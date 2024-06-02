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Десятки черепах в спячке глубоко под землёй: странный феномен

Десятки черепах в спячке глубоко под землёй: странный феномен

Автор:
02 июня 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   под землей   спячка   феномен   фото   черепаха   
1167
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Животные лежат друг на друге пластами и не шевелятся. Как рептилии там оказались? Почему их так много? И как люди вообще обнаружили это? Так много вопросов, и у каждого свой ответ!

Начнём издалека. Тем, кто интересуется эпохой великих географических открытий, термин «живая консерва» должен быть знаком. Так в своё время моряки называли черепах. Мореплаватели брали их на корабль, чтобы обеспечить себя свежим мясом в долгом странствии.

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В море с продовольствием всегда туго: готовые продукты быстро тухнут, а живой скот надо чем-то поить и кормить. Черепаха же стала идеальным вариантом: она с лёгкостью переносит морские условия, долго обходится без пищи и воды, так ещё и готовить её легко! Можно и сварить, и в панцире запечь. Так вот, примерно такой логикой пользуются уже современные китайцы. То, что мы видим, — заготовки!

Черепашки на фото и видео — китайские триониксы. Эти рептилии прочно вошли в кулинарию азиатских народов. Их разводят и вылавливают в природе для продажи на мясо. А чтобы мясо не пропало до того, как его купят, рептилий «консервируют». Люди вводят черепах в анабиоз.

Достигнуть этого просто — сымитировать зиму. Рептилий помещают в холодную воду и не кормят несколько недель. Черепахи впадают в оцепенение и перестают реагировать на внешние раздражители и спокойно переносят все невзгоды окружающего мира. Людям только и остаётся, что выкопать яму во влажной глинистой земле, сложить черепашек друг на друга поплотнее, а потом закопать! Откапывают их тогда, когда находится покупатель.

Не путайте анабиоз, созданный искусственно, с нормальной черепашьей спячкой. Хоть условия для осуществления этих двух состояний похожи, в природе триониксы не набиваются в таком количестве в одном месте, и под землю они не закапываются. Чтобы переждать морозы, черепахи зарываются на дне илистой реки. И желательно без соседей-сородичей!

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Метки: животные   под землей   спячка   феномен   фото   черепаха   
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Шурман 59 минут назад
Вчера ролик смотрел на ютубе , китайцы показали что раки пока еще живые не умирают , просто засунули его в воду и в морозилку а потом налили в тазик пресной воды и вот чудо через час рак оттаял и начал опять активно ходить по дну тазика . Вот правда не знаю с зелеными раками это проканает или нет а вот с сигнальными красными американскими похоже прокатывает . Нужно будет наловить на озере и проверить как это работает :) . У нас кстати за зеленых можно по шапке получить а за американских спасибо даже скажут и не важно сколько ты их выловил , это такая зараза от которых нет спасения .
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Infinite
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