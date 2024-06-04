Обрела силу: женщина отказалась от интима на десять лет и достигла просветления

Таня Щульц приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости. Она решила, что отношения только вытягивают ее жизненную силу.
Таня Щульц, которая сейчас живет в Великобритании, на целых десять лет решил отказаться от интима и достигла гармонии с собой.
Последние романтические отношения женщины закончились в 2014 году. После этого она приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости. По словам Тани, она осознала, что сексуальная энергия — это сила, которую человек передает другому в постели. Она решила, что делать это не имеет смысла.
Таня, которая родом из Зимбабве, но сейчас живет в Престоне (Англия) говорит, что не собиралась соблюдать целомудрие, но с тех пор обнаружила, что это гораздо более легкий образ жизни. Теперь она даже не думает об физической близости и считает, что ее целомудрие позволило ей развить духовные связи с другими людьми, сосредоточив внимание на индивидуальности, а не на интиме.
Теперь Шульц, по ее словам, ощущает себя "просветленной монахиней".
"В наши дни все дело только в физическом влечении. А с мужчинами дела обстоят еще хуже – если они женаты, они все еще ищут. Раньше я работала в инвестиционном банке и очень злились на мужчин, которые ускользали с персоналом, а затем возвращались домой к своим женам", — сказала она.
По словам Тани Шульц, она никогда не испытывала особой потребности в физической близости. Она потеряла девственность в 21 год и не разделяла восторгов подруг по поводу интимных отношений. Женщине кажется, что люди слишком зациклены друг на друге, и это разрушает отношения.
Тани полагает, что это влечение и толкает женатых мужчин на измены.
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Не очень то и хотелось
считайте меня в таком случае "просветленным пьяницей" - так как долгие годы употребления разного рода алкоголя позволило мне развить духовные связи с другими людьми, сосредоточив внимание на индивидуальности, а так же познать многие истины бытия
На самом деле это прекрасно, что некоторые личности добровольно прекращают размножаться.
Клетка хоть прочная? Вырвется - делов понаделает...