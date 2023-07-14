Язык мужчины позеленел и покрылся волосками из-за курения и антибиотиков

Редкий случай описан в статье для New England Journal of Medicine. Авторы не уточнили, было ли вызвано заболевание курением, антибиотиком клиндамицином или их сочетанием.

"Волосатый язык" проявляется разрастанием затвердевших нитевидных сосочков языка, в них скапливаются бактерии и дрожжи.