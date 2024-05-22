Спортсмен заключил контракт со своей девушкой об обязательном интиме при каждой встрече

Модель Джессика Гойкочеа, которая с 2021 года встречается с бывшей звездой футбольного клуба "Барселона" Марком Бартрой, рассказала о заключенном соглашении со своим возлюбленным об обязательном интиме при каждой встрече.

Джессика, которую поклонники окрестили "самой горячей женщиной мира", откровенно рассказала, насколько сексуально активной она была в течение последних 30 дней. Инфлюенсерша провела 15 дней на Бали, поэтому не могла проводить время со своим партнером, но по контракту была вынуждена наверстывать это потом.