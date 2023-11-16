Репер Снуп Догг решил бросить курить

52-летний артист, известный своим пристрастием к пагубной привычке, наконец-то капитулировал, заявив, что бросает курить. Сообщение об этом рэпер разместил в своих соцсетях, что вызвало бурную реакцию фанатов и знаменитостей. Те, кто знал музыканта хорошо, прировнял произошедшее событие, к концу света.
Что толкнуло артиста на столь серьезный шаг, он не сообщил. Лишь разместил своё фото со сложенными руками и написал:
После долгих раздумий и обсуждения с семьей я решил бросить курить. Прошу уважать мою личную жизнь.
Сообщение, похоже, застало поклонников врасплох. Дело в том, что образ Снуп Догга неразрывно связан с курением марихуаны. Во время выступлений он часто появлялся с самокрутками, а в 2012 году даже отправился на Ямайку и принял растафарианство (впрочем, представители религии критиковали его за апроприацию элементов веры и даже отлучили его от церкви).
Кроме этого, музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой и даже новостного издания о культуре потребления. Среди прочего, у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.
«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру, - пишет Афиша.ру.
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Заявление об отказе от привычки курить вызвало бурную реакцию фанатов и знаменитостей. Пост взбудоражил Интернет настолько, что за первые 30 минут набрал более 280 тысяч лайков.
Тысячи человек высказали свое мнение о произошедшем. Кто-то посчитал это за шутку, но большинство высказались в поддержку:
Удачи, Снуп! Мы с тобой до конца!
, - прокомментировал пост боец смешанных единоборств и профессиональный боксер Конор Макгрегор.
Латрис Страда написал:
"Это целый некролог о его курительной жизни 🤣🤣🤣 слишком смешно. Я поддерживаю эту новую жизнь для него ❤️ это - возрождение", а звезда "Black Ink Crew: Чикаго" Чармейн Бей рассказала:
Омггггг, когда мой муженек бросил курить и хотел, чтобы я тоже так сделала, я сказала ему, что Снуп курит и у него все в порядке. Теперь у меня нет аргументов! Лол, тебе полезно, я тоже значительно сократила потребление. Когда постоянно думаешь об этом, понимаешь, что это настоящая зависимость. "
"Вот и все. Наступает конец света. Никогда не думал, что этот день наступит. Конец света настал!", - прокомментировал пост один из пользователей запрещенной соцсети.
Впрочем,, причина лежит, похоже, прямо на поверхности.
Буквально, в марте этого года Снуп Догг в разговоре с Daily Mail поделился, что после рождения внука в 2015 году стал курить реже и по-новому взглянул на свой образ жизни. Журналистам он сказал, что хотел бы увидеть взросление ребенка
Это возможно только если я приму меры и буду осторожен с тем, что я употребляю, куда хожу и с кем общаюсь.
В общем, внуки, возраст, да и здоровье не железное ...
Снуп бросил - и ты, бросай!
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