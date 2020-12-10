"Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship

Во время посадки корабля после испытательного "прыжка" на 12 километров прототип межпланетного корабля Starship снова взорвался. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что все это закономерно, т.к. такие корабли не строят в чистом поле - это же не история про "Незнайку на Луне".
Очередное испытание прототипа Starship закончилось неудачей - после "прыжка" корабль взорвался. Планировалось, что он поднимется на 15 км, а затем совершит мягкую посадку, но что-то пошло не так.
При испытаниях, а именно при посадке, в баке носового обтекателя сильно снизилось давление, они попытались форсировать движок, но ничего не получилось.— Ilya (@z3H7jcnI20OYdvN) December 10, 2020
Российский эксперт Иван Моисеев считает, что все эти испытания ни к какому положительному результату не приведут. Более того, они являются всего лишь рекламой владельца SpaceX, ну и заодно стендом для испытаний двигателей Raptor. "Мне кажется, что все эти Starship'ы - это прием, который никак не относится к реальному проектированию и строительству космических кораблей. Корабль такой конфигурации на орбиту подняться не может, прыгать он может сколько угодно. Она развалится, а прыгать ей никто не запрещает. Подниматься на 12 километров и даже на 100 километров - пожалуйста, а выйти на орбиту у него не хватит прочности. В любом случае, такие корабли не строятся, как у "Незнайки на Луне", в чистом поле", - цитирует Моисеева агентство "РИА". Хотя и сам Маск говорил, что шансы нормальной посадки у ракеты во время испытания не превышают 30%.
Хотя и сам Маск говорил, что шансы нормальной посадки у ракеты во время испытания не превышают 30%
Lot of things need to go right, so maybe 1/3 chance— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2020
Также российский эксперт считает, что как только двигатель будет отработан, Маск "сошлется на технические трудности и закроет проект Starship, а двигатели будет использовать в обычных ракетах Falcon для запуска полезных нагрузок в интересах американских военных."
Напомним, что успешным оказался единственный тестовый полет первого корабля (Starhopper), предыдущие испытания других прототипов заканчивались неудачей. Так, в мае из-за утечки топлива взорвался SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле Starship SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. Эти неудачи Илон Маск объяснил человеческим фактором.
Напомним, что успешным оказался единственный тестовый полет первого корабля (Starhopper), предыдущие испытания других прототипов заканчивались неудачей. Так, в мае из-за утечки топлива взорвался SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле Starship SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. Эти неудачи Илон Маск объяснил человеческим фактором.
Последним испытанием Маск оказался доволен и считает их вполне успешными. "Успешный подъём, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!" — сообщил он в своем аккаунте в Twitter, добавив фразу "Марс, мы идем!!"
Ну, а как отреагировали на эти события в российском сегменте Сети, думаем, понятно - пользователи привычно разделились на два лагеря: противников Маска и его защитников. Доберется ли он до Марса или все эти испытания, как спрогнозировал эксперт, окажутся обычной рекламной раскруткой, покажет время.
Ну, а как отреагировали на эти события в российском сегменте Сети, думаем, понятно - пользователи привычно разделились на два лагеря: противников Маска и его защитников. Доберется ли он до Марса или все эти испытания, как спрогнозировал эксперт, окажутся обычной рекламной раскруткой, покажет время.
Thank you, South Texas for your support! This is the gateway to Mars.— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2020
Частное предприятие и денег налогоплательщиков не взорвалось, а роскосмос это госкомпания - убыточная - её дефицит покрывают из федерального бюджета по пути деньги возможно проходят нацелевые операции и когда что-то взрывается, думаю достаточно объяснил чтоб понимать разницу— Белич в твиторе (@BelichAS) December 10, 2020
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Научный руководитель Института космической политики. Блин даже не знал что такая есть.
Да он уже взлетел.
А нам то что?
Положить российскую экономику ради ракетостроения? Как сделал huawei в микроэлектронике? Словил санкции. И теперь сидит с санкциями и без денег?
космос/экономика?
Что это за экономика такая в стране от океана до океана, и с первыми в мире запасами ВСЕГО, кроме может быть бананов, что не может себе позволить 10-15 ракет в год?
Пусть 7 дворцов Путина продадут и яхту Абрамовича.
Я тут начал интересоваться инвестициями и обратил внимание, на поведение акций Теслы.
Их дихорадит, как чумного пса по поселку.
Я так погляжу все нехвалебные комментарии в сторону Маска, ты расцениваешь как личное оскорбление.
К твоему сведению, кроме Теслы и Газпрома, еще куча других компаний акциями торгует.
Убытки Карл!!
Так переживаете за илошу, аж кушать не можете
ЛОЖЬ!
Я понимаю, ты скопипастил новость с РИА https://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.htmlhttps://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.html но проверить факты имело бы смысл.
«Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», отметил эксперт
Академик РАН, создатель востребованного США ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в интервью «Ленте.ру» рассказал о реалистичности большинства проектов Илона Маска в космической сфере. «Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», отметил эксперт.
Российский конструктор подтвердил возможность повторного использования ракет-носителей Falcon 9.
«Технически использование возвращенных Space X ступеней возможно, но надо детально отрабатывать технологию и особое внимание уделять тому, чтобы ничего не было повреждено при спасении», рассказал Каторгин.
По словам эксперта, использующийся SpaceX двигатель Merlin представляет собой крайне интересную разработку, хотя и уступает российским аналогам.
Кроме того, Каторгин выразил уверенность, что Маск торопится с полетом на Марс, запланированным на 2018 год.
https://lenta.ru/news/2017/01/27/spacex/https://lenta.ru/news/2017/01/27/spacex/
Дмитрий Олегович?
- Ну да, ну да полетел и сел обратно, но это ничего не значит.
- Ну слетал за 100 км, это не выход на орбиту, к тому же обещали морскую платформу - где она?
- Ну вышел на орбиту - туда можно и бочку отправить или ещё какую ерунду типа Теслы. Только засоряют космос.
- Ну сел обратно после космического полёта и что? Анонсировано многоразовое применение, а один полёт ничего не значит.
- Ну несколько раз слетал - это наверняка очень дорого, но на самом деле каждый раз летает новый корабль под видом старых.
- Ну да это многоразовое применение, но на самом деле каждый раз корабль собирают заново, а это ооочень дорого (Пентагон платит ессно), к тому же вот вот он свалится.
- Уход на пенсию и ожидание аварий.
PS Готовится к испытаниям следующий прототип SN9. Собирают SN10.
У нас хвастаются не своими собственными достижениями, а наследием СССР.
А ваш институт космической политики - это дешманский копеечный сайт с громкими названиями и картинками. Да еще и с грамматическими ошибками.
Впрочем посмотрите и оцените сами:
http://ispolicy.ru/http://ispolicy.ru/