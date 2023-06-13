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"Даже с мужем сплю только в презервативе": каким должен быть интим в долгосрочных отношениях

"Даже с мужем сплю только в презервативе": каким должен быть интим в долгосрочных отношениях

Автор:
13 июня 2023 19:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: вич   заразиться   измены   интим   любовь   отношения   партнеры   
5275
13

Вопрос интима с партнёром каждый решает для себя сам. В Твиттере девушка высказала своё мнение - и пользователи начали комментировать и говорить о недоверии.

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Метки: вич   заразиться   измены   интим   любовь   отношения   партнеры   
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18  комментариев
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7k
rutt 2 часа назад
Долго прожил с девушкой которая даже после секса в резинке тест делала и дрянь какую-то пила типа пастенора. Сейчас ей 35 и она не может иметь детей, с чего бы вдруг....
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2k
anatolis 51 секунду назад
Дамы используйте женские презервативы и вы в безопасности и мужчины не смогут сказать что ощущения не те.
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37k
Алексей 11 минут назад
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1k
Хачик Полчаса назад
Напомнило))),,,
Три «голубчика» решили провериться на ВИЧ. Нашли поликлинику, сдали анализы, через какое-то время сидят в коридоре клиники, ждут результаты анализов. Заходит первый, забирает результаты, выходит с трагическим выражением лица. Друзья, хором: «- Ну, как?» Тот, обречённо: «-ВИЧ!» И сел на лавочку, убитый. Второй, выдохнув: «- Ну, с Богом!», поплёлся в кабинет. Через минуту выходит оттуда, понурый. Друзья: «-И что?» Тот тоже, понурив голову: «-ВИЧ!» Настала очередь третьего. Перед заходом в кабинет, он попрощался мысленно с друзьями и скрылся за дверями. Через минуту вылетает оттуда, пританцовывая и целуя листок с результатами. Друзья, хором: «- Здоров?» Третий, радостно и отрицательно мотнув головой: « -Нет, С.И.Ф.И.Л.И.С!»…
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77
Посейдон 38 минут назад
Бл.ди, сэр
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540
Vas_26 49 минут назад
Кто такие коки? Женат 15 лет, с тех пор и забыл что такое презервативы
ЗЫ дочке 14 лет, сыну почти 3
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14k
Мистер Фикс Час назад
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64k
doker Час назад
Партнёры в долгосрочных отношениях...
- как будто на работе, а не семья.
Ну, на работе и в бизесе без ган**нов не обходится.
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11k
El Niño Час назад
«А зачем вообще секс в браке и отношениях? А сношаться надо для размножения, а не ради удовольствия!» Так мне однажды сказала одна мадам, с которой я планировал отношения.
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400
Дмитрий Самохин Час назад
Береженного Бог бережет говорила монашка одевая на огурец презерватив
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14k
Женя Час назад
Зубов бояться
В рот не давать
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15k
Smiley 2 часа назад
Что за бред?
А, слепая кукурузина.........
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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