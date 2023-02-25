Вселенский феномен: 9 самых странных явлений в Солнечной системе, которые невозможно объяснить

Опять-таки озадачивающая разница: в основном у планет спутники вращаются в плоскости экватора. Например, у Юпитера четыре самых крупных "галилеевых" спутника: Ганимед, Европа, Каллисто, Ио. Любо-дорого в телескоп посмотреть: выстроены ровненько вдоль линии экватора великолепного властелина, вообще как ноты на нотном стане. Как солдаты перед генералом.

Луна меж тем — просто девушка-загадка. Вместо того чтобы, как послушная дочь, обосноваться в плоскости земного экватора, она ведёт себя так, будто она сама себе планета: её орбита находится в той же самой плоскости, в какой вращаются самостоятельные миры Солнечной системы — в плоскости эклиптики. Учёные считают это явным свидетельством того, что она не образовалась вместе с Землёй.

По господствующей версии, Луна возникла после столкновения Земли с планетой размерами вроде Марса. И возникла преимущественно из выбитого в космос земного вещества. Но компьютерное моделирование показывает, что тогда бы слепленная из этого щебня спутница вращалась бы всё-таки ближе к плоскости экватора, то есть орбита не была бы так сильно наклонена. Вот недавно появилось предположение, что, может быть, выбило не всё мелкими камнями, а были среди них довольно крупные глыбы. Тогда одну из них могло бы забросить подальше — и она бы заняла в итоге то не очень естественное положение, в каком сейчас вращается.

Тайна обратной стороны Луны

Это не может не обращать на себя внимание: слишком разительно внешне отличаются видимая и невидимая стороны Луны. На той стороне нет таких обширных и живописных "морей", а есть превеликое множество мелких кратеров и загадочные возвышенности. И сама кора с той стороны толще.

На этот счёт такие есть мнения: во-первых, как бы Луна ни возникла, в момент её появления гравитация Земли немедленно сковала её так называемым приливным захватом — это когда спутник настолько близко к хозяину, что взаимное притяжение заставляет меньшее небесное тело вращаться вокруг большего с той же скоростью, с какой спутник кружится вокруг собственной оси. Поэтому мы и видим только одну сторону Луны. И это могло многое предопределить. Молодая ещё раскалённая Земля могла постоянно подогревать видимую лунную половину и таким образом провоцировать извержения базальтовой лавы, из которой и состоят моря. Потому внутренняя сторона и кратерами не так испещрена, как внешняя: камни падали в вязкую магму — и она над ними смыкалась, как будто ничего не было. И никакого кратера.