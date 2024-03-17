15 фото природных феноменов, которые способны ввести в ступор одним своим видом

У природы нет выходных, и она ежедневно старается показать человеку нечто, что снесёт ему башню от удивления и восхищения. Чаще всего в ход идут представители флоры и особенно фауны, их нетипичные цвета, формы и размеры — всё, что мы так любим!
Мы собрали несколько снимков с далеко не самыми попсовыми животными и растениями, о существовании которых вы могли и не знать. А они вот какие! Ну, а другие, уже известные вам персонажи, здесь засняты крайне необычным образом, что также создаёт вау-эффект. Полюбоваться тут точно есть чем.
Официальное название растения — Aristolochia salvador platensis.
А мама явно серьёзная птица!
Дрозд зацепился за ветку, которую несёт скопа.
На самом деле это бородатый воббегонг. Является единственным представителем крайне специфического вида ковровых акул.
Каждый плод весит от 3 до 15 килограммов!
На нём довольно интересный узор!
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