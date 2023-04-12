Анимация от SpaceX: как люди полетят на Марс

Компания SpaceX представила анимационный ролик, который даёт представление о гипотетическом полёте Starship на Красную планету. Выглядит как фантастический мультфильм с простым сюжетом: взлёт — полёт — приземление колонистов.
И этот план по высадке на Красную планету Илон Маск мечтает осуществить в течение ближайших пяти-десяти лет. Что ж, мечтать не вредно.
Получится у Маска или нет, ещё неизвестно. Но первый шаг к осуществлению мечты должен быть совершён до конца апреля — речь о первом орбитальном полёте корабля Starship. Информация о том, что он состоится 10-12 апреля, не подтвердилась, и все снова замерли в ожидании...
Чтобы ждать было веселее, смотрим мультик!
Сначала мы видим корабль на стартовой площадке, который готовится к старту.
Затем он взлетает и отсоединяется от огромного ракетного ускорителя, который вывел его на орбиту.
Ракета-носитель с 33 двигателями Raptor затем возвращается на стартовую площадку и может быть использована повторно.
Ну а потом ракета Starship начинает девятимесячное путешествие на Марс.
После приземления на Красной планете становится ясно, что это не первое путешествие человека на Марс.
Анимация изображает будущее, в котором на Марсе уже построена колония, и несколько кораблей Starship опускаются на посадочные площадки.
Человеческое поселение находится внутри гигантского купола.
Прибывшие на планету колонисты готовятся выйти на поверхность.
Красота! Может быть, когда-нибудь так всё и будет. Однако до этого ещё очень и очень далеко.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А так, зеселим и засрём ещё одну планету.
Люди на Земле не могут жить в мире и согласии, смена места проживания ничего не решит.
Жизнь на Марсе не будет долгой.