10 тыс. руб. в год, 29% — 10–30 тыс. руб., 11% — до 50 тыс. и еще столько же — больше 50 тыс. руб. Косвенно это тоже несёт угрозу для бизнеса, ведь эти деньги могли быть потрачены на другие товары.
Источник:
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Если все бросят курить - то перестанут продаваться сигареты/папиросы/трубки/табак и т.п. Если это не будут покупать, то не будет поступлений от акцизов, не будет рабочих мест (т.к. производственные предприятия закроются, вся логистика по этой теме будет не нужна, куча смежных производств схлопнется). А все это сократит поступления в бюджет. Кроме того, может увеличиться средняя продолжительность жизни - а это для ПФР сплошные расстройства и убытки.
Короче, товарищ/господин из минздрава просто эфирное время забирает, не в свое дело лезет.
"акциз с 1 января 2024 года на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости". грубо с пачки среднепоганых сижек половина налогов. а с сигары только акциза - 300 ре за штуку.
и как гласит народная мудрость, крепостное право - гарантия трудоустройства
Пойду перекурю.