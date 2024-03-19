FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1980 постов • 344 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
«Бунт соломенных шляп» – как это было?

«Бунт соломенных шляп» – как это было?

Автор:
19 марта 2024 10:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: США   Традиция   бунт   история   мода   ночь   правонарушение   сезон   соломенная шляпа   факт   
1052
6

Неугодным объектом для людей может стать самый невинный. Типа соломенной шляпы.

В чём же мог провиниться этот практичный и удобный головной убор?

×
×

«Банды молодых хулиганов устроили вчера вечером беспорядки в разных частях города, срывая соломенные шляпы и топча их на улице. В некоторых случаях толпы из сотен мальчишек и молодых людей терроризировали целые кварталы».

Так начиналась статья в New York Times, описывающая «Бунт соломенных шляп» 1922 года. Кажется абсурдным, но в Нью-Йорке произошли беспорядки из-за плетёных головных уборов.

Эти модные в то время мужские шляпы канотье были лёгкими и при этом придавали образу солидность. Головные уборы были идеальными для ношения летом. Но в соответствии со сложившимся неформальными правилами, после 15 сентября нужно было переходить на фетровые шляпы. Любое дальнейшее ношение соломенной считалось строгим нарушением требований моды.

Если мужчин заставали в шляпах после 15 числа, дети сбивали их с головы и втаптывали в землю. В 1922 году группа нетерпеливых мальчишек начала срывать и уничтожать шляпы на пару дней раньше. Многие мужчины не оценили такого хулиганства и дали отпор.

Некоторые из нападавших использовали палки с гвоздями на конце, чтобы подцепить шляпы с голов, другие прятались в дверных проёмах и выпрыгивали на своих жертв, как чёртики из табакерки. А некоторые безвинные головные уборы находили свой неминуемый конец в пламени костра.

16 сентября больше десяти подростков арестовали, «а семеро были позорно отшлёпаны своими родителями в полицейском участке на Восточной 104-й улице по приказу лейтенанта, сидящего за столом». Стыд какой…

Некоторых провинившихся оштрафовали на 5 долларов, поскольку, несмотря на традицию, она не была закреплена законодательно. И уничтожение шляп было незаконным.

«Рвать шляпу – это противозаконно, и он имеет право носить её в январскую метель, если хочет», – заявил New York Times судья Питер А. Хэттинг. «Попадание в шляпу – это простое нападение, и в этом суде оно будет рассматриваться именно так. И я хочу, чтобы вы распространили это среди всех, кто будет покушаться на шляпы».

Он пригрозил, что нарушители не смогут отделаться штрафом, а будут отправляться прямиком за решётку.

В то время как многие страдали в этот период беспорядков, шляпные магазины получали прибыль. По сообщениям, они работали допоздна и процветали, продавая фетровые шляпы.

К счастью, к 1930-м годам соломенные шляпы вышли из моды, а вместе с ними и жестокая традиция срывать и портить их. На горизонте замаячила Великая депрессия, и тема сезонности и сменяемости головных уборов потеряла свою актуальность.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: США   Традиция   бунт   история   мода   ночь   правонарушение   сезон   соломенная шляпа   факт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
Для уголовного ущербного мышления - был бы повод трусливо, сбившись в стаю, проявить агрессию и садистские наклонности. Стать выше других и глумиться - это для этих ущербных и недоразвитых высший смысл существования. А якобы правильный повод - лишь жалкое оправдание для таких гнусных личностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 13 минут назад
Вспомнилось окончание старого анекдота:
- Поручик, а зачем они голову-то обривают?
- Дикари-с..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112006



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали поздравлять В. Путина с победой на президентских выборах
"Полностью выиграл войну у коллективной империи Запада": лидеры других стран начали...
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 марта
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Дэн Симмонс — прилежный читатель, ответственный учитель и великолепный писатель⁠⁠
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Рассада садовой ромашки всходит уже через 3 дня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#ДТП#история#собака#кот#СССР#актер
#животные#факты#интересно#машина#авто аварии#позитив#милота#улыбнуло#Ynews#маразм
#в мире#люди#автомобили#аварии#кино#фильм#интересное#сарказм#Спасение#роль
Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада Кому из наших спортсменов точно не светит Олимпиада Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот Американка 40 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить История культовой фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер", которую хотят запретить Бергдамы, которые «мытьвы» не пробовали Бергдамы, которые «мытьвы» не пробовали Торговец человеческими останками получил условный срок Торговец человеческими останками получил условный срок

На что жалуетесь?

Вернуться