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Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

Автор:
24 ноября 2023 08:50
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   вред   здоровые   курение   легкие   медсестра   
1571
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В начале этого года правительство Великобритании объявило о новом плане борьбы с курением. Начиная с 2027 года возраст, при достижении которого можно купить сигареты, будет увеличиваться на один год. Таким образом, те, кому сейчас 14 лет, никогда не смогут купить сигареты легально. Однако другой довольно эффективный способ заставить людей отказаться от сигарет - показать пугающий видеоролик.

В ролике, снятом в 2018 году медсестрой по имени Аманда Эллер из Северной Каролины (США), показаны здоровые легкие и пораженные многолетним курением.

На кадрах женщина показывает, как функционируют почерневшие легкие, объясняя: "Это лёгкие человека с ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких], они поражены раком. Они утратили свою эластичность. При вдохе они растягиваются, но при выдохе схлопываются, нет ничего, что могло бы помочь удержать их в раскрытом состоянии".

Затем она переходит к здоровым лёгким: "Вдох, выдох. Они полностью сдуваются и возвращаются в исходное положение".


Конечно, ролик не остался незамеченным. Посыпались комментарии.

"Этого должно быть достаточно, чтобы отучить людей курить", - написал один из пользователей соцсети.

Другой признался: "Я курю уже 27 лет, а мне 41 год. Меня это очень пугает, но я никак не могу бросить".

"Я готовлюсь к новой попытке бросить курить, - поделился третий. - Я сохраню это видео, спасибо".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезнь   вред   здоровые   курение   легкие   медсестра   
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27  комментариев
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7k
_zmeeed Час назад
Ну, правый пациент, тоже не ахти выглядит.
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43
asrsim 17 минут назад
"Ужасающее видео, как выглядят лёгкие водителя электросамоката с 20-летним стажем"
Вместо курильщик можно любое слово подставить, смысл не поменяется.
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767
Сосед ватажный 20 минут назад
но у обоих дела никак
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14k
KotSkripaley Полчаса назад
Могу сказать одно, мой закадыка, который курит, мне не соперник в забеге до красно-сизого за добавочной поллитрой, я быстрее добегу и не запыхаюсь.
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16k
Александр Маслов Полчаса назад
Сначала правительствА "одобрям" продажу сигарет, затем «объявляют о новом плане борьбы с курением», который – «так себе». Следующий выброс лицемерной заботы о здоровье – алкоголь? Что угодно, только родной бизнес – табу. Как-никак, а источник «золотого запасу». А народ нарожает ещё...
Но на всякий случай...

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6k
livaneth 52 минуты назад
В том то и проблема, что розовые лёгкие тоже мёртвые. Как и их владелец. Ну, или нужно было хотя бы написать, от чего умер владелец розовых лёгких. И кстати, от чего владелец чёрных и сколько ему было лет?
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62k
pynh 54 минуты назад
Как вы за@бали.
Теории немного изучите. Легкие одинаковые у всех если не других сопутствующих болячек. Хоть 300 лет кури, не будет черных легких. Неучи!
Черные легкие это рак 99%. И курение не единственная причина по которой это может произойти.
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2k
Вин 57 минут назад
на кладбище для некурящих
всегда покой и тишина
там воздух свежий и прозрачный
и все румяные лежат
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34k
Fat Lynx Час назад
Откуда мы знаем, что это легкие курильщика? Это могут быть и легкими шахтера, и легкими металлурга, легкие пострадавшего при аварии а АХОВ... Просто уже столько раз ловили всяких британских и иже с ними ученых на пистише, что верить им на слово не стоит.
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250
piharev1 Fat Lynx Час назад
так еще и не показали как работают розовые легкие, это раз! а второе что чел с розовыми легками тоже трупак
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409
Юрий Алматы Fat Lynx 10 минут назад
На кадрах женщина показывает, как функционируют почерневшие легкие, объясняя: "Это лёгкие человека с ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких], они поражены раком

Сам курю много лет, несколько раз бросал "на спор", срок - 1 год.

2 года назад работал вдали от города на природе почти 4 месяца (не курил столько же), так совпало, что по приезду надо было для мед. справки сделать флюорографию, врач сильно удивился моим чистым лёгким (за полгода до этого он ставил мне хронический бронхит на фоне курения). Так что уверенно говорю - легкие очищаются полностью на свежем воздухе за это время.

Исходя из этих данных напрашивается вывод: это автор статьи назвал курение причиной черных легких, а не медсестра (у медсестер, кстати, нет полномочий ставить диагнозы, это привелегия врачей).
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Судя потому, что здоровые легкие находятся на тарелочке отдельно от хозяина, закрадывается мысль, что у некурящего хозяина тоже не все здорово.
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250
piharev1 Дядюшка Ау Час назад
так еще и не показали как работают розовые легкие
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10k
goshan_hmc Час назад
Я курил 26 лет, но сумел бросить эту привычку. Два года несколько раз в день отхаркивал коричневую слизь.
Скоро семь лет без табака, и я жалею, что не смог избавиться от него раньше!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Любые "пугающие" видеоролики разбиваются об историю жизни Жанны Фриске, которая была убеждённой ЗОЖницей.
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
И теперь лёгкие некурильщика пойдут курильщику

Кто не курит и не пьёт
Тот на органы пойдёт
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1k
thrashbox 2 часа назад
Вы лучше покажите тех, которые употребляют наркотики, на которые борцы с табаком их пересаживают.
Ну или покажите идиотов, которые верят, что люди в подавляющем своем большинстве прекратят принимать вообще любые наркотики (алкоголь - тоже, ага) и внезапно станут ЗОЖниками.
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9k
sedoisever 2 часа назад
Очень информативно... Когда они "схлопываются", куда уходит воздух? И одно дело, лёгкие курильщика, а другое, лёгкие поражённые раком ..
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65k
doker 2 часа назад
Зато во время апокалипсиса ни каннибалы, ни зомби не покусятся на мой ливер.
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