Единорог Ван и феномен рогатых людей

Причины появления человеческих рогов разнообразны. Чаще всего это связано с доброкачественными опухолями. Но примерно в 20% случаев встречаются и злокачественные образования.

Так называемые рога могут вырасти в любом месте человеческого тела. А случаи с головой – это больше исключение, а не правило. Точная причина разрастания кератина в таких масштабах неизвестна, но пока основными виновниками считаются радиация и вирусы папилломы человека.