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Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке

Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке (10 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 12:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   марс   новости   ракета   
918
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Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался, едва коснувшись земли после своего первого высотного полета. Глава компании Илон Маск сомневался, что прототипу SN8 удастся успешно приземлиться, и оказался прав. Тем не менее, Маск назвал запуск успешным.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   марс   новости   ракета   
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12  комментариев
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77
Евгений 2 часа назад
Ну чтож. Переделают. Перезапустят. Исправят. Кто ничего не делает, тот и не ошибается. А вот у нас даже конь не валялся. Только скандалы, да откаты пилят.
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925
Kruma 11 минут назад
Автор спецом показал только падение, а взлёт, маневр. Планирование и выход в вертикальное положение точно над посадочной площадкой. И уже только потом отказ 2х двигателей.
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925
Kruma 15 минут назад
Запуск успешный потому что все маневры эта бандура 50м высотой и 9м.вдиамеьое выполнила. А при посадке 3й двигатель при запуске долбанул второй и они не запустились и она садилась на 1 двигле. Но упала она с 12 километров точно на площадку. А с двиглами они разберутся.
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Судя по скорости, это не "приземлилась", а просто писданулась!
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2k
Азиз Ниязов 39 минут назад
Это уже достижение. Фалконы тоже падали на испытаниях, а теперь это самый экономичный способ выхода на орбиту!
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71k
Ленина на вас нет 47 минут назад
Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке
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132
Lepus 56 минут назад
Не, ну а чё? Запуск-то успешный.
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7k
Izrin Maria Час назад
Уважаю пытающихся создать новое.
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8k
Иван Акимов Час назад
Звёздной овце снова не повезло.
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418
француз Иван Акимов 59 минут назад
ну у тебя теперь повод есть, обмыть эту новость
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