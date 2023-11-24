Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

На кадрах женщина показывает, как функционируют почерневшие легкие, объясняя: "Это лёгкие человека с ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких], они поражены раком. Они утратили свою эластичность. При вдохе они растягиваются, но при выдохе схлопываются, нет ничего, что могло бы помочь удержать их в раскрытом состоянии".

Затем она переходит к здоровым лёгким: "Вдох, выдох. Они полностью сдуваются и возвращаются в исходное положение".