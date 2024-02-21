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Девушки рассказали, сколько нужно встреч, чтобы перейти к интиму

Девушки рассказали, сколько нужно встреч, чтобы перейти к интиму

Автор:
21 февраля 2024 10:59
Сообщество : Истории
Метки: интим   истории   истории из жизни   отношения   посмотреть фильм   фото   
5509
14

Это извечный вопрос: сколько нужно свиданий, чтобы наконец можно было поцеловаться или переспать? Ответа однозначного нет, ведь всё индивидуально. Девушки и парни поделились своим взглядом на отношения, и там много интересного.

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Метки: интим   истории   истории из жизни   отношения   посмотреть фильм   фото   
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37  комментариев
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509
Quantimus 2 часа назад
Если куда-то сходить (культурная программа) каждый платит за себя, могу вечно просто быть приятелем. В киношку там, в лес погулять или на выставку, если бесплатно это всё или каждый билет покупает самостоятельно как и в процессе еда (в складчину или каждый кормит себя сам).
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1k
ИНО 12 минут назад
Многое ещё от возраста зависит.
Если девочке ...надцать лет и она ещё девочка...
Или барышня которой уже слегка за 40 и есть жизненный и сексуальный опыт.
Так что в каждой ситуации есть свои нюансы.
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13k
Владимир 13 минут назад
Ну такое себе, ухаживать за бабой пол года-год. Дабы узнать что, она полено в постели "так не надо, так не хочу" И так далее. Чтоб потом уйти потому что, трахать бревно западло. А год тебе уже не вернуть. 2-3 встречи если нет, то и нечего тратить время друг друга.
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10k
АСИСЯЙ 14 минут назад
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10k
АСИСЯЙ 14 минут назад
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879
Алексей Полчаса назад
Как говорится, "В нашем возрасте отказ не всегда страшнее согласия" :)
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58k
turyst Полчаса назад
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127
Wolf 36 минут назад
Можно спорить до усрачки. У всех это индивидуально. Иногда норма, когда знакомятся после, а иногда и по полгода до того как ходят знакомятся. Так как-то...
Как говорят, всяк по своему с ума сходит.
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12k
Vampire 37 минут назад
Не путайте соленое с круглым. Вам партнёр нужен, чтоб всю жизнь "в горе и радости" или сперма по мозгам стреляет "хочу секса здесь и сейчас"?
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11k
Юрий 39 минут назад
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2M
Иван Кемеров 49 минут назад
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1k
Takerey Час назад
Мы с мужем сначала 3 месяца переписывались, потом еще 3 гуляли. Но тут проблема, скорее, была в том, что негде))) Оба жили с родителями на тот момент) А так искры между нами зажглись быстро) Вот и хулиганили по кабакам да киношкам
Всякое непотребство творили)
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13k
Krapiv Час назад
пригласить на первое свидание после секса
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75
Liberman Час назад
Да как бэ... Мы взрослые люди! Ты мне нравишься, я тебе тоже - но мы не знаем о нашей совместимости в сексе.
Пообщались,напились и проверять совместимость в сексе! А иначе,зачем это всё?
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6k
jfk Час назад
одну больше года разводил, а в Египте со случайной сразу в койку, таков путь
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47
Васек повесил трубача 2 часа назад
Чтобы перейти к интиму, нужно сначала сходить в загс и обвенчаться. Все остальные - не девушки, а дамы на букву Б.
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111
ruslan d 2 часа назад
Я когда зову смотреть фильм , мы смотрим фильм
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914k
А.Берестенко 2 часа назад
"Он полюбил ее с первого раза!"(С)
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Нужно чтобы свидание сразу было в постели.
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2k
Альфач твоей мамки 2 часа назад
Комментарий к фото
Только недавно дошло. Это я френдзону придумал! Почти 30 лет назад, просто если девченка не нравилась, продолжал с ней тусить, но её сношать не хотел!
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