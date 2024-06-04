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Обрела силу: женщина отказалась от интима на десять лет и достигла просветления

Обрела силу: женщина отказалась от интима на десять лет и достигла просветления

Автор:
04 июня 2024 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Таня Щульц   в мире   интим   люди   новости   просветление   чудики   
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Таня Щульц приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости. Она решила, что отношения только вытягивают ее жизненную силу.

Таня Щульц, которая сейчас живет в Великобритании, на целых десять лет решил отказаться от интима и достигла гармонии с собой.

Последние романтические отношения женщины закончились в 2014 году. После этого она приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости. По словам Тани, она осознала, что сексуальная энергия — это сила, которую человек передает другому в постели. Она решила, что делать это не имеет смысла.

Таня, которая родом из Зимбабве, но сейчас живет в Престоне (Англия) говорит, что не собиралась соблюдать целомудрие, но с тех пор обнаружила, что это гораздо более легкий образ жизни. Теперь она даже не думает об физической близости и считает, что ее целомудрие позволило ей развить духовные связи с другими людьми, сосредоточив внимание на индивидуальности, а не на интиме.

Теперь Шульц, по ее словам, ощущает себя "просветленной монахиней".

"В наши дни все дело только в физическом влечении. А с мужчинами дела обстоят еще хуже – если они женаты, они все еще ищут. Раньше я работала в инвестиционном банке и очень злились на мужчин, которые ускользали с персоналом, а затем возвращались домой к своим женам", — сказала она.

По словам Тани Шульц, она никогда не испытывала особой потребности в физической близости. Она потеряла девственность в 21 год и не разделяла восторгов подруг по поводу интимных отношений. Женщине кажется, что люди слишком зациклены друг на друге, и это разрушает отношения.

Тани полагает, что это влечение и толкает женатых мужчин на измены.

Источник:

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Метки: Таня Щульц   в мире   интим   люди   новости   просветление   чудики   
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12  комментариев
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11k
sedoisever 2 часа назад
"Каждый дрочит, как он хочет". Т.е., это её сугубо личное дело. Но тогда мы и знать об этом не должны. Но мы почему-то знаем. А вот это уже делаёт её не особо адекватной. Делай что угодно, но не парь людям мозги...
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40k
russger 11 минут назад
"она приняла обет безбрачия и отказалась от интимной близости"

Не очень то и хотелось
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366
И Ш 12 минут назад
Очень плохой пост. Я думал, что будет лучше...
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7k
мемфрид 22 минуты назад
Не, ну если ситуация безвыходная и даже мигранты её трахать не хотят, то остаётся только целибат)
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1k
Кактус Полчаса назад
Она с единомышлениками.
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14k
Copycat Полчаса назад
Я так и не понял в чем заключается просветление и т.д.)

считайте меня в таком случае "просветленным пьяницей" - так как долгие годы употребления разного рода алкоголя позволило мне развить духовные связи с другими людьми, сосредоточив внимание на индивидуальности, а так же познать многие истины бытия
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1k
Кактус Полчаса назад
Т.е. она настолько сильно поплыла чердаком, что ей с 14 года просто перестали давать! Ну, а как говорится "не можешь победить - возглавь!"
На самом деле это прекрасно, что некоторые личности добровольно прекращают размножаться.
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13k
Rus77 49 минут назад
Лечь в кровать с этим недоразумением, уже подвиг!
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40k
Андрей Иванов Час назад
" женщина отказалась от интима на десять лет и достигла просветления"

Клетка хоть прочная? Вырвется - делов понаделает...
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6k
Кирилл Час назад
Кто-то ей знатно нагадил в душу...
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20k
Голос Вселенной Час назад
Вообще-то есть вполне себе определенный термин, дающий название ситуации. АСЕКСУАЛЬНОСТЬ. Вот и вся причина. Все остальное - подгон под действительность, попытка получить хайп от обычной особенности своего организма.
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
С 2014 года , чет подозрительно . Наверно одна из этих

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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1438 постов (1407 в горячем)

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