Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись?

В конце XVIII века в стране полыхнуло восстание, возглавляемое Емельяном Пугачёвым. Недовольные притеснениями казаки выдвинули его в качестве лидера и объявили императором Петром III. Восставшие стали уничтожать всех, кто не признал власть новоявленного правителя, а также их родню, невзирая на пол и возраст.
Мальчик Ваня появился в семье офицера. Андрея Прохоровича отправили в составе драгунского полка на подавление восстания на Урал. Семья – супруга и сын поехали с ним. Нашему будущему великому баснописцу, публицисту, поэту Ивану Андреевичу Крылову в ту пору едва минуло 4 года.
Андрей Прохорович был человеком умным и стойким. И после расстрела коменданта Яицкой крепости (ныне город Уральск) вошёл в состав нового руководства.
Яицкая крепость подчинялась правительственному гарнизону, и это жутко раздражало Пугачёва. Все попытки штурма оказывались безрезультатными. После очередного провала атаман во всеуслышание заявил, что повесит не только Крылова, но и его семью.
Нашего великого Крылова могло и не быть, выполни Пугачёв свою угрозу. Но Марии Алексеевне с сынишкой удалось спрятаться, затеряться в осаждаемом городе. Впрочем, это оставило неизгладимый отпечаток на личности Ивана Андреевича. Общеизвестен факт, что Крылов обладал неуёмным аппетитом, был очень невоздержан в еде. А причиной стало голодное детство, ведь во время осады люди голодали, даже дети. И таким образом организм пытался сделать запас, на тот случай, если история повторится.
Капитан Крылов после подавления восстания подал прошение об отставке, сославшись на плохое здоровье. Но не исключено, что он боялся за жизнь семьи. Ведь кто-то из оставшихся на свободе сторонников Пугачёва мог выследить его и привести в исполнение приговор, который атаман вынес и ребёнку, впоследствии уже при жизни заслужившему всероссийскую славу.
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Что он там говорил во многом не подтвержденные легенды.
И скажем если случаи когда жён царских чиновников так же казнили про детей исторических данных нет.
Осада крепости длилась чуть более года, народ в конце осады действительно голодал но про голодное детство все таки преувеличение -хотя дате такой период мог сказаться на психическом состоянии ребенка.
Что касается последнего абзаца опуса -Однозначно БРЕД.