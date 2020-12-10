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"Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship

"Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship (8 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 11:31
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   взрыв   видео   космос   
5424
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Во время посадки корабля после испытательного "прыжка" на 12 километров прототип межпланетного корабля Starship снова взорвался. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что все это закономерно, т.к. такие корабли не строят в чистом поле - это же не история про "Незнайку на Луне".

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Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   взрыв   видео   космос   
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124
Иван 2 часа назад
Иван Моисеев
Научный руководитель Института космической политики. Блин даже не знал что такая есть.
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2k
Ilya Volodin 9 секунд назад
Утром уже серебряный дождь пел хвалебную песню Маску. Словно они у него на зарплате. Тут даже Газпрому почему-то досталось. Капитализация Теслы - это 14 Газопромов. Так что все в России надо молчать и каяться. Мантра не нова, но почему его успехи и неудачи вызывает такие споры полярные споры, мне непонятно. Какой-то искусственно созданный информационный фон.
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4k
Павел 6 минут назад
"Такие корабли не строят в чистом поле" - Ну да, надо сперва договориться с нужными людьми, получить пару камазов денег налогоплательщиков, отгрохать огромный ангар, нанять попа с кадилом и пару мужиков в белых комбинезонах, чтобы на камеру закручивали несуществующие гайки и, потом купить себе яхту, жене торговый центр, любовнице самолёт и закрыть проект из-за недостатка финансирования и потому что "у нас и так Протон летает, а эти там за бугром вообще все гомосеки".
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56k
7guest 8 минут назад
Сегодня у секты свидетелей Рогозина праздник?
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−119
azlk111 18 минут назад
уйёбок ты ваня.кто тебя назвал так правильно.
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−119
azlk111 Полчаса назад
иди работать на завод ваня-Дурачек. эсперды аналитики политологи...как много их наплодил великий Чмо...
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2k
Азиз Ниязов Полчаса назад
Кроме как критиковать сами что-нибудь делают? Маск хоть пробует и что-то новое запускает
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1k
K_II_T Полчаса назад
Взлететь то он взлетит. Это обязательно.
Да он уже взлетел.
А нам то что?
Положить российскую экономику ради ракетостроения? Как сделал huawei в микроэлектронике? Словил санкции. И теперь сидит с санкциями и без денег?
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17k
Феникс K_II_T Полчаса назад
А откуда этот дуализм
космос/экономика?

Что это за экономика такая в стране от океана до океана, и с первыми в мире запасами ВСЕГО, кроме может быть бананов, что не может себе позволить 10-15 ракет в год?

Пусть 7 дворцов Путина продадут и яхту Абрамовича.
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31k
Олег 38 минут назад
Ну не сволочь? Не уберёг петарду до нового года!
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515
Прямой Эффект 42 минуты назад
"подобные изделия не строятся, как у «Незнайки на Луне», в чистом поле." Да-да-да. Мы же прекрасно знаем, что операционные системы не пишутся на коленке, новые компьютеры не собираются в гараже, и без руководящей роли чучхе вообще ничего не работает.
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9k
KOSTELLO 51 минуту назад
Фиг с ней с ракетой.
Я тут начал интересоваться инвестициями и обратил внимание, на поведение акций Теслы.
Их дихорадит, как чумного пса по поселку.
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541
☣️Месть печенегов☣️ KOSTELLO 48 минут назад
Вкладывайся в гаспром!
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7k
Maestro KOSTELLO 48 минут назад
Опять батут раазыгрался?
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9k
KOSTELLO ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ну, не удивил ты меня своим комментарием.
Я так погляжу все нехвалебные комментарии в сторону Маска, ты расцениваешь как личное оскорбление.
К твоему сведению, кроме Теслы и Газпрома, еще куча других компаний акциями торгует.
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17k
Феникс ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Чудесная компания которая извлекая деньги фактически из землю умудрилась показать убытки!
Убытки Карл!!
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541
☣️Месть печенегов☣️ KOSTELLO Минуту назад
Меня просто ваши комментарии веселят.


Так переживаете за илошу, аж кушать не можете
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9k
Великий Кормчий 52 минуты назад
"Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship
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427
Ranae 56 минут назад
На мой взгляд Иван Моисеев занят тем, чем обычно занимаются люди узнав, что дела коллег/конкурентов идут намного успешнее. У нас ничего не разбивается - спору нет. Только мы ничего и не делаем, а Роскосмос только обещания публике дает покорить вселенную и уверяет, что мы и так впереди планеты всей. Ой-ли А в итоге, чтобы не отстать от всех (китайцев и индусов, которые Луну бороздят и Америки, которая в нескольких шагах от полета к Марсу), Россия будет вынуждена вступить в коалицию с иностранными компаниями и покупать их патенты. Интересно будет послушать г-на Моисеева после этого
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2k
Sam Backet 57 минут назад
"Напомним, что успешным оказался единственный тестовый полет первого корабля (Starhopper), предыдущие испытания других прототипов заканчивались неудачей."
ЛОЖЬ!
Я понимаю, ты скопипастил новость с РИА https://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.htmlhttps://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.html но проверить факты имело бы смысл.
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1k
Александр Касаткин Час назад
я конечно не эксперт ракетостроения, и даже не близко к этому, но мне кажется ,что все это чушь полная. я не верю, что эта ракета в близком исполнении к текущему состоянию сможет выйти в космос и поднять полезный груз. она себя то еле еле подняла.
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1k
No pasaran Александр Касаткин 45 минут назад
Нигде не встречал подобной информации (да и не искал), но вполне возможно, что задача как раз в выведении этого корпуса на орбиту, где позже он будет дозаправлен, загружен всяким полезным и отправлен куда подальше. На Марс, к примеру ))
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8k
Иван Акимов Час назад
Ещё пару лярдов на ветер. Да фигня! Пиндосские налогоплательщики не обеднеют.
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16k
голландец Иван Акимов 48 минут назад
Академик РАН, создатель ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин рассказал о реалистичности большинства проектов Илона Маска в космической сфере:
«Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», отметил эксперт
Академик РАН, создатель ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин рассказал о реалистичности большинства проектов Илона Маска в космической сфере: «Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», отметил эксперт
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541
☣️Месть печенегов☣️ Иван Акимов 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Maestro Иван Акимов 46 минут назад
пиндосы как-то более устойчивы к таким пустякам. Это программа буран и чернобыльский бадабум совок потопили и население обнищали
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7k
Alexander голландец 6 минут назад
А ты хочешь чтобы серьёзный учёный вступал в базарные склоки? Осторожно высказался, что часть его проектов рабочие. Ну а насчёт Марса мягко намекнул, что "Илоша пздит"

Академик РАН, создатель востребованного США ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин в интервью «Ленте.ру» рассказал о реалистичности большинства проектов Илона Маска в космической сфере. «Честь и хвала Илону Маску! Надо отдать ему должное, он идет непроторенной дорогой», отметил эксперт.

Российский конструктор подтвердил возможность повторного использования ракет-носителей Falcon 9.

«Технически использование возвращенных Space X ступеней возможно, но надо детально отрабатывать технологию и особое внимание уделять тому, чтобы ничего не было повреждено при спасении», рассказал Каторгин.

По словам эксперта, использующийся SpaceX двигатель Merlin представляет собой крайне интересную разработку, хотя и уступает российским аналогам.

Кроме того, Каторгин выразил уверенность, что Маск торопится с полетом на Марс, запланированным на 2018 год.
https://lenta.ru/news/2017/01/27/spacex/https://lenta.ru/news/2017/01/27/spacex/
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7k
Alexander голландец 5 минут назад
Ты, кстати, как, не надумал извиниться за своё мерзкое поведение? Или тебе комфортно оставаться утырком?
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33k
dima423 Час назад
почему никто не сопоставляет сколько денег привлекает и тратит Маск и каких результатов он добивается в итоге?? что он создал то по факту, автомобиль тесла, который ездит на китайских пальчиковых аккумуляторах? гиперлуп гдето там в сан-франциско длинной в километр? Ракеты по десятикратной цене, которые так то до него давно уже придуманы и эксплуатируются, а у него пока что только разбиваются...? Да дайте такой бюджет Роскосмосу они уже давно в другую галактику улетит...
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541
☣️Месть печенегов☣️ dima423 46 минут назад
Да дайте такой бюджет Роскосмосу

Дмитрий Олегович?
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206
Best surface Час назад
Создвётся впечатление что этот Моисеев умственный родственик Рогозина.
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7k
Alexander Best surface 4 минуты назад
Судя по твоей аватарке, он с тобой родственник.
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1k
alex5450 Час назад
У г-на Моисеева ещё как минимум несколько лет плодотворной деятельности на экспертном поприще.
- Ну да, ну да полетел и сел обратно, но это ничего не значит.
- Ну слетал за 100 км, это не выход на орбиту, к тому же обещали морскую платформу - где она?
- Ну вышел на орбиту - туда можно и бочку отправить или ещё какую ерунду типа Теслы. Только засоряют космос.
- Ну сел обратно после космического полёта и что? Анонсировано многоразовое применение, а один полёт ничего не значит.
- Ну несколько раз слетал - это наверняка очень дорого, но на самом деле каждый раз летает новый корабль под видом старых.
- Ну да это многоразовое применение, но на самом деле каждый раз корабль собирают заново, а это ооочень дорого (Пентагон платит ессно), к тому же вот вот он свалится.
- Уход на пенсию и ожидание аварий.

PS Готовится к испытаниям следующий прототип SN9. Собирают SN10.
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2k
gvv Час назад
Никого не защищаю,но такие восторженные вопли во время посадки и взрыва,говорят о том,что так было задумано. Мне так кажется.
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11k
Toxictofa Час назад
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
У нас хвастаются не своими собственными достижениями, а наследием СССР.
А ваш институт космической политики - это дешманский копеечный сайт с громкими названиями и картинками. Да еще и с грамматическими ошибками.
Впрочем посмотрите и оцените сами:
http://ispolicy.ru/http://ispolicy.ru/
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1k
Brataxe Toxictofa Час назад
Классный сайт. Мы такие сайты на занятиях по информатике в университете делали.
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