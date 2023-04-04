Почему в Российской империи воевали с трезвенниками и к чему это привело

Повальное пьянство на Руси - очередной миф. Многие как раз хотели отказаться от крепкого алкоголя, но им не позволили.
Сказки о вечно пьяном русском мужике давно всем надоели. Была куча религиозных праздников и постов, в которые пить запрещалось. В XV-XVII веках люди выпивали только в особых случаях, ни о каких запоях не было и речи. Да, кабаки появились при Иване Грозном, но повального пьянства не было.
А в XIX веке государство ввело откупную систему. Теперь производить алкоголь могли 146 “приближённых” людей и получать с этого фантастические барыши. Естественно, им было выгодно, чтобы мужики пили как можно больше и они стали всячески затягивать их в кабаки. Постепенно внедрялась мысль, что пить - хорошо и правильно. А если не бухаешь - значит “не нашенский” и какой-то подозрительный. Когда поняли, что народ “подсел” на алкоголь, цену на водку подняли в три раза. И это стало последней каплей.
Населению надоели эти жадные откупщики и виноторговцы, опостылела водка, и люди взбунтовались. Повсюду собирались народные сходки и выносился вердикт: “Не пить!”
Попутно стали громить кабаки и винные лавки. Волнения охватили Саратовскую, Пензенскую, Самарскую, Тульскую, Калужскую и другие губернии. Пришлось даже вводить войска и проводить массовые аресты. Особо отличившихся бунтарей прилюдно пороли и отправляли на каторгу.
Торгаши алкоголем перепугались и снизили цены на своё пойло - не помогло. Тогда стали поить бесплатно, ввели особые дни, когда можно было напиться и не заплатить ни гроша. Тоже не подействовало. Ну а народный бунт разрастался, его поддержали рабочие, клерки и даже некоторые дворяне. Ну а виноделам и торговцам осталось только обратиться к правительству.
В “верхах” понимали, что алкоголь приносит колоссальную прибыль казне и отказываться от неё не собирались. В марте 1858 года вышел указ - по сути, он запрещал трезвость, а властям на местах предписывалось разгонять общества отказников от пьянства и “воздержания от вина не допускать”. Но управление “кнутом” не работало - крестьяне перестали бунтовать, но все эти инициативы молча саботировали.
Постепенно в правительстве поняли, что всё идёт не так, как надо и в 1860 году от откупной системы отказались и ввели акцизы. Теперь изготавливать алкоголь мог любой - надо было лишь заплатить взнос и регулярно отстёгивать налоги.
Через несколько лет в империи было уже полмиллиона кабаков, население крепко забухало, росло число преступлений и безработных. Вот тогда император и его министры призадумались и решили, что снова натворили что-то не то.
Они перестали давить общества трезвенников и призывали священников проповедовать воздержание от алкоголя. Но всё это умеренно, лишать себя огромных барышей руководители не собирались. В итоге людей всё-таки подсадили на алкоголь и справиться с этой проблемой монархия уже не смогла. Грянула революция и решать вопросы с пьянством пришлось уже большевикам.
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Для первой стадии характерна психологическая тяга к трезвости. Человек не пьёт, чтобы пообщаться с друзьями, чтобы расслабиться после работы… Это очень опасно!
Для такого человека постепенно уменьшается интерес к жизни. Его не волнуют проблемы его товарищей: куда все ходили вчера, что все будут делать сегодня. Он не знает, где находится ресторан «Гранвой бангладеж» или даже бар «Одноногий мэр». Ему не до этого. Он спешит домой, чтобы предаться любимому пороку. При этом больной не считает себя трезвоголиком.
И мне неудобно об этом говорить, появляются проблемы с девушками. Ну, просто нет повода познакомиться. Им нечего друг другу сказать, кроме грязных, циничных предложений типа: «Пойдём ко мне на девятый этаж, попьём чаю». Появляются проблемы в семье: больные скандалят со здоровым супругом/супругой, пытаются их поучать, докучают детей воспитанием, отвлекают учителей от работы, появляясь на родительских собраниях.
Кстати, особенно опасна трезвость у женщин. Подверженных этому недугу женщин ждёт одинокая, убогая старость без возможности реализовать своё предназначение на Земле.
Но вот болезнь углубляется и переходит во вторую стадию. Развивается физическая тяга к трезвости. Если человек не выпил вечером, утром его снова тянет не пить. Больной может не пить несколько недель подряд, даже не отдавая себе в этом отчёта. Один больной не пил 57 лет и вообще умер. Это медицинский факт! Исчезает похмелье, головная боль по утрам, увеличивается сопротивляемость к алкоголю. Если больному предложить выпить, он может ударить. В тяжёлых случаях развивается водобоязнь и бешенство. Изменяется психика, и пассеизм медленно перетекает в социопатию.
Наиболее опасна третья стадия. У человека появляется неодолимое отвращение к спиртному. Он не может спокойно находиться рядом с бутылкой. Возникают мании. Больному кажется, что все вокруг алкоголики, которые только и думают, как бы его споить. Несчастный запирается в комнате и подсчитывает, сколько денег он сэкономил сегодня. Больной крадёт вещи из дома, чтобы их не пропили. Распадается семья. Наступает полная десоциализация. В тяжёлых случаях разрушение личности, вплоть до того, что больной начинает смотреть телепередачи с участием любого Малахова
Тяжёлые стадии болезни могут усугубляться психопатическими расстройствами, такими, например, как чёрная горячка. (Безалкогольный делирий), при которой поражаются зрительные нервы, органы слуха и мозг. Зрение больного становится избирательным: так, он не видит существующих реально насекомых и мелких грызунов, сказочных существ: эльфов, гномов, чёртиков. Больной, ввиду нарушений тактильности, не чувствует, как они бегают по нему. Это очень опасно, хотя бы потому, что мыши и эльфы являются переносчиками заболеваний, а мелкие насекомые могут залезть в ухо. Больной не слышит, когда к нему обращаются, причём не только близкие, но и лица свыше, не выполняет их приказов. Человек в чёрной горячке становится равнодушным к собственной безопасности и безопасности близких, не обращает внимания на преследователей, установленные приборы прослушивания и подсматривания, не пытается отбиваться от чудовищ и монстров.
Больной любой стадии имеет иммунитет к поводам.
Запомните, друзья мои, и убедите других запойная трезвость излечима! Можно порекомендовать по утрам спиртовой раствор валерьяны или мяты, да собственно, чего угодно! Попробуйте накормить трезвоголика чем-нибудь острым, а потом внезапно предложить выпить. Здесь большую роль играют друзья больного. Не позволяйте ему замыкаться в своих переживаниях. Попытайтесь поговорить по душам. Может быть, в детстве он попробовал пиво и ему не понравилось… Убедите больного вновь поверить в свои силы. Жена и дети трезвоголика не должны показывать, что они о нём думают. Хороши фразы: Ничего, в следующий раз получится. Завтра допьёшь, я все равно тебя люблю.
Помните, перед вами человек такой же как вы, только глупый. Его жизнь не удалась. Свои страхи и комплексы он персонифицирует в спиртных напитках. Старайтесь при нём разговаривать с бутылкой. Называйте их ласковыми именами, придумывайте забавные истории из их жизни. Например: Бутылки это мама и папа, а стаканы это дети. Папа уходит на работу, а мама кормит детей. Пусть больной представит себя ребёнком и попробует накушаться. Потом вытрите его досуха и уложите спать. Приведите больному в пример народные поговорки, осуждающие коварство и подлость трезвых. Например: Что у на трезвого уме, то у пьяного на языке… Значит, у трезвого на уме водка. Хороши такие поговорки, как Напиться всегда пригодится, Кто водочку пьёт, тому Бог подаёт, Пьяный проспится, а трезвого побьют и так далее…
Не опускайте руки!
Рядом с вами товарищ, которого надо вернуть семье и обществу. Сквозь эти тупые глаза на вас глядит его живая душа. Она тихо кричит: Эй, пожалей меня, пожалуйста… Помогите больному, иначе завтра вам не с кем будет пообщаться.