Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись?

Нашего великого Крылова могло и не быть, выполни Пугачёв свою угрозу. Но Марии Алексеевне с сынишкой удалось спрятаться, затеряться в осаждаемом городе. Впрочем, это оставило неизгладимый отпечаток на личности Ивана Андреевича. Общеизвестен факт, что Крылов обладал неуёмным аппетитом, был очень невоздержан в еде. А причиной стало голодное детство, ведь во время осады люди голодали, даже дети. И таким образом организм пытался сделать запас, на тот случай, если история повторится.