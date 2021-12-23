10 феноменальных геологических образований на Земле

Природа настолько уникальна и многогранна, что иногда создается впечатление, будто на нашей планете возможно найти локации для экранизации любой сказки, действие которой развивается в волшебном месте.
Предлагаем вашему вниманию волшебные пещеры, величественные горы и другие фотографии самых уникальных геологических образований на нашей планете, которые поражают своей уникальностью.
Белая пустыня в Египте
Как вы думаете, может ли песок выглядеть аппетитно? Оказывается, может. Эта пустыня, например, напоминает безе.
Новозеландские камни
Форма этих камней наталкивает на мысли об их искусственной природе возникновения, но человек не приложил руки к созданию этих камней. Их обточили волны, которые из года в год обнимали их пенистой водой.
Мостовая великанов в Ирландии
Только посмотрите, как идеально эти валуны подходят друг другу. Создается впечатление, будто они были специально выложены таким образом какими-нибудь мифическими великанами.
Таинственная пещера в Китае
Эта пещера очень напоминает пещеру из «Гарри Поттера», где волшебники искали крестражи того, чье имя нельзя называть.
Горное образование в Аризоне
Эти горы известны всем из списка стандартных заставок для компьютеров и смартфонов. Иногда бывает сложно поверить в то, что места с заставок действительно существуют.
Башня Дьявола в США
Эта гора выглядит весьма зловеще и напоминает какой-нибудь темный замок, в котором зародилось опасное зло.
Каменные домики в Мавритании
Эти камни напоминают жилища гномов. Причудливые валуны будто специально сделаны в форме небольших домиков.
Мексиканская пещера кристаллов
Если посветить на эти кристаллы разным светом, то они начинают сиять магическим блеском.
Большая голубая дыра
Этот барьерный риф с высоты птичьего полета выглядит очень пугающе. Кажется, что в центре находится бездна, ведущая к сердцу планеты.
Мадагаскарские скалы
Заповедник Цинжи-дю-Бемараха на Мадагаскаре славится своими прекрасными пейзажами. Эти скалы не исключение.
Источник:
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Понравилось27
Афтырь дебил . А почему рядом лежащие камни не такие же круглые ? Или это совсем другое ?