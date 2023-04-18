Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять?

«Да меня кондрашка чуть не прихватила». «Я так испугался, словно Кондратий обнял». Это выражение, обозначающее сильный испуг, хоть и устаревшее, но часто встречается в современной речи. Что оно значит и как появилось?
В старину люди старались избегать ненужного упоминания смерти, болезни, нечистой силы и всего такого прочего. Как говорится, не буди лихо пока оно тихо. И предпочитали заменять их нейтральными выражениями. Называя смерть безносой, а чёрта нечистым и так далее.
В случае с Кондратием, который так и норовил прихватить, обнять, хватить, есть довольно правдоподобное предположение о реально существовавшем прототипе.
Его изложил историк Сергей Михайлович Соловьёв. В соответствии с ним, речь о казацком атамане Кондратии Булавине, который во время правления Петра I возглавил восстание на Дону в 1707 году.
За донскими казаками было закреплено право не выдавать беглых (главное правило казачьей вольницы – «С Дону выдачи нет»). Этого права их хотели лишить. И запретить торговлю солью, доход с которой пополнял местную казну. А беглецы, соответственно, вступали в войско.
Казаки категорически не согласны были с ограничениями, и чтобы указать им своё место, для контроля, поиска и возврата беглецов на Дон отправили князя Юрия Владимировича Долгорукого.
Но тот немного не рассчитал своих возможностей, вёл себя нагловато, уповая на авторитет. За что и поплатился – был пленён. А в столицу казаки отправили письмо: дескать, князя хватил Кондрашка (речь о Булавине). Власти отправили гонца разобраться в непонятном иносказательном тексте. Но к тому времени, как тот прибыл, Долгорукого и его людей уже казнили.
Но не все согласны с версией Соловьёва. Ведь любые ухудшения здоровья типа паралича, инсульта, припадка, сердечного приступа называли «кондрашкой» ещё до бунта и описанных событий. Поэтому сложно связать фразеологизм, подразумевающий внезапное ухудшение состояния, с намеренным убийством.
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Раньше смерть называли по-разному, и одним из её обозначений было слово "Кондрашка". Существует народное суеверие, что не желательно прямо и своими именем называть подобное печальное событие. Для этого имеется масса эвфемизмов, например "Костлявая", "Курносая". Отсюда пошло, что медведя также нельзя было называть его подлинным именем, и его обозначали Топтыгиным, Михаилом Ивановичем и т. п. Возможно термин "Кондрашка" связан с новгородским диалектом, в котором "кондрат", "кондратий", являлся аналогом таких слов, как "собрат", "товарищ", "друг".
Версия третья.
Слово "кондрашка" сформировалось от связи двух слов - диалекта "кондрат" и немецкого "Komerad" (товарищ), "Kamrat". Однако, если поразмыслить, то семантически подобная связь напрочь отвергается, поскольку "от товарища до смерти" смысловой разрыв огромен.
Версия четвёртая.
Некоторые лингвисты считают, что термин "Кондрашка" происходит от слова "Драть" с префиксом "Ко". Эта версия подтверждается тем, что синоним фразы "хватила кондрашка", является "удар", то есть "хватил удар". В своё время упоминание смерти являлось прямым табу, нарушать который не осмеливался ни один человек. Однако, сам по себе термин "Кондрашка" связан с физическим состоянием тела после смерти, то есть трупном окоченении или искривлении. Потому что многие словечки имеющие корень "кондр", объединяются общим смыслом "закостенения" или "затвердения". ©
Фраза о Кондратии пошла от Булавина.
Но это не точно.