Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие

Бабушка парня Дорин Херлбурт рассказала, что врачи давали не больше 1% шансов на выживание. Алларда подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, чтобы позволить организму хоть немного отдохнуть.

По словам Херлбурт, родные неоднократно просили Алларда бросить вейпинг, поскольку эксперты ранее признали, что он гораздо опаснее традиционных способов курения.

Увещевания семьи парень игнорировал, утверждая, что вейп безопаснее обычных сигарет.