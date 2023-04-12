Анимация от SpaceX: как люди полетят на Марс

И этот план по высадке на Красную планету Илон Маск мечтает осуществить в течение ближайших пяти-десяти лет. Что ж, мечтать не вредно.

Получится у Маска или нет, ещё неизвестно. Но первый шаг к осуществлению мечты должен быть совершён до конца апреля — речь о первом орбитальном полёте корабля Starship. Информация о том, что он состоится 10-12 апреля, не подтвердилась, и все снова замерли в ожидании...

Чтобы ждать было веселее, смотрим мультик!