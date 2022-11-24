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На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений

На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений

Автор:
24 ноября 2022 17:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: covid19   iphone   Китай   бунт   вирус   карантин   ограничения   полиция   протестующие   самоизоляция   
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Рабочие схлестнулись с силовиками и дали серьёзный отпор. К месту побоища стягивают подкрепления.

В Китае опять проблемы со злосчастным вирусом. По последним данным - 31 656 новых случаев заражения за сутки.

Поэтому в Поднебесной неспокойно. Проблемы были и раньше, например, недавний антиковидный бунт устроил приличную суету.

Но сейчас ещё серьёзней.

На этот раз волнения начались в городе Шеньчжень, там крупнейший в стране завод по производству яблочных телефонов. Местным запретили покидать свои районы и устроили карантинную зону. Первыми на это среагировали рабочие с завода - высыпали на улицу и вступили в бой с так называемой «ковидной полицией». Это ребята в защитных костюмах, которые пытались сдержать протестующих.

Ничего у них не получилось - скорее всего, из-за того, что в таком одеянии драться не очень-то и удобно. Да и силы не равны.

И в город стали срочно перебрасывать подразделения силовиков.

Такие жесткие меры - потому что в Китае до сих пор действует «нулевая терпимость» к ковиду. Чуть что, карантин или дубинкой в лоб самоизоляция. Но видно, что людей это уже достало.

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Метки: covid19   iphone   Китай   бунт   вирус   карантин   ограничения   полиция   протестующие   самоизоляция   
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12  комментариев
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6k
М С 57 минут назад
Если уж китайцев довели до бунта своим ковидоидиотизмом...
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1k
Nick Z 9 минут назад
Милые бранятся - только тешатся
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286
Ринат 16 минут назад
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2k
Интернет Бродилкин 19 минут назад
А вот не чего мышек кушать и обезьянок тр@хать.
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249
Sergius SPb 20 минут назад
Там это, рядовому гражданину виднее как там оно с ковидлой в Китае чем товарищу СИ с его поста.)) Там ест свой Навальный?
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Бунт - всегда плохо. Но тту власти Китая виноваты. Из антиковидная паранойя порй куда более страннная. чем была в России. Оченоь похож, что работают провокаторы и вредители. Иначе такое объяснить сложно.
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1k
wantwant Полчаса назад
Не кранты ли айфонам светят столь необычными мерами?
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12k
Александр 47 минут назад
Один на другого косо посмотрел и понеслась...
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3k
Вовака 54 минуты назад
Ибо не(х)уй
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August

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