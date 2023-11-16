FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8261 пост • 894 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Репер Снуп Догг решил бросить курить

Репер Снуп Догг решил бросить курить

Автор:
16 ноября 2023 22:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Снуп Догг   бросать   вредная привычка   здоровые   косяк   курение   обсуждение   соцсети   травка   
1000
6
1

52-летний артист, известный своим пристрастием к пагубной привычке, наконец-то капитулировал, заявив, что бросает курить. Сообщение об этом рэпер разместил в своих соцсетях, что вызвало бурную реакцию фанатов и знаменитостей. Те, кто знал музыканта хорошо, прировнял произошедшее событие, к концу света.

Что толкнуло артиста на столь серьезный шаг, он не сообщил. Лишь разместил своё фото со сложенными руками и написал:

После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить курить. Прошу уважать мою личную жизнь.

Сообщение, похоже, застало поклонников врасплох. Дело в том, что образ Снуп Догга неразрывно связан с курением марихуаны. Во время выступлений он часто появлялся с самокрутками, а в 2012 году даже отправился на Ямайку и принял растафарианство (впрочем, представители религии критиковали его за апроприацию элементов веры и даже отлучили его от церкви).

Кроме этого, музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой и даже новостного издания о культуре потребления. Среди прочего, у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.

«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру, - пишет Афиша.ру.

Заявление об отказе от привычки курить вызвало бурную реакцию фанатов и знаменитостей. Пост взбудоражил Интернет настолько, что за первые 30 минут набрал более 280 тысяч лайков.

Тысячи человек высказали свое мнение о произошедшем. Кто-то посчитал это за шутку, но большинство высказались в поддержку:

Удачи, Снуп! Мы с тобой до конца!

, - прокомментировал пост боец смешанных единоборств и профессиональный боксер Конор Макгрегор.

Латрис Страда написал:

"Это целый некролог о его курительной жизни 🤣🤣🤣 слишком смешно. Я поддерживаю эту новую жизнь для него ❤️ это - возрождение", а звезда "Black Ink Crew: Чикаго" Чармейн Бей рассказала:

Омггггг, когда мой муженек бросил курить и хотел, чтобы я тоже так сделала, я сказала ему, что Снуп курит и у него все в порядке. Теперь у меня нет аргументов! Лол, тебе полезно, я тоже значительно сократила потребление. Когда постоянно думаешь об этом, понимаешь, что это настоящая зависимость. "

"Вот и все. Наступает конец света. Никогда не думал, что этот день наступит. Конец света настал!", - прокомментировал пост один из пользователей запрещенной соцсети.

Впрочем,, причина лежит, похоже, прямо на поверхности.

Буквально, в марте этого года Снуп Догг в разговоре с Daily Mail поделился, что после рождения внука в 2015 году стал курить реже и по-новому взглянул на свой образ жизни. Журналистам он сказал, что хотел бы увидеть взросление ребенка

Это возможно только если я приму меры и буду осторожен с тем, что я употребляю, куда хожу и с кем общаюсь.

В общем, внуки, возраст, да и здоровье не железное ...

Снуп бросил - и ты, бросай!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Снуп Догг   бросать   вредная привычка   здоровые   косяк   курение   обсуждение   соцсети   травка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
636
ruslan d 45 минут назад
Да это он так шутит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 54 секунды назад
4 года как бросил))) но бросил разом, выкурил сигарету и оставшие сигареты в унитазе смыл, с тех пор ни одной затяжки, а первое время ломало жутко (30 лет курил), думал сорвусь первый месяц крутило жутко а потом стал привыкать НО и сейчас нет нет да и промелькнет мысль))) хотя от запаха никотина аж блевать тянет! сосед падла курит на балконе. насчет курить я имел ввиду табак, а нигер наверное траву имел ввиду))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Полчаса назад
сказать не значит сделать, посмотрим на развитие событий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Полчаса назад
продолжайте вести наблюдение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 41 минуту назад
Поздно пить Боржом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85639



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии
Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Смерть ей к лицу": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
Как цифровые технологии меняют медицину
Как цифровые технологии меняют медицину
Очень коротко. Названы страны с&nbsp;самым дешевым интернетом
Очень коротко. Названы страны с самым дешевым интернетом
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хлебное игристое

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#люди#позитив#авто аварии#Автовсячина#забавно#фильм#отношения
#Прикол#автомобили#машина#факты#аварии#кино#Россия#улыбнуло#задержание#природа
#в мире#животные#интересно#интересное#ДТП#милота#полиция#Разное#Москва#история
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Влияние социальных сетей на психологическое здоровье Влияние социальных сетей на психологическое здоровье Девушка написала первая: как мужчины на самом деле относятся к инициативным барышням Девушка написала первая: как мужчины на самом деле относятся к инициативным барышням Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки Кризис спаривания и дети-миллиардеры: что игнорируют СМИ, но будут изучать историки "Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет? "Заморозить сперму и отказаться от алкоголя". Будем прививаться от COVID-19 или нет?

На что жалуетесь?

Вернуться