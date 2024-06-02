Десятки черепах в спячке глубоко под землёй: странный феномен

В море с продовольствием всегда туго: готовые продукты быстро тухнут, а живой скот надо чем-то поить и кормить. Черепаха же стала идеальным вариантом: она с лёгкостью переносит морские условия, долго обходится без пищи и воды, так ещё и готовить её легко! Можно и сварить, и в панцире запечь. Так вот, примерно такой логикой пользуются уже современные китайцы. То, что мы видим, — заготовки!