Десятки черепах в спячке глубоко под землёй: странный феномен

Животные лежат друг на друге пластами и не шевелятся. Как рептилии там оказались? Почему их так много? И как люди вообще обнаружили это? Так много вопросов, и у каждого свой ответ!
Начнём издалека. Тем, кто интересуется эпохой великих географических открытий, термин «живая консерва» должен быть знаком. Так в своё время моряки называли черепах. Мореплаватели брали их на корабль, чтобы обеспечить себя свежим мясом в долгом странствии.
В море с продовольствием всегда туго: готовые продукты быстро тухнут, а живой скот надо чем-то поить и кормить. Черепаха же стала идеальным вариантом: она с лёгкостью переносит морские условия, долго обходится без пищи и воды, так ещё и готовить её легко! Можно и сварить, и в панцире запечь. Так вот, примерно такой логикой пользуются уже современные китайцы. То, что мы видим, — заготовки!
Черепашки на фото и видео — китайские триониксы. Эти рептилии прочно вошли в кулинарию азиатских народов. Их разводят и вылавливают в природе для продажи на мясо. А чтобы мясо не пропало до того, как его купят, рептилий «консервируют». Люди вводят черепах в анабиоз.
Достигнуть этого просто — сымитировать зиму. Рептилий помещают в холодную воду и не кормят несколько недель. Черепахи впадают в оцепенение и перестают реагировать на внешние раздражители и спокойно переносят все невзгоды окружающего мира. Людям только и остаётся, что выкопать яму во влажной глинистой земле, сложить черепашек друг на друга поплотнее, а потом закопать! Откапывают их тогда, когда находится покупатель.
Не путайте анабиоз, созданный искусственно, с нормальной черепашьей спячкой. Хоть условия для осуществления этих двух состояний похожи, в природе триониксы не набиваются в таком количестве в одном месте, и под землю они не закапываются. Чтобы переждать морозы, черепахи зарываются на дне илистой реки. И желательно без соседей-сородичей!
Источник:
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