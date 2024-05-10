Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

Когда Исламова в сети стали упрекать за то, что не дождался полицейских, боец назвал критиков «ничтожествами». И заявил, что находился в «глубоком шоке», а из его головы «текла ручьём кровь».

Вскоре он оклемался от шока и уехал в Москву. Там его и задержали на съёмной квартире. На полке в комнате спортсмена лежал чемпионский пояс и пистолет.