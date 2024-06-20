Женщина пыталась переплыть реку с пираньями, чтобы рассказать "правду" об Илоне Маске

Парагвайская полиция связалась с консульством Коста-Рики и планирует отправить пострадавшую домой.
28-летняя Тамара Эспиноза Агеро из Парагвая пыталась переплыть реку, кишащую пираньями, чтобы "распространить правду" об Илоне Маске. Женщина верит, что американский миллиардер — это новый Мессия.
Таможенники запретили Агеро въезд в Аргентину из-за отсутствия визы, поэтому у нее остался единственный выход попасть за границу: переплыть реку Парана, переполненную плотоядными пираньями. Женщина отправилась в заплыв на 40 миль из Белла-Виста во вторник, 11 июня, однако ее сразу унесло вниз по течению.
К сожалению, спасать потерпевшую пришел не американский магнат, а местная береговая охрана. На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как Тамара Эспиноза кричит в ожидании спасательной лодки.
Позже Агеро рассказала журналистам, что имеет божественную миссию рассказать всему миру о Маске.
"Илон Маск — это Иисус Христос. Он не имеет границ", — сказала она.
Парагвайская полиция подтвердила, что связалась с консульством Коста-Рики и планирует отправить эту женщину домой.
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сдается мне - отмазку для погранцов придумала ..