Женщина пыталась переплыть реку с пираньями, чтобы рассказать "правду" об Илоне Маске

28-летняя Тамара Эспиноза Агеро из Парагвая пыталась переплыть реку, кишащую пираньями, чтобы "распространить правду" об Илоне Маске. Женщина верит, что американский миллиардер — это новый Мессия.

Таможенники запретили Агеро въезд в Аргентину из-за отсутствия визы, поэтому у нее остался единственный выход попасть за границу: переплыть реку Парана, переполненную плотоядными пираньями. Женщина отправилась в заплыв на 40 миль из Белла-Виста во вторник, 11 июня, однако ее сразу унесло вниз по течению.

К сожалению, спасать потерпевшую пришел не американский магнат, а местная береговая охрана. На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как Тамара Эспиноза кричит в ожидании спасательной лодки.