"Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship

Последним испытанием Маск оказался доволен и считает их вполне успешными. "Успешный подъём, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!" — сообщил он в своем аккаунте в Twitter, добавив фразу "Марс, мы идем!!"

Ну, а как отреагировали на эти события в российском сегменте Сети, думаем, понятно - пользователи привычно разделились на два лагеря: противников Маска и его защитников. Доберется ли он до Марса или все эти испытания, как спрогнозировал эксперт, окажутся обычной рекламной раскруткой, покажет время.