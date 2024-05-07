Человек, который приснился

Если хорошенько постараться, то практически любого человека можно убедить в чём угодно. А если таких людей много, и их даже убеждать не приходится?
Возможности психики настолько поразительны, что над их загадками человечеству, пожалуй, ещё предстоит немало попотеть.
История началась в январе 2006 года, когда известный психиатр из Нью-Йорка решила зарисовать лицо человека, который периодически появлялся в её снах и давал советы. Набросок пролежал забытым некоторое время, пока одна из пациенток доктора не увидела его на столе. И узнала этого человека, который появлялся и в её снах тоже. И психиатр, и пациент никогда не видели мужчину в реальной жизни.
Психиатру это показалось весьма интересным, и она передала фоторобот своим коллегам, чтобы узнать, отреагирует ли на изображение аналогичным образом кто-нибудь из их пациентов. В течение нескольких месяцев четверо пациентов опознали незнакомца, который периодически посещает их во сне. Что странно, все пациенты называли его «этот человек». Затем появились и другие.
Примечательно, что между тысячами людей, утверждающих, что видели этого человека в своих снах, нет никакой общей связи. Сны охватывают самые разные темы – от дружеских советов, романтических встреч до кошмаров с ужасными нападениями:
Уже несколько лет я вижу повторяющийся сон. Высокий мужчина показывает мне фотографию и спрашивает, узнаю ли я на ней своего отца. Мужчину на фотографии я никогда раньше не видела, он совсем не похож на моего отца. Тем не менее, я необъяснимо отвечаю, что узнаю. В этот момент я обычно просыпаюсь, чувствуя себя очень спокойно. В других случаях сон продолжается, я стою перед могилой отца, кладу цветы на землю и понимаю, что фотографии на надгробии нет.
Этот человек приснился мне, когда я училась в 10 классе. Он не повторялся ни в одном сне, только в одном, очень запоминающемся и страшном. Во сне я сидела в комнате на табуретке. В нескольких метрах от меня стоял телевизор. Меня «посетили» двое мужчин, которых я никогда раньше не видел (не «этот человек»), и они оба напали на меня. Я проснулась вся в поту и слезах и кричала. Я каким-то образом уснула, а потом снова оказалась в комнате. Я начала кричать и плакать. Потом на экране появился этот человек. Я умоляла его не причинять мне вреда. Он не изменил своего пустого выражения лица и не заговорил. Он перерезал мне горло, и я проснулась. Наверное, он выпустил меня из кошмара, но я несколько недель не могла перестать думать о нём. У меня до сих пор есть несколько набросков, которые я нарисовала. Я знаю, это немного странно.
Существует множество теорий, почему так много людей видят сны с этим человеком. Некоторые из них обусловлены коллективным бессознательным и появлением «этого человека» в сложные времена. Другие связывают образ с духовным опытом и даже теорией, что это не человек, а Бог, являющийся в физической форме.
Хотя тысячи людей «утверждают», что видели этого человека в своих снах, существует предположение, что это тщательно продуманная мистификация, созданная веб-мастером сайта www.thisman.org. Им оказался итальянский социолог и маркетолог Андреа Нателла. Нателла также руководитель рекламного агентства Guerilla Marketing, которое участвовало в различных маркетинговых проектах, начиная от искусства, политики и заканчивая порнографией.
Несколько лет назад Ghost House Pictures заявила, что американский режиссер Брайан Бертино снимет фильм об этом феномене, который также будет называться «Этот человек».
Фильм так и не сняли. Загадочный Андреа пропал с радаров. Сайт существует и по сей день. Точных ответов на вопросы не появилось. Зато фиксируются всё новые и новые случаи встречи во сне этого персонажа.
Вам когда-нибудь снился этот человек или кто-то похожий на него?
Источник:
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Это больше похоже на базовый шаблон сравнения в нейронке по определению человеческих лиц в поле зрения.
Зовите кота с лампой...
И еще никогда не снятся близкие родные. Мама, жена, дочка, брат.... никто никогда не снится. Один раз снился папа (отчим), которого уже давно нет. Очень ясно снился и прям осязаемо, он был большой, очень здоровый, статный, а я как бы по сравнению с ним маленький, он нес меня на своих руках, а я бил его руками в грудь, плакал и кричал "Папа, где ты был, когда ты мне был так нужен?!"... Но лица не было. Был просто папа. До сих пор когда вспоминаю, комок в горле...