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15 фото природных феноменов, которые способны ввести в ступор одним своим видом

15 фото природных феноменов, которые способны ввести в ступор одним своим видом

Автор:
17 марта 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   подборка   природа   удивительно   феномен   фото   
911
16

У природы нет выходных, и она ежедневно старается показать человеку нечто, что снесёт ему башню от удивления и восхищения. Чаще всего в ход идут представители флоры и особенно фауны, их нетипичные цвета, формы и размеры — всё, что мы так любим!

Мы собрали несколько снимков с далеко не самыми попсовыми животными и растениями, о существовании которых вы могли и не знать. А они вот какие! Ну, а другие, уже известные вам персонажи, здесь засняты крайне необычным образом, что также создаёт вау-эффект. Полюбоваться тут точно есть чем.

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Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.

А мама явно серьёзная птица!

Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.

На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.

Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов!

На нём довольно интересный узор!

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Метки: в мире   животные   подборка   природа   удивительно   феномен   фото   
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Boka 46 минут назад
сблизи?
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Trenzel2003 3 минуты назад
Ладно комментаторы пишут с ошибками. Но статью нужно проверять на наличие ошибок и опечаток!!!
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sedoisever 54 минуты назад
Красивунный...
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