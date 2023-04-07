Илон Маск показал видео космического корабля SpaceX перед первым орбитальным полётом

Ракета стоимостью 3 млрд долларов и высотой 120 метров, которую считают самой мощной в мире, находится на стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас. Возможно, через несколько дней мы увидим, как она взлетает.

Государственное управление гражданской авиации (FAA) ранее заявило, что запуск Starship может произойти уже в понедельник, 10 апреля. Указаны также резервные даты — 11 и 12 апреля.