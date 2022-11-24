На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений

Но сейчас ещё серьёзней.

На этот раз волнения начались в городе Шеньчжень, там крупнейший в стране завод по производству яблочных телефонов. Местным запретили покидать свои районы и устроили карантинную зону. Первыми на это среагировали рабочие с завода - высыпали на улицу и вступили в бой с так называемой «ковидной полицией». Это ребята в защитных костюмах, которые пытались сдержать протестующих.