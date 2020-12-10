Ракета Starship компании Илона Маска взорвалась при посадке

Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался, едва коснувшись земли после своего первого высотного полета. Глава компании Илон Маск сомневался, что прототипу SN8 удастся успешно приземлиться, и оказался прав. Тем не менее, Маск назвал запуск успешным.
Пуск ракеты состоялся с испытательного космодрома компании в Бока-Чике в 01:45 по московскому времени. Мощные двигатели Raptor стартовали, и ракета взмыла в небо до целевой отметки в 12,5 километра — почти в сто раз выше предыдущих попыток. Полет продолжался чуть больше 6 минут, после чего SN8 начала спуск. Трансляция полета велась в прямом эфире на YouTube, и весь мир с нетерпением ожидал, исполнится ли предсказание Маска — миллиардер оказался прав, и ракета взорвалась после попытки приземления, оставив после себя лишь обломки и поврежденный головной обтекатель.
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Хотя Маск не называл сумму, в которую обходится постройка Starship, SpaceX оценивает ракету Falcon 9 в 54 миллиона долларов, а построить Starship по словам частной финансовой и инвестиционной консалтинговой компании Motely Fool «выходит примерно в четыре раза дороже»: значит, общие издержки достигают 216 миллионов долларов.
Маск назвал сегодняшний запуск успешным, поскольку прототип, хотя и был уничтожен, собрал массу данных, благодаря которым SpaceX стала на шаг ближе к отправке людей на Марс.
«Во время посадки в топливном бачке было низкое давление, что привело к высокой скорости приземления и RUD («Быстрой внеплановой разборке», т.е. взрыву), но мы получили все необходимые данные! Поздравляю, команда SpaceX!», — написал Маск в Twitter.
«Марс, мы идем!», — добавил миллиардер в следующем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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