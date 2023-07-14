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Язык мужчины позеленел и покрылся волосками из-за курения и антибиотиков

Язык мужчины позеленел и покрылся волосками из-за курения и антибиотиков

Автор:
14 июля 2023 09:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: антибиотик   вред   курение   медицина   случай   язык   
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На протяжении многих лет нас предупреждают о пагубном влиянии курения на наш организм. Будь то рак легких, болезни сердца, заболевания зубов и десен. 64-летний курильщик из штата Огайо, США, обратился к врачам после того, как его язык начал менять цвет.

По предписанию врачей пожилой мужчина лечил инфекцию десен антибиотиком. Спустя две недели он повторно обратился в больницу, где ему диагностировали гипертрофию сосочков языка, также известную как "волосатый язык".

Редкий случай описан в статье для New England Journal of Medicine. Авторы не уточнили, было ли вызвано заболевание курением, антибиотиком клиндамицином или их сочетанием.

"Волосатый язык" проявляется разрастанием затвердевших нитевидных сосочков языка, в них скапливаются бактерии и дрожжи.

При недостаточной стимуляции или истирании верхней части языка происходит накопление кератина - того же белка, из которого состоят волосы. В результате сосочки становятся длиннее, придавая языку "волосатый" вид. Скопившиеся бактерии и дрожжи приводят к изменению цвета языка.

Исследования доказали связь курения с заболеваниями полости рта. Что касается антибиотиков, то они могут влиять на микробиом полости рта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: антибиотик   вред   курение   медицина   случай   язык   
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7  комментариев
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7k
rutt Час назад
Мне в детстве говорили, что волосы от другого расти начнут.
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krivsan 36 минут назад
бля,вот кто занимается такими вбросами информации,пиз...ж полнейший
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205
София Час назад
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Trenzel2003 Час назад
"жилет" лучше для мужчины нет.
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