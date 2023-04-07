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Илон Маск показал видео космического корабля SpaceX перед первым орбитальным полётом

Илон Маск показал видео космического корабля SpaceX перед первым орбитальным полётом

Автор:
07 апреля 2023 13:49
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   запуск ракеты   космос   орбитальный полет   
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Первый орбитальный полёт ракеты SpaceX Starship может состояться уже в понедельник. Илон Маск опубликовал в Твиттере новое видео с подписью «Starship готовится к запуску».

Ракета стоимостью 3 млрд долларов и высотой 120 метров, которую считают самой мощной в мире, находится на стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас. Возможно, через несколько дней мы увидим, как она взлетает.


Государственное управление гражданской авиации (FAA) ранее заявило, что запуск Starship может произойти уже в понедельник, 10 апреля. Указаны также резервные даты — 11 и 12 апреля.


Несмотря на то, что понедельник уже не за горами, компании SpaceX еще нужно получить лицензию на запуск. Видимо, проблем с её предоставлением в последний момент не ожидается.


Маск уже предупредил, что существует 50-процентная вероятность того, что Starship взорвётся во время старта. По его словам, скучным этот запуск не будет.



Если запуск пройдёт успешно, он станет новой вехой в стремлении компании SpaceX доставить людей и грузы на Луну и Марс, сделав нас «многопланетным» видом.

SpaceX планирует осуществлять это с помощью двухступенчатого космического корабля, состоящего из многоразового корабля Starship (пассажирская часть) и сверхтяжёлого ракетного ускорителя. Вместе Starship и Super Heavy имеют колоссальную высоту 120 метров и весят 5 000 тонн.


Starship способен генерировать тягу в 70 меганьютонов — почти вдвое больше, чем у другой ракеты нового поколения, созданной НАСА и известной как Space Launch System (SLS).


Ранее Маск оценивал общую стоимость разработки проекта Starship в сумму от 2 до 10 миллиардов долларов. Позже он сказал, что стоимость, вероятно, будет ближе к двум или трём миллиардам, чем к десяти.

SpaceX уже много лет тестирует прототипы звездолётов, ранее известных как «BFR», запуская их в воздух и приземляя. Эти запуски проходили с разной степенью успешности — некоторые аппараты взорвались, другие вернулись невредимыми.


Однако полномасштабного орбитального полёта ракеты ещё не было, несмотря на то, что Маск обещал провести его ещё в 2022 году. Теперь вроде бы снова обещают, но полной уверенности нет.

Вскоре после запуска ракета-носитель Super Heavy отделится и мягко приземлится в море примерно в 30 км от побережья. Starship продолжит полёт по своей наземной траектории через Флоридский пролив. Затем он мягко приземлится в Тихом океане примерно в 100 км к северо-западу от Кауаи на Гавайских островах. Ожидается, что весь космический полет продлится 90 минут.

В случае успеха компания SpaceX сосредоточится на запуске ценных спутников и других полезных нагрузок на орбиту на корабле Starship. И таких кораблей будет не один, а много. В конечном счёте, Маск хочет сделать человеческую жизнь «многопланетной» — то есть чтобы люди могли жить на нескольких планетах — для чего может потребоваться около тысячи звездолётов.

Маск считает, что стихийное бедствие или техногенная катастрофа в конечном итоге приведет к концу цивилизации, что потребует переселения на другую планету, и Марс «является единственным реальным вариантом».


Starship сможет доставить до 100 человек единоразово на Красную планету, и это путешествие займёт около девяти месяцев в одну сторону.

Однако марсианская поверхность — не единственное место назначения для Starship.

НАСА заключило контракт со SpaceX на использование Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны уже в 2025 году в рамках программы Artemis (преемник программы Apollo, реализованной в 1960-х и 1970-х годах).


Специальный лунный вариант корабля, известный как Starship HLS (Starship Human Landing System), будет доставлять астронавтов с космического корабля Orion, находящегося на лунной орбите, на поверхность Луны и обратно в рамках миссии Artemis 3. Этот пилотируемый космический полёт в рамках лунной программы «Артемида» запланирован на 2025 год.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   запуск ракеты   космос   орбитальный полет   
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15  комментариев
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9k
au3 Полчаса назад
"НАСА заключило контракт со SpaceX на использование Starship для доставки астронавтов на поверхность Луны уже в 2025 году в рамках программы Artemis"

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5k
Горожанин 2 минуты назад
- Спейсиксов запускаете?
- Нет, только показываем.
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3k
Godwine Æþelræd 17 минут назад
1) FAA уже передвинули окно запуска на 17 число
2) не корректно говорить "ракета стоимостью 3 миллиарда", ведь это сумма затраченная на всю программу и разработку, а не на постройку одного экземпляра.
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10k
Sapsan 20 минут назад
Представляю картинку: 100 человек в этой консервной банке летят полгода через жесткую космическую радиацию. И к тому же в один конец.
Неужели найдутся смельчаки на такую авантюру?
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13k
Konstantin 24 минуты назад
Эм... 50% шанс что взорвется это не дохрена ли? Или тут прицип - либо взорвется, либо нет?
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54
thrashbox Полчаса назад
Ну наконец-то, не прошло и 20 лет
Уже в 2005 году Маск использовал обозначение «BFR» для большой ракеты, планируемой как часть транспортной инфраструктуры для колонизации Луны и Марса
19 ноября 2018 года Маск объявил в «Твиттере» о переименовании BFR в Starship, но затем пояснил, что Starship («Звёздный корабль») космический корабль / верхняя ступень, а Super Heavy («Сверхтяжёлый») ракетный ускоритель, необходимый для преодоления силы притяжения Земли.
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37k
Александр 52 минуты назад
Ну, Маск молодец, аытается и пытается, и если не в этот раз, то в следующий эта вундервафля полетит, и достигнет того, чего от нее хотят. А нам Роскосмос споет песенку про батуты и тупых американцев
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54
thrashbox Александр Полчаса назад
Спой нам песенку про ядерный буксир Зевс и его аналоги, например.
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