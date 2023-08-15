В американском Манчестере вейп уничтожил часть лёгкого у 20-ти летнего парня

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Шон Тобин начал курить в 15 лет со своими друзьями, параллельно занимался спортом и готовился построить карьеру бойца в MMA.
На днях он почувствовал резкую боль в спине и поехал к доктору — думал, что это растяжение после тренировки.
Медики сделали снимки дыхательных органов и выяснили, что часть правого лёгкого Шона покрылась чёрными пятнами. Врачи пытались спасти бедолагу, но ткани уже не срастались. Они приняли решение отрезать отмершую часть. По словам Тобина, он жалеет, что начал парить в школе и что относился к здоровью так легкомысленно.
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исследования насчет вреда вайпа (вдыхание пара) были оплачанны и заказанны именно компанией филип морис!
а то что некоторый индивидумы предпочитают в вайп заливать дешевые масла с алиэкспресс - то это да !!!! тут коненчно вайп виноват
У них рентген позволяет определить цвет пятен?
в легкое через нос или через рот вводится зонд с видеокамерой и фонариком
там видеозапись идет
мне дважды делали
процедура не из приятных
но исключительно информативна
особенно после гугл-перевода с англоязычного текста
и после "правки" мальчиком-копипастером......
много там медицинских терминов уцелеет, ага-ага
У нас полно дебилов, которые детям это покупают, своим, с..ка, детям.
Головой думать надо.
Надо делать хим.анализ, чтобы понять, что там в лёгком.
Тут как в песне Ленинграда: Все это похоже на какую-то разводку
Наркотики нельзя, но можно водку