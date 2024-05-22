Спортсмен заключил контракт со своей девушкой об обязательном интиме при каждой встрече

Джессика Гойкоэчеа провела 15 дней на Бали, поэтому не могла проводить время со своим партнером, но по контракту была вынуждена наверстывать это потом.
Модель Джессика Гойкочеа, которая с 2021 года встречается с бывшей звездой футбольного клуба "Барселона" Марком Бартрой, рассказала о заключенном соглашении со своим возлюбленным об обязательном интиме при каждой встрече.
Джессика, которую поклонники окрестили "самой горячей женщиной мира", откровенно рассказала, насколько сексуально активной она была в течение последних 30 дней. Инфлюенсерша провела 15 дней на Бали, поэтому не могла проводить время со своим партнером, но по контракту была вынуждена наверстывать это потом.
"Когда видимся с ним, то должны выполнять определенные обязательства. Если в какой-то день мы устаем, то в следующий занимаемся вдвое больше", — заявила 27-летняя Гойкоечеа ведущему шоу Дэвиду Брокано.
"Очень хороший компромисс. Это домашнее задание. То, что ты не съела накануне вечером, остается на завтрак", — добавил Бронкано со смехом.
Кстати, с 2017 по 2022 год Бартра был женат на журналистке Мелиссе Хименес, которая сделала себе имя, освещая мотогонки для Sky Italia. Бывшие супруги воспитывали троих детей: Галу, Эйприл и Макса.
Футболист вышел на публику со своей новой девушкой в ноябре 2021 года, спустя несколько месяцев после разрыва с Хименесом.
Бартра выступал за "Барселону" с 2010-го по 2016-й год. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. Сейчас 33-летний защитник играет за испанский "Бетис".
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