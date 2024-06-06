Корабль Starship впервые в истории тестовых запусков смог успешно приводниться в Индийском океане

Предыдущее три попытки заканчивались провалом.
Американская компания SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа сверхтяжёлого корабля Starship в Индийском океане. Отмечается, что спустя час после старта камера на корабле прекратила вещание, её повредили отвалившиеся панели обшивки. Также Илон Маск сообщил, что были повреждены закрылки, но корабль продолжал передавать данные и успешно завершил полёт.
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Добавим, что Starship — это много разовая двухступенчатая система, которая состоит из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Отмечается, что приводнение ускорителя Super Heavy, отделившегося от корабля спустя три минуты после запуска, в Мексиканском заливе также прошло успешно.
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Напомним, что предыдущие три попытки запустить прототип Starship заканчивались провалом. Первые две тестовых запуска и вовсе закончились взрывами при старте корабля. Третья попытка, состоявшаяся 14 марта нынешнего года, до сегодняшнего дня считалась самой успешной — корабль взлетел, но через 49-минут при входе в атмосферу связь с ним была потеряна.
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Согласно ранее озвученным планам SpaceX, корабль Starship сможет использоваться как в пилотируемых полётах на околоземную орбиту, так и осуществлять миссии к Луне, Марсу и более далёким небесным телам. Предполагается, что ракета Super Heavy и корабль Starship смогут осуществлять вертикальную посадку на Землю, а их многоразовое использование поможет существенно сократить расходы компании. Общая высота сверхтяжёлой космической системы составляет 121 метр (50 метров — Starship, 71 — Super Heavy), грузоподъёмность — 100-150 тонн.
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Молодей Макс, что уж говорить, я раньше скептические относился к его многоразовым ракетам.
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Какая тупая пиарщина. Суть - сел не туда, куда надо. Попросту - грохнулся в океан.
Я вот вроде и рад их успехам и есть опасениям. Как никак это интересы всего человечества как вида по освоению космоса, а по факту тот же "мирный" старлинк помогает наводить ракеты...