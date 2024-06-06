Корабль Starship впервые в истории тестовых запусков смог успешно приводниться в Индийском океане

Напомним, что предыдущие три попытки запустить прототип Starship заканчивались провалом. Первые две тестовых запуска и вовсе закончились взрывами при старте корабля. Третья попытка, состоявшаяся 14 марта нынешнего года, до сегодняшнего дня считалась самой успешной — корабль взлетел, но через 49-минут при входе в атмосферу связь с ним была потеряна.