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Женщины рассказали, почему, по их мнению, пропадает интим в отношениях

Женщины рассказали, почему, по их мнению, пропадает интим в отношениях

Автор:
08 декабря 2023 22:36
Сообщество : Юмор
Метки: женщины   интим   мнение   мужчины   отношения   семья   
2200
16

Сегодня у нас есть уникальная возможность "залезть" в женские головы, чтобы узнать их мнение по поводу исчезновения интима из отношений. А какое ваше мнение на этот счёт?

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Метки: женщины   интим   мнение   мужчины   отношения   семья   
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17  комментариев
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1k
StoneWolf 2 часа назад
Ещё давно съехался с девушкой так скажем попробовать вместе пожить. После фразы "А что ты сегодня сделал чтобы у тебя был вечером секс?" Я просто и банально предложил ей собрать вещи и валить обратно к маме.
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1k
Тимур 5 минут назад
Не хочет интима, пусть валит на все 4 стороны.
С другой стороны, если мужик не следит за гигеной, оставляет после себя неприятные запахи, банально пердит, рыгает при жене, с перегаром лезет в пастель, кончает раньше жены, схера ли она должна хотеть интима? Она же не животное.
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762
H- MER 44 минуты назад
У меня интим в отношениях пропал, когда моя девушка ушла к мужику с работы
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1k
Rool 45 минут назад
одним словом: демо режим закончен ;)
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4k
Anners 59 минут назад
Интересная женщина АНДРЮША жалуется на какого-то "он".
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6k
Babangdida Час назад
1: Если прИлюдии, то понятно. Не каждый сможет, когда на него смотрят, а если ещё и советы дают...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Кратко и по сути
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11k
Гомерчик 2 часа назад
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