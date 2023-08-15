В американском Манчестере вейп уничтожил часть лёгкого у 20-ти летнего парня

Медики сделали снимки дыхательных органов и выяснили, что часть правого лёгкого Шона покрылась чёрными пятнами. Врачи пытались спасти бедолагу, но ткани уже не срастались. Они приняли решение отрезать отмершую часть. По словам Тобина, он жалеет, что начал парить в школе и что относился к здоровью так легкомысленно.