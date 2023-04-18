Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять?

В случае с Кондратием, который так и норовил прихватить, обнять, хватить, есть довольно правдоподобное предположение о реально существовавшем прототипе.

Его изложил историк Сергей Михайлович Соловьёв. В соответствии с ним, речь о казацком атамане Кондратии Булавине, который во время правления Петра I возглавил восстание на Дону в 1707 году.

За донскими казаками было закреплено право не выдавать беглых (главное правило казачьей вольницы – «С Дону выдачи нет»). Этого права их хотели лишить. И запретить торговлю солью, доход с которой пополнял местную казну. А беглецы, соответственно, вступали в войско.