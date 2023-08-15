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В американском Манчестере вейп уничтожил часть лёгкого у 20-ти летнего парня

В американском Манчестере вейп уничтожил часть лёгкого у 20-ти летнего парня

Автор:
15 августа 2023 08:35
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: в мире   вейп   врач   вред   здоровые   курение   легкие   люди   
2547
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Шон Тобин начал курить в 15 лет со своими друзьями, параллельно занимался спортом и готовился построить карьеру бойца в MMA.

На днях он почувствовал резкую боль в спине и поехал к доктору — думал, что это растяжение после тренировки.

Медики сделали снимки дыхательных органов и выяснили, что часть правого лёгкого Шона покрылась чёрными пятнами. Врачи пытались спасти бедолагу, но ткани уже не срастались. Они приняли решение отрезать отмершую часть. По словам Тобина, он жалеет, что начал парить в школе и что относился к здоровью так легкомысленно.

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Метки: в мире   вейп   врач   вред   здоровые   курение   легкие   люди   
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24  комментария
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40
Имя Пользователя 2 часа назад
Это всё из-за спорта. Вейп не причём
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8k
Крайняя плоть Суслова 16 минут назад
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8k
soar 21 минуту назад
Нафига он занимался спортом? Курил бы как все. Даже эфиопы знают, что курить после физнагрузок очень вредно.
Ссылка youtu.be
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57k
Олег 47 минут назад
на фото 20-летний?
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25k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
У нескольких миллионов людей в течении десятка лет ничего подобного и близко не наблюдается, но вот из-за конкретно одного этого случая, который определенно точно из-за вейпа, нужно срочно вейп запретить!
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4k
Григорий 50 минут назад
да пусть парят и ртом и жопой, их не жалко.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 51 минуту назад
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29
ДлинныйЧулок 55 минут назад
очередная заказная утка филип морис или типа того
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3k
Едондер пуп Час назад
"Медики сделали снимки дыхательных органов и выяснили, что часть правого лёгкого Шона покрылась чёрными пятнами."
У них рентген позволяет определить цвет пятен?
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А кто то видимо думал ,что вдыхание паров разогретого пластика безвредно?
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997
Пчёлкин 2 часа назад
Они же безопасные!!!!!
У нас полно дебилов, которые детям это покупают, своим, с..ка, детям.
Головой думать надо.
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Terracotka

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