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Спортсмен заключил контракт со своей девушкой об обязательном интиме при каждой встрече

Спортсмен заключил контракт со своей девушкой об обязательном интиме при каждой встрече

Автор:
22 мая 2024 09:58
Метки: Джессика Гойкочеа   в мире   интим   контракт   люди   модель   секс   фото   
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Джессика Гойкоэчеа провела 15 дней на Бали, поэтому не могла проводить время со своим партнером, но по контракту была вынуждена наверстывать это потом.

Модель Джессика Гойкочеа, которая с 2021 года встречается с бывшей звездой футбольного клуба "Барселона" Марком Бартрой, рассказала о заключенном соглашении со своим возлюбленным об обязательном интиме при каждой встрече.


Джессика, которую поклонники окрестили "самой горячей женщиной мира", откровенно рассказала, насколько сексуально активной она была в течение последних 30 дней. Инфлюенсерша провела 15 дней на Бали, поэтому не могла проводить время со своим партнером, но по контракту была вынуждена наверстывать это потом.

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"Когда видимся с ним, то должны выполнять определенные обязательства. Если в какой-то день мы устаем, то в следующий занимаемся вдвое больше", — заявила 27-летняя Гойкоечеа ведущему шоу Дэвиду Брокано.

"Очень хороший компромисс. Это домашнее задание. То, что ты не съела накануне вечером, остается на завтрак", — добавил Бронкано со смехом.

Кстати, с 2017 по 2022 год Бартра был женат на журналистке Мелиссе Хименес, которая сделала себе имя, освещая мотогонки для Sky Italia. Бывшие супруги воспитывали троих детей: Галу, Эйприл и Макса.

Футболист вышел на публику со своей новой девушкой в ноябре 2021 года, спустя несколько месяцев после разрыва с Хименесом.

Бартра выступал за "Барселону" с 2010-го по 2016-й год. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. Сейчас 33-летний защитник играет за испанский "Бетис".

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Метки: Джессика Гойкочеа   в мире   интим   контракт   люди   модель   секс   фото   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Роберт Шекли 14 минут назад
Спустя некоторое время теперь уже она будет тыкать ему в этот пункт договора
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Александр 15 минут назад
Как футболисты своих жен не путают?
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Дмитрий 22 минуты назад
Фраза: "Как же ты меня зае....!" получила наконец то конкретный смысл.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3454 поста (3153 в горячем)

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