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Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить

Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить

Автор:
25 февраля 2023 11:00
Сообщество : Космос
Метки: вселеная   интересно   космос   планета   факты   феномен   фото   
1702
7

В космосе наблюдают тысячи планетных систем, и все они поражают своим подозрительно явным отличием от того семейства, в котором мы обрели родной дом.

Уникальность Солнечной системы

Астрономы постоянно находят в окружающей Вселенной новые планеты у других звёзд — так называемые экзопланеты. Их известно уже больше пяти тысяч. Но наметилась одна загадочная тенденция. В основном это совершенно огромные газовые планеты вроде нашего Юпитера или даже гораздо крупнее. В принципе, этому ещё можно найти логическое объяснение: благодаря их габаритам их просто легче заметить. То есть, может быть, там рядом с ними какой-нибудь Марс или какой-нибудь Меркурий тоже есть, просто их пока ещё не удаётся разглядеть. Но дело абсолютно не только в этом.

А дело в том, что наблюдается ещё одна удивительная закономерность: в основном все эти чужезвёздные Юпитеры располагаются крайне близко к своим светилам, вот ещё немного — и упадут. Многие находятся к звезде гораздо ближе, чем наш Меркурий к Солнцу. Вот это-то и не даёт покоя учёным. Нигде, абсолютно нигде во Вселенной ещё не увидели такого любопытного положения вещей, как у нас в Солнечной системе: чтобы самыми ближайшими к звезде были маленькие каменистые планеты, а газовые гиганты бы почтительно кружились во внешней части системы, как будто оберегая малышей. Почему-то гиганты в основном предпочитают быть первыми планетами, если не единственными. В Солнечной системе, по расчётам астрофизиков, положение "фигур" на этом шахматном столе определил Юпитер по своей непревзойдённой массе, но почему сам Юпитер находится там, где он есть, — вот это большой вопрос.


Происхождение Луны

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Опять-таки озадачивающая разница: в основном у планет спутники вращаются в плоскости экватора. Например, у Юпитера четыре самых крупных "галилеевых" спутника: Ганимед, Европа, Каллисто, Ио. Любо-дорого в телескоп посмотреть: выстроены ровненько вдоль линии экватора великолепного властелина, вообще как ноты на нотном стане. Как солдаты перед генералом.

Луна меж тем — просто девушка-загадка. Вместо того чтобы, как послушная дочь, обосноваться в плоскости земного экватора, она ведёт себя так, будто она сама себе планета: её орбита находится в той же самой плоскости, в какой вращаются самостоятельные миры Солнечной системы — в плоскости эклиптики. Учёные считают это явным свидетельством того, что она не образовалась вместе с Землёй.

По господствующей версии, Луна возникла после столкновения Земли с планетой размерами вроде Марса. И возникла преимущественно из выбитого в космос земного вещества. Но компьютерное моделирование показывает, что тогда бы слепленная из этого щебня спутница вращалась бы всё-таки ближе к плоскости экватора, то есть орбита не была бы так сильно наклонена. Вот недавно появилось предположение, что, может быть, выбило не всё мелкими камнями, а были среди них довольно крупные глыбы. Тогда одну из них могло бы забросить подальше — и она бы заняла в итоге то не очень естественное положение, в каком сейчас вращается.


Тайна обратной стороны Луны

Это не может не обращать на себя внимание: слишком разительно внешне отличаются видимая и невидимая стороны Луны. На той стороне нет таких обширных и живописных "морей", а есть превеликое множество мелких кратеров и загадочные возвышенности. И сама кора с той стороны толще.

На этот счёт такие есть мнения: во-первых, как бы Луна ни возникла, в момент её появления гравитация Земли немедленно сковала её так называемым приливным захватом — это когда спутник настолько близко к хозяину, что взаимное притяжение заставляет меньшее небесное тело вращаться вокруг большего с той же скоростью, с какой спутник кружится вокруг собственной оси. Поэтому мы и видим только одну сторону Луны. И это могло многое предопределить. Молодая ещё раскалённая Земля могла постоянно подогревать видимую лунную половину и таким образом провоцировать извержения базальтовой лавы, из которой и состоят моря. Потому внутренняя сторона и кратерами не так испещрена, как внешняя: камни падали в вязкую магму — и она над ними смыкалась, как будто ничего не было. И никакого кратера.

И, во-вторых, не исключено, что на обратную сторону Луны что-то довольно крупное когда-то упало и разбилось "в лепёшку", которая и образовала там непонятные горы.


Происхождение спутников Марса

Здесь тоже загадочная ситуация, но загадка, можно сказать, прямо противоположна лунной. У Марса спутники Фобос и Деймос выглядят как усыновлённые беспризорники, но ведут себя как свои: орбиты почти круглые и в плоскости марсианского экватора.

Продумывается версия, что у Марса когда-то "родилась" одна большая луна, но она позже по каким-то причинам раздробилась. Может быть, ударилась обо что-то, а может быть, настолько близко подошла к планете, что гравитация Марса её расколола. Но тут есть проблема: моделирование выдаёт, что при таком раскладе осколки бы образовали вокруг Красной планеты целое кольцо, а крупных обломков в конечном счёте сейчас было бы не два, а как минимум три.


Была ли планета Фаэтон

Планеты Солнечной системы расположены на таких расстояниях от светила, что в этом наблюдается явная математическая закономерность. И эта математика требует, чтобы между Марсом и Юпитером была планета. А её нет. Зато аккурат там, где она должна быть, находится внушительный пояс астероидов. И это наталкивает на мысль, что эти астероиды — останки погибшего мира, которому дали имя Фаэтон. Напомним, в античной мифологии Фаэтон был сыном бога Солнца Гелиоса, который решил попробовать вести по небу отцовскую золотую колесницу, но не справился и погиб. Если планета Фаэтон была и разрушилась, возникает вопрос, что именно произошло и когда. Но есть и гипотеза, что планеты на самом деле никогда и не было, что этот пояс астероидов существует с момента появления протопланетного облака — и гравитация расположенных с противоположных сторон Юпитера и Сатурна просто не давала, не даёт и не даст этим астероидам собраться в единую целую планету.


Откуда кольца у Сатурна

На самом деле кольца обнаружились абсолютно у всех газовых гигантов Солнечной системы, но ни у одного нет такого богатого и ярко сверкающего украшения, как у Сатурна. Сверкает это богатство оттого, что оно в основном ледяное. Но ребус в данном случае заключается в том, насколько щедро рассыпаны эти сокровища: из внешних колец по законам гравитации должны бы сформироваться спутники. Впрочем, по данным зонда "Кассини", Сатурн так принарядился по космическим меркам недавно — несколько десятков миллионов лет назад. Но остаётся вопрос: где он, собственно, этот клад нашёл? Есть мысль, что когда-то планеты Солнечной системы мигрировали, то есть меняли своё положение — и Сатурну во время переезда повезло побывать, скажем, в том же поясе астероидов.


Что случилось с Ураном

С ним случилось то, что у него ось наклонена почти на 98 градусов по отношению к той плоскости, в которой он летает вокруг Солнца. Проще говоря, Уран вращается как бы "лёжа на боку". Так больше никто во всей Солнечной системе себя не ведёт. И астрономы разбираются, что это за форма протеста. Подозревают, что он не упал, а его "уронили": газовый гигант был положен в нокаут в результате столкновения с каким-то крупным небесным телом. Вообще, интересно, как можно ударить исполинский газовый шар и что при этом с ним происходит.


Загадки Венеры

Вторая планета Солнечной системы очень похожа на Землю по размерам, но, похоже, практически во всём остальном это "анти-Земля". Во-первых, учёные пытаются понять, что на ней вызвало такой лютый парниковый эффект и такое давление, что космические аппараты там дольше нескольких часов работать не в состоянии: их просто раздавливает. Во-вторых, почему у Венеры нет магнитного поля. Кстати говоря, у Марса оно тоже практически "никакое". И совсем с толку сбивает тот факт, что Венера вращается вокруг своей оси не как все, слева направо, а наоборот. Можно предположить, например, что её от столкновения с другой планетой либо раскрутило в другую сторону, либо, например, перевернуло "вверх ногами".


Феномен Земли

Вообще, создаётся впечатление, что третья планета от Солнца выиграла какую-то вселенскую лотерею. Она выиграла всё, что можно было выиграть. Расположение орбиты — идеально: не слишком близко, не слишком далеко, а как раз то, что нужно для существования океанов. Сами океаны — пожалуйста. Раскалённое вещество в ядре планеты создаёт мощное магнитное поле и тем самым защищает всё живое на Земле от радиации — да. Луна своей гравитацией стабилизирует земную ось и вместе с ней климат на планете — сколько угодно. Юпитер во внешней части Солнечной системы тянет к себе крупные тела и таким образом стоит на защите нашего спокойствия — не вопрос. Счастливых совпадений столько, а в окружающем космосе всё настолько плачевно и неудачно, что поневоле призадумаешься.

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Метки: вселеная   интересно   космос   планета   факты   феномен   фото   
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15  комментариев
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6k
a6m5 Час назад
При невероятно огромном количестве разных галактик и звёзд, возможны всякие варианты. И это не нам удивительно, что мы живём в удачных условиях, а именно в таких условиях мы и смогли появиться. Появились бы в другом мире, то и жизнь у нас была бы другой, например, на кремневой основе. Тут антропоцентризм не прокатит, всё наоборот.
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139
shturmina-katerina 17 минут назад
"...гравитация расположенных с противоположных сторон Юпитера и Сатурна просто не давала, не даёт и не даст этим астероидам собраться..."
Пояс астероидов находится между Марсом и Юпитером, соответственно Сатурн и Юпитер расположены с одной стороны (внешней) от пояса астероидов, откуда взялись противоположные стороны?
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20k
Corvus Corax 20 минут назад
Шо, опять? Пару дней назад было ж...
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31k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Основопологающие слова и понятия для учёных: "возможно", "вероятно", "предположительно", "есть мнение", "есть версия" и подобные.
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430
Павел Кузнецов Полчаса назад
В нашей Галактике по последним данным от 200 до 400 миллиардов звезд. В соседней, Туманности Андромеды - около 1 триллиона.
Галактик во Вселенной по разным оценкам - до двух триллионов.
Какое "счастливое совпадение"? Да таких планет как Земля во Вселенной должны быть - триллионы.
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22k
SolomonA Полчаса назад
"Нигде, абсолютно нигде во Вселенной ещё не увидели такого любопытного положения вещей, как у нас в Солнечной системе: чтобы самыми ближайшими к звезде были маленькие каменистые планеты"

Дело не в том, что таких систем нет - дело в том, что современные средства позволяют обнаружить планету ТОЛЬКО в том случае, если она сопоставима по размерам с Юпитером и находится близко к звезде. Так что тут проблема наших возможностей, а не уникальности Солнечной системы.
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14k
Типа граф 38 минут назад
Люблю про космос , плюсую !
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447
ZeroCross.ru 41 минуту назад
повезло так повезло

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9k
ron 48 минут назад
Спасибо за пост, интересно!
Замечу, что компьютерное моделирование - не панацея и не абсолютная истина, больше знаний о мире, чем в компьютер заложит человек, не появится. А тем более, когда речь идет об астрофизических процессах колоссальной давности - миллиарды и десятки миллиардов лет. И тот факт, что реальность не соответствует результатам компьютерного моделирования, говорит только об одном - о нашем слабом понимании основ мироздания ))
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8k
Trenzel2003 59 минут назад
А что если Земля, это космический зоопарк? Своего рода "красная книга" галактики???
А люди на ней, это должны были быть служители. Обслуживающий персонал. Хм!
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549
сергей ремизов Час назад
Любая элементарная частица будь немного тяжелее или легче, как таковой материи шансов на существование 0 .Лотерея? Случайность?
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4k
pinbalist Час назад
"Счастливых совпадений столько, а в окружающем космосе всё настолько плачевно и неудачно, что поневоле призадумаешься."

Учитывая количество звёзд и планет - ничего удивительного в том, что есть и такое расположение как в нашей системе. О чём призадумываться? О бородатом дядьке?
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