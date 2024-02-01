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Единорог Ван и феномен рогатых людей

Единорог Ван и феномен рогатых людей

Автор:
01 февраля 2024 12:31
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: van   Роберт Рипли   единорог   кератин   медицина   образование   рог   случай   феномен   шоу   
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Рогатые люди и боги – персонажи большого количества легенд и мифов. Но если в мифологии рога – это больше символы, которые были сознательно или ошибочно неверно истолкованы, то уже в реальной жизни такие люди вполне себе существовали.

Хотя технически это не рога, известно, что у людей появлялись роговые наросты, и некоторые из них располагались именно на голове. Самое раннее достоверное описание можно найти в отчёте немецкого хирурга Фабрициуса Хильдануса. В конце 1500-х годов он встретил человека с рогами, торчащими изо лба.

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Несколько других случаев были задокументированы известными натуралистами и медицинскими экспертами. В своей книге Anatomicae Institutiones Corporis Humani голландский натуралист Бартолинус упоминает пациента с 30-сантиметровым рогом, а в 1696 году был описан случай с пожилой женщиной из Франции, которая преподнесла королю свой ампутированный рог. Примерно к тому же времени относится рассказ об удалении рога длиной почти 25 сантиметров со лба другой француженки – мадам Диманш 82 лет.

В 1886 году знаменитый дерматолог Жан Батист Эмиль Видаль представил в Медицинской академии скрученный рог с головы женщины. Длина этого образования составляла 25 сантиметров. Несколько хирургов и натуралистов зафиксировали подобные случаи, и многие в дальнейшем удаляли и коллекционировали рога. Один человеческий рог длиной 30  сантиметров в настоящее время находится в коллекции одного из лондонских музеев.

В общей сложности до 1900 года было подтверждено более ста случаев появления рогатых людей. Очевидна связь с возрастом и полом: чаще всего рогоносительницами становились пожилые женщины. Что примечательно, рога нередко начинали отрастать после их удаления. Был зафиксирован и один генетический случай дефекта: рог вырос и у отца, и у сына.

Пожалуй, самым известным из всех рогатых чудес стал «Человеческий единорог» Рипли. В 1930 году китайский крестьянин из Маньчжоу-Го был обнаружен русским банкиром. Мужчине удалось сфотографировать его, и он отправил снимок Роберту Рипли – известному антропологу-любителю и создателю шоу «Хотите верьте, хотите нет!», посвящённому всяким редкостям и диковинкам. Известный под именем Ван (Ванг), или, как его иногда называют, Вэн, фермер был нормальным во всех отношениях, кроме того факта, что у него был 35-сантиметровый рог, похожий на шпиль, растущий из затылка.

Рипли предложил огромное денежное вознаграждение тому, кто сможет достать Вана для выступления и даже сам ездил в Маньчжоу-Го. Однако Ван исчез из поля зрения общественности в начале 1930-х годов, и о нём больше никогда не слышали.

Причины появления человеческих рогов разнообразны. Чаще всего это связано с доброкачественными опухолями. Но примерно в 20% случаев встречаются и злокачественные образования.

Так называемые рога могут вырасти в любом месте человеческого тела. А случаи с головой – это больше исключение, а не правило. Точная причина разрастания кератина в таких масштабах неизвестна, но пока основными виновниками считаются радиация и вирусы папилломы человека.

За последние сто лет таких случаев было зафиксировано очень мало, поскольку современная медицина позволяет диагностировать и устранить ситуацию до того, как она перерастёт в настоящую проблему. Однако единичные подобные случаи, хоть и редко, но имеют место быть и в наши дни.

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Метки: van   Роберт Рипли   единорог   кератин   медицина   образование   рог   случай   феномен   шоу   
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1k
liveevil 4 секунды назад
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24k
hebpat Час назад
Пришёл мужик к врачу и говорит
- Доктор у меня рога не растут
Доктор спрашивает:
- А с чего вы взяли что у вас должны расти?
Мужик:
- Понимаете мне жена изменяет, а рого не растут
Доктор:
- Понимаете это иносказание, выдумка, рога из за измен не растут
Мужик:
Хух, успокоили, а я уж начал думать что в организме кальция не хватает
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6k
Трям 2 часа назад
Сколько ж им бабы изменяли...
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