"Даже с мужем сплю только в презервативе": каким должен быть интим в долгосрочных отношениях

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Вопрос интима с партнёром каждый решает для себя сам. В Твиттере девушка высказала своё мнение - и пользователи начали комментировать и говорить о недоверии.
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Три «голубчика» решили провериться на ВИЧ. Нашли поликлинику, сдали анализы, через какое-то время сидят в коридоре клиники, ждут результаты анализов. Заходит первый, забирает результаты, выходит с трагическим выражением лица. Друзья, хором: «- Ну, как?» Тот, обречённо: «-ВИЧ!» И сел на лавочку, убитый. Второй, выдохнув: «- Ну, с Богом!», поплёлся в кабинет. Через минуту выходит оттуда, понурый. Друзья: «-И что?» Тот тоже, понурив голову: «-ВИЧ!» Настала очередь третьего. Перед заходом в кабинет, он попрощался мысленно с друзьями и скрылся за дверями. Через минуту вылетает оттуда, пританцовывая и целуя листок с результатами. Друзья, хором: «- Здоров?» Третий, радостно и отрицательно мотнув головой: « -Нет, С.И.Ф.И.Л.И.С!»…
ЗЫ дочке 14 лет, сыну почти 3
Ну, на работе и в бизесе без ган**нов не обходится.
Печально когда у людей вот так...
В рот не давать
А, слепая кукурузина.........