Язык мужчины позеленел и покрылся волосками из-за курения и антибиотиков

На протяжении многих лет нас предупреждают о пагубном влиянии курения на наш организм. Будь то рак легких, болезни сердца, заболевания зубов и десен. 64-летний курильщик из штата Огайо, США, обратился к врачам после того, как его язык начал менять цвет.
По предписанию врачей пожилой мужчина лечил инфекцию десен антибиотиком. Спустя две недели он повторно обратился в больницу, где ему диагностировали гипертрофию сосочков языка, также известную как "волосатый язык".
Редкий случай описан в статье для New England Journal of Medicine. Авторы не уточнили, было ли вызвано заболевание курением, антибиотиком клиндамицином или их сочетанием.
"Волосатый язык" проявляется разрастанием затвердевших нитевидных сосочков языка, в них скапливаются бактерии и дрожжи.
При недостаточной стимуляции или истирании верхней части языка происходит накопление кератина - того же белка, из которого состоят волосы. В результате сосочки становятся длиннее, придавая языку "волосатый" вид. Скопившиеся бактерии и дрожжи приводят к изменению цвета языка.
Исследования доказали связь курения с заболеваниями полости рта. Что касается антибиотиков, то они могут влиять на микробиом полости рта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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