Почему в Российской империи воевали с трезвенниками и к чему это привело

Сказки о вечно пьяном русском мужике давно всем надоели. Была куча религиозных праздников и постов, в которые пить запрещалось. В XV-XVII веках люди выпивали только в особых случаях, ни о каких запоях не было и речи. Да, кабаки появились при Иване Грозном, но повального пьянства не было.

А в XIX веке государство ввело откупную систему. Теперь производить алкоголь могли 146 “приближённых” людей и получать с этого фантастические барыши. Естественно, им было выгодно, чтобы мужики пили как можно больше и они стали всячески затягивать их в кабаки. Постепенно внедрялась мысль, что пить - хорошо и правильно. А если не бухаешь - значит “не нашенский” и какой-то подозрительный. Когда поняли, что народ “подсел” на алкоголь, цену на водку подняли в три раза. И это стало последней каплей.