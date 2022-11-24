На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений

Рабочие схлестнулись с силовиками и дали серьёзный отпор. К месту побоища стягивают подкрепления.
В Китае опять проблемы со злосчастным вирусом. По последним данным - 31 656 новых случаев заражения за сутки.
Поэтому в Поднебесной неспокойно. Проблемы были и раньше, например, недавний антиковидный бунт устроил приличную суету.
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Но сейчас ещё серьёзней.
На этот раз волнения начались в городе Шеньчжень, там крупнейший в стране завод по производству яблочных телефонов. Местным запретили покидать свои районы и устроили карантинную зону. Первыми на это среагировали рабочие с завода - высыпали на улицу и вступили в бой с так называемой «ковидной полицией». Это ребята в защитных костюмах, которые пытались сдержать протестующих.
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Ничего у них не получилось - скорее всего, из-за того, что в таком одеянии драться не очень-то и удобно. Да и силы не равны.
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И в город стали срочно перебрасывать подразделения силовиков.
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Такие жесткие меры - потому что в Китае до сих пор действует «нулевая терпимость» к ковиду. Чуть что, карантин или
дубинкой в лоб самоизоляция. Но видно, что людей это уже достало.
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