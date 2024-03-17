15 фото природных феноменов, которые способны ввести в ступор одним своим видом

Мы собрали несколько снимков с далеко не самыми попсовыми животными и растениями, о существовании которых вы могли и не знать. А они вот какие! Ну, а другие, уже известные вам персонажи, здесь засняты крайне необычным образом, что также создаёт вау-эффект. Полюбоваться тут точно есть чем.