«Бунт соломенных шляп» – как это было?

Неугодным объектом для людей может стать самый невинный. Типа соломенной шляпы.
В чём же мог провиниться этот практичный и удобный головной убор?
«Банды молодых хулиганов устроили вчера вечером беспорядки в разных частях города, срывая соломенные шляпы и топча их на улице. В некоторых случаях толпы из сотен мальчишек и молодых людей терроризировали целые кварталы».
Так начиналась статья в New York Times, описывающая «Бунт соломенных шляп» 1922 года. Кажется абсурдным, но в Нью-Йорке произошли беспорядки из-за плетёных головных уборов.
Эти модные в то время мужские шляпы канотье были лёгкими и при этом придавали образу солидность. Головные уборы были идеальными для ношения летом. Но в соответствии со сложившимся неформальными правилами, после 15 сентября нужно было переходить на фетровые шляпы. Любое дальнейшее ношение соломенной считалось строгим нарушением требований моды.
Если мужчин заставали в шляпах после 15 числа, дети сбивали их с головы и втаптывали в землю. В 1922 году группа нетерпеливых мальчишек начала срывать и уничтожать шляпы на пару дней раньше. Многие мужчины не оценили такого хулиганства и дали отпор.
Некоторые из нападавших использовали палки с гвоздями на конце, чтобы подцепить шляпы с голов, другие прятались в дверных проёмах и выпрыгивали на своих жертв, как чёртики из табакерки. А некоторые безвинные головные уборы находили свой неминуемый конец в пламени костра.
16 сентября больше десяти подростков арестовали, «а семеро были позорно отшлёпаны своими родителями в полицейском участке на Восточной 104-й улице по приказу лейтенанта, сидящего за столом». Стыд какой…
Некоторых провинившихся оштрафовали на 5 долларов, поскольку, несмотря на традицию, она не была закреплена законодательно. И уничтожение шляп было незаконным.
«Рвать шляпу – это противозаконно, и он имеет право носить её в январскую метель, если хочет», – заявил New York Times судья Питер А. Хэттинг. «Попадание в шляпу – это простое нападение, и в этом суде оно будет рассматриваться именно так. И я хочу, чтобы вы распространили это среди всех, кто будет покушаться на шляпы».
Он пригрозил, что нарушители не смогут отделаться штрафом, а будут отправляться прямиком за решётку.
В то время как многие страдали в этот период беспорядков, шляпные магазины получали прибыль. По сообщениям, они работали допоздна и процветали, продавая фетровые шляпы.
К счастью, к 1930-м годам соломенные шляпы вышли из моды, а вместе с ними и жестокая традиция срывать и портить их. На горизонте замаячила Великая депрессия, и тема сезонности и сменяемости головных уборов потеряла свою актуальность.
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