Женщины рассказали, почему, по их мнению, пропадает интим в отношениях

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Сегодня у нас есть уникальная возможность "залезть" в женские головы, чтобы узнать их мнение по поводу исчезновения интима из отношений. А какое ваше мнение на этот счёт?
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С другой стороны, если мужик не следит за гигеной, оставляет после себя неприятные запахи, банально пердит, рыгает при жене, с перегаром лезет в пастель, кончает раньше жены, схера ли она должна хотеть интима? Она же не животное.