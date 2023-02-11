FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 384 поста • 294 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов
Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись?

Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись?

Автор:
11 февраля 2023 19:49
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Емельян Пугачёв   Иван Крылов   бунт   восстание   история   литература   осада   угроза   факт   
1944
5

В конце XVIII века в стране полыхнуло восстание, возглавляемое Емельяном Пугачёвым. Недовольные притеснениями казаки выдвинули его в качестве лидера и объявили императором Петром III. Восставшие стали уничтожать всех, кто не признал власть новоявленного правителя, а также их родню, невзирая на пол и возраст.

Мальчик Ваня появился в семье офицера. Андрея Прохоровича отправили в составе драгунского полка на подавление восстания на Урал. Семья – супруга и сын поехали с ним. Нашему будущему великому баснописцу, публицисту, поэту Ивану Андреевичу Крылову в ту пору едва минуло 4 года.

×
×

Андрей Прохорович был человеком умным и стойким. И после расстрела коменданта Яицкой крепости (ныне город Уральск) вошёл в состав нового руководства.

Яицкая крепость подчинялась правительственному гарнизону, и это жутко раздражало Пугачёва. Все попытки штурма оказывались безрезультатными. После очередного провала атаман во всеуслышание заявил, что повесит не только Крылова, но и его семью.

Нашего великого Крылова могло и не быть, выполни Пугачёв свою угрозу. Но Марии Алексеевне с сынишкой удалось спрятаться, затеряться в осаждаемом городе. Впрочем, это оставило неизгладимый отпечаток на личности Ивана Андреевича. Общеизвестен факт, что Крылов обладал неуёмным аппетитом, был очень невоздержан в еде. А причиной стало голодное детство, ведь во время осады люди голодали, даже дети. И таким образом организм пытался сделать запас, на тот случай, если история повторится.

Капитан Крылов после подавления восстания подал прошение об отставке, сославшись на плохое здоровье. Но не исключено, что он боялся за жизнь семьи. Ведь кто-то из оставшихся на свободе сторонников Пугачёва мог выследить его и привести в исполнение приговор, который атаман вынес и ребёнку, впоследствии уже при жизни заслужившему всероссийскую славу.  

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Емельян Пугачёв   Иван Крылов   бунт   восстание   история   литература   осада   угроза   факт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
343
сергей Час назад
Как то сумбурно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Виталий Касандров 41 минуту назад
Ну у Пугачева биографа не было.
Что он там говорил во многом не подтвержденные легенды.
И скажем если случаи когда жён царских чиновников так же казнили про детей исторических данных нет.
Осада крепости длилась чуть более года, народ в конце осады действительно голодал но про голодное детство все таки преувеличение -хотя дате такой период мог сказаться на психическом состоянии ребенка.
Что касается последнего абзаца опуса -Однозначно БРЕД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41689



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»
«Сижу и плачу»: Ахеджакова лишилась последнего спектакля в «Современнике»
Неудобная правда про электромобили
Неудобная правда про электромобили
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Жизнь#факты#картинки#забавно#Мемы#удивительно#животные#наука
#Юмор#люди#в мире#Приколы#подборка#землетрясение#Предметы#познавательно#истории#своими руками
#интересно#Прикол#интересное#США#Турция#кино#Прошлое#Вещи#креатив#СССР
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Мятеж, восстание, революция: есть ли разница между этими понятиями? Мятеж, восстание, революция: есть ли разница между этими понятиями? Романтическая «Спящая красавица» не для детей, беременных и впечатлительных Романтическая «Спящая красавица» не для детей, беременных и впечатлительных Врукопашную с врагом: удивительная история девушки, в одиночку расправившейся с целым взводом Врукопашную с врагом: удивительная история девушки, в одиночку расправившейся с целым взводом Компрачикос: реальное сообщество коммерсантов или выдумка писателя? Компрачикос: реальное сообщество коммерсантов или выдумка писателя? Самый неприятный русский богатырь Самый неприятный русский богатырь

На что жалуетесь?

Вернуться