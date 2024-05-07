Человек, который приснился

История началась в январе 2006 года, когда известный психиатр из Нью-Йорка решила зарисовать лицо человека, который периодически появлялся в её снах и давал советы. Набросок пролежал забытым некоторое время, пока одна из пациенток доктора не увидела его на столе. И узнала этого человека, который появлялся и в её снах тоже. И психиатр, и пациент никогда не видели мужчину в реальной жизни.

Психиатру это показалось весьма интересным, и она передала фоторобот своим коллегам, чтобы узнать, отреагирует ли на изображение аналогичным образом кто-нибудь из их пациентов. В течение нескольких месяцев четверо пациентов опознали незнакомца, который периодически посещает их во сне. Что странно, все пациенты называли его «этот человек». Затем появились и другие.