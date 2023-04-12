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Анимация от SpaceX: как люди полетят на Марс

Анимация от SpaceX: как люди полетят на Марс

Автор:
12 апреля 2023 14:05
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   анимация   космос   полёт на Марс   ролик   
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Компания SpaceX представила анимационный ролик, который даёт представление о гипотетическом полёте Starship на Красную планету. Выглядит как фантастический мультфильм с простым сюжетом: взлёт — полёт — приземление колонистов.

И этот план по высадке на Красную планету Илон Маск мечтает осуществить в течение ближайших пяти-десяти лет. Что ж, мечтать не вредно.


Получится у Маска или нет, ещё неизвестно. Но первый шаг к осуществлению мечты должен быть совершён до конца апреля — речь о первом орбитальном полёте корабля Starship. Информация о том, что он состоится 10-12 апреля, не подтвердилась, и все снова замерли в ожидании...


Чтобы ждать было веселее, смотрим мультик!


Сначала мы видим корабль на стартовой площадке, который готовится к старту.

Затем он взлетает и отсоединяется от огромного ракетного ускорителя, который вывел его на орбиту.

Ракета-носитель с 33 двигателями Raptor затем возвращается на стартовую площадку и может быть использована повторно.

Ну а потом ракета Starship начинает девятимесячное путешествие на Марс.

После приземления на Красной планете становится ясно, что это не первое путешествие человека на Марс.

Анимация изображает будущее, в котором на Марсе уже построена колония, и несколько кораблей Starship опускаются на посадочные площадки.

Человеческое поселение находится внутри гигантского купола.

Прибывшие на планету колонисты готовятся выйти на поверхность.

Красота! Может быть, когда-нибудь так всё и будет. Однако до этого ещё очень и очень далеко.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SpaceX   Starship   Илон Маск   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   анимация   космос   полёт на Марс   ролик   
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8  комментариев
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103k
parallax Час назад
Эти бы деньжищи да на сохранение земной природы.
А так, зеселим и засрём ещё одну планету.
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Ivan Полчаса назад
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1k
Виталий Полчаса назад
Это фильм или сериал. Так-то не плохо смотрится.
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5k
Ал Ри 39 минут назад
Даже если люди успешно заселят Марс...рано или поздно и там наступят конфликты.
Люди на Земле не могут жить в мире и согласии, смена места проживания ничего не решит.
Жизнь на Марсе не будет долгой.
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5k
Leonid 52 минуты назад
Путешествие на Марс в ближайшее время это изощренный способ самоубийства
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16k
sonic24a 53 минуты назад
На Марс? Зачем? И тут весело.
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29k
Ego sum qui sum Час назад
какой в этом ролике был смысл?
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