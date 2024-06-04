Обрела силу: женщина отказалась от интима на десять лет и достигла просветления

Таня Щульц, которая сейчас живет в Великобритании, на целых десять лет решил отказаться от интима и достигла гармонии с собой.

Последние романтические отношения женщины закончились в 2014 году. После этого она приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости. По словам Тани, она осознала, что сексуальная энергия — это сила, которую человек передает другому в постели. Она решила, что делать это не имеет смысла.

Таня, которая родом из Зимбабве, но сейчас живет в Престоне (Англия) говорит, что не собиралась соблюдать целомудрие, но с тех пор обнаружила, что это гораздо более легкий образ жизни. Теперь она даже не думает об физической близости и считает, что ее целомудрие позволило ей развить духовные связи с другими людьми, сосредоточив внимание на индивидуальности, а не на интиме.