«Бунт соломенных шляп» – как это было?

«Банды молодых хулиганов устроили вчера вечером беспорядки в разных частях города, срывая соломенные шляпы и топча их на улице. В некоторых случаях толпы из сотен мальчишек и молодых людей терроризировали целые кварталы».

Так начиналась статья в New York Times, описывающая «Бунт соломенных шляп» 1922 года. Кажется абсурдным, но в Нью-Йорке произошли беспорядки из-за плетёных головных уборов.