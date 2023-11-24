Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

В начале этого года правительство Великобритании объявило о новом плане борьбы с курением. Начиная с 2027 года возраст, при достижении которого можно купить сигареты, будет увеличиваться на один год. Таким образом, те, кому сейчас 14 лет, никогда не смогут купить сигареты легально. Однако другой довольно эффективный способ заставить людей отказаться от сигарет - показать пугающий видеоролик.
В ролике, снятом в 2018 году медсестрой по имени Аманда Эллер из Северной Каролины (США), показаны здоровые легкие и пораженные многолетним курением.
На кадрах женщина показывает, как функционируют почерневшие легкие, объясняя: "Это лёгкие человека с ХОБЛ [хроническая обструктивная болезнь лёгких], они поражены раком. Они утратили свою эластичность. При вдохе они растягиваются, но при выдохе схлопываются, нет ничего, что могло бы помочь удержать их в раскрытом состоянии".
Затем она переходит к здоровым лёгким: "Вдох, выдох. Они полностью сдуваются и возвращаются в исходное положение".
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Конечно, ролик не остался незамеченным. Посыпались комментарии.
"Этого должно быть достаточно, чтобы отучить людей курить", - написал один из пользователей соцсети.
Другой признался: "Я курю уже 27 лет, а мне 41 год. Меня это очень пугает, но я никак не могу бросить".
"Я готовлюсь к новой попытке бросить курить, - поделился третий. - Я сохраню это видео, спасибо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вместо курильщик можно любое слово подставить, смысл не поменяется.
Теории немного изучите. Легкие одинаковые у всех если не других сопутствующих болячек. Хоть 300 лет кури, не будет черных легких. Неучи!
Черные легкие это рак 99%. И курение не единственная причина по которой это может произойти.
всегда покой и тишина
там воздух свежий и прозрачный
и все румяные лежат
Сам курю много лет, несколько раз бросал "на спор", срок - 1 год.
2 года назад работал вдали от города на природе почти 4 месяца (не курил столько же), так совпало, что по приезду надо было для мед. справки сделать флюорографию, врач сильно удивился моим чистым лёгким (за полгода до этого он ставил мне хронический бронхит на фоне курения). Так что уверенно говорю - легкие очищаются полностью на свежем воздухе за это время.
Исходя из этих данных напрашивается вывод: это автор статьи назвал курение причиной черных легких, а не медсестра (у медсестер, кстати, нет полномочий ставить диагнозы, это привелегия врачей).
Скоро семь лет без табака, и я жалею, что не смог избавиться от него раньше!
Кто не курит и не пьёт
Тот на органы пойдёт
Ну или покажите идиотов, которые верят, что люди в подавляющем своем большинстве прекратят принимать вообще любые наркотики (алкоголь - тоже, ага) и внезапно станут ЗОЖниками.
- Курите?
- Нет, завязал.
- Пьёте?
- Нет, завязал.
- Ну а с женщинами как?
- Тоже завязал.
- Всё ясно.... ОРЗ!
- Но доктор! Какая простуда!
- Очень Резко Завязал!