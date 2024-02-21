Девушки рассказали, сколько нужно встреч, чтобы перейти к интиму

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Это извечный вопрос: сколько нужно свиданий, чтобы наконец можно было поцеловаться или переспать? Ответа однозначного нет, ведь всё индивидуально. Девушки и парни поделились своим взглядом на отношения, и там много интересного.
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Если девочке ...надцать лет и она ещё девочка...
Или барышня которой уже слегка за 40 и есть жизненный и сексуальный опыт.
Так что в каждой ситуации есть свои нюансы.
Как говорят, всяк по своему с ума сходит.
А вот с утра, другое дело!
Пообщались,напились и проверять совместимость в сексе! А иначе,зачем это всё?