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Женщина пыталась переплыть реку с пираньями, чтобы рассказать "правду" об Илоне Маске

Женщина пыталась переплыть реку с пираньями, чтобы рассказать "правду" об Илоне Маске

Автор:
20 июня 2024 09:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   в мире   люди   новости   пираньи   чудики   
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Парагвайская полиция связалась с консульством Коста-Рики и планирует отправить пострадавшую домой.

28-летняя Тамара Эспиноза Агеро из Парагвая пыталась переплыть реку, кишащую пираньями, чтобы "распространить правду" об Илоне Маске. Женщина верит, что американский миллиардер — это новый Мессия.

Таможенники запретили Агеро въезд в Аргентину из-за отсутствия визы, поэтому у нее остался единственный выход попасть за границу: переплыть реку Парана, переполненную плотоядными пираньями. Женщина отправилась в заплыв на 40 миль из Белла-Виста во вторник, 11 июня, однако ее сразу унесло вниз по течению.

К сожалению, спасать потерпевшую пришел не американский магнат, а местная береговая охрана. На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как Тамара Эспиноза кричит в ожидании спасательной лодки.

Позже Агеро рассказала журналистам, что имеет божественную миссию рассказать всему миру о Маске.

"Илон Маск — это Иисус Христос. Он не имеет границ", — сказала она.

Парагвайская полиция подтвердила, что связалась с консульством Коста-Рики и планирует отправить эту женщину домой.


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Метки: Илон Маск   в мире   люди   новости   пираньи   чудики   
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Serg2001 2 часа назад
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Ivan 24 минуты назад
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Van Freeman 51 минуту назад
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Graboid 2 часа назад
а, у себя, в костиной-рике, она рассказывать не пыталась ..
сдается мне - отмазку для погранцов придумала ..
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Patmaz 2 часа назад
Изверги! Бедные рыбки голодными остались.
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Anarasius
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