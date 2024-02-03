Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие

О, молодость… Она полностью уверена в своей правоте и не хочет прислушиваться к голосу и разуму опытных людей и профессионалов. К разумным доводам взрослых этот парнишка тоже категорически не хотел прислушиваться. И в результате заполучил проблем и разжился новым органом.
Житель города Фарго в Северной Дакоте – 22-летний Джексон Аллард не мог помыслить жизни без вейпа. И никак не связывал своё многолетнее увлечение с проблемами со здоровьем. Как сообщает New York Post, в октябре парень обратился в больницу с жалобами на боли в животе.
Обследование выявило двустороннюю пневмонию и сложный штамм гриппа. Состояние пациента резко ухудшалось, и его было решено перевести в Университет Миннесоты.
Бабушка парня Дорин Херлбурт рассказала, что врачи давали не больше 1% шансов на выживание. Алларда подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, чтобы позволить организму хоть немного отдохнуть.
По словам Херлбурт, родные неоднократно просили Алларда бросить вейпинг, поскольку эксперты ранее признали, что он гораздо опаснее традиционных способов курения.
Увещевания семьи парень игнорировал, утверждая, что вейп безопаснее обычных сигарет.
В результате упрямый вейпер выжил. Но лишь благодаря стараниям медиков и пересадке лёгких. Новую жизнь в подарок Джексон получил 1 января 2024 года. Но она уже никогда не будет прежней. Во-первых, Алларду, которого отключили от системы жизнеобеспечения только через 70 дней, предстоит период реабилитации продолжительностью полгода, в течение которого он будет проходить регулярные осмотры.
Во-вторых, для него теперь под запретом курение в любом виде, а также употребление алкоголя. В будущем Джексону, возможно, понадобится ещё одна пересадка.
Среди экспертов продолжаются споры касаемо того, что же представляет большую опасность для здоровья – вейп или обычные сигареты. Мнения специалистов расходятся, но пример Алларда доказал, что на всякий случай будет лучше отказаться и от того, и от другого.
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"Обследование выявило двустороннюю пневмонию и сложный штамм гриппа" - диагноз привязали к использованию вейпа?
В принципе, если бы помер от любой другой заразы, можно также вейп обвинить.
Неужели нормальных кандидатов не нашли?