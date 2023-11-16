Репер Снуп Догг решил бросить курить

Кроме этого, музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой и даже новостного издания о культуре потребления. Среди прочего, у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.

«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру, - пишет Афиша.ру.