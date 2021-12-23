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10 феноменальных геологических образований на Земле

10 феноменальных геологических образований на Земле (11 фото)

Автор:
23 декабря 2021 10:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: геология   интересно   познавательно   природа   феномен   фото   явления   
878
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Природа настолько уникальна и многогранна, что иногда создается впечатление, будто на нашей планете возможно найти локации для экранизации любой сказки, действие которой развивается в волшебном месте.

Предлагаем вашему вниманию волшебные пещеры, величественные горы и другие фотографии самых уникальных геологических образований на нашей планете, которые поражают своей уникальностью.


Белая пустыня в Египте

Как вы думаете, может ли песок выглядеть аппетитно? Оказывается, может. Эта пустыня, например, напоминает безе.

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Новозеландские камни

Форма этих камней наталкивает на мысли об их искусственной природе возникновения, но человек не приложил руки к созданию этих камней. Их обточили волны, которые из года в год обнимали их пенистой водой.

Мостовая великанов в Ирландии

Только посмотрите, как идеально эти валуны подходят друг другу. Создается впечатление, будто они были специально выложены таким образом какими-нибудь мифическими великанами.

Таинственная пещера в Китае

Эта пещера очень напоминает пещеру из «Гарри Поттера», где волшебники искали крестражи того, чье имя нельзя называть.

Горное образование в Аризоне

Эти горы известны всем из списка стандартных заставок для компьютеров и смартфонов. Иногда бывает сложно поверить в то, что места с заставок действительно существуют.

Башня Дьявола в США

Эта гора выглядит весьма зловеще и напоминает какой-нибудь темный замок, в котором зародилось опасное зло.

Каменные домики в Мавритании

Эти камни напоминают жилища гномов. Причудливые валуны будто специально сделаны в форме небольших домиков.

Мексиканская пещера кристаллов

Если посветить на эти кристаллы разным светом, то они начинают сиять магическим блеском.

Большая голубая дыра

Этот барьерный риф с высоты птичьего полета выглядит очень пугающе. Кажется, что в центре находится бездна, ведущая к сердцу планеты.

Мадагаскарские скалы

Заповедник Цинжи-дю-Бемараха на Мадагаскаре славится своими прекрасными пейзажами. Эти скалы не исключение.

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Метки: геология   интересно   познавательно   природа   феномен   фото   явления   
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Наталья 38 минут назад
Ленские Столбы
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16k
Наталья 39 минут назад
Горы Улинъюань, Китай.
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1k
Viktor Час назад
Новозеландские камни Форма этих камней наталкивает на мысли об их искусственной природе возникновения, но человек не приложил руки к созданию этих камней. Их обточили волны, которые из года в год обнимали их пенистой водой.
Афтырь дебил . А почему рядом лежащие камни не такие же круглые ? Или это совсем другое ?
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