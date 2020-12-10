Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке

Пуск ракеты состоялся с испытательного космодрома компании в Бока-Чике в 01:45 по московскому времени. Мощные двигатели Raptor стартовали, и ракета взмыла в небо до целевой отметки в 12,5 километра — почти в сто раз выше предыдущих попыток. Полет продолжался чуть больше 6 минут, после чего SN8 начала спуск. Трансляция полета велась в прямом эфире на YouTube, и весь мир с нетерпением ожидал, исполнится ли предсказание Маска — миллиардер оказался прав, и ракета взорвалась после попытки приземления, оставив после себя лишь обломки и поврежденный головной обтекатель.