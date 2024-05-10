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Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

Автор:
10 мая 2024 14:52
Сообщество : Криминал
Метки: Porsche Cayenne   ДТП   Ибрагим Исламов   Санкт-Петербург   авария   боец   каршеринг   мма   сизо   спортсмен   
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Он признал вину и заявил, что готов понести ответственность.

В конце апреля боец поп-ММА Ибрагим «Никархо» Исламов взял каршеринговый Porsche Cayenne и отправился колесить по Питеру.

Ездил он недолго - спортсмен как следует разогнался и влетел в раздвижную часть Троицкого моста.

После этого вылез из авто и скрылся с места ДТП.

Когда Исламова в сети стали упрекать за то, что не дождался полицейских, боец назвал критиков «ничтожествами». И заявил, что находился в «глубоком шоке», а из его головы «текла ручьём кровь».

Вскоре он оклемался от шока и уехал в Москву. Там его и задержали на съёмной квартире. На полке в комнате спортсмена лежал чемпионский пояс и пистолет.

На суде Исламов признал вину и заявил, что получил в аварии «открытую черепно-мозговую травму». Также добавил, что его не стоило задерживать: следователю надо было ему позвонить и он бы «приехал и решил вопрос».

Во-первых, я хочу сказать, что я ни от кого не скрывался. Я активно вел свои соцсети и был на связи. Я думаю, в первую очередь надо было связаться со мной и позвать меня сюда - я бы с радостью приехал сюда и решил этот вопрос. Во-вторых, я считаю, что нет никаких оснований вламываться вот так в шесть утра с обыском. Не знаю, для чего вы это сделали. Скорее всего, чтобы в новостях вот так снимали, потому что я медийная личность: на улицу выхожу - все подходят фотографироваться.

Сначала дело завели по статье 267.1 УК РФ, затем выяснилось, что Исламов ехал с пассажиркой и девушка получила травмы. Поэтому дело переквалифицировали в ч.3 ст.267 УК РФ: «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Для защиты обвиняемого привлекли сразу трёх адвокатов.

Спортсмену грозит до 3 лет в колонии. Сегодня суд отправил Исламова в СИЗО до 24 июня.

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Метки: Porsche Cayenne   ДТП   Ибрагим Исламов   Санкт-Петербург   авария   боец   каршеринг   мма   сизо   спортсмен   
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2k
Росомаха 44 минуты назад
Что то много бородатых в ММА? Не находите? Нездоровое чувство возникает...
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32k
Григорий 11 минут назад
А ствол у него зачем? Халтурка помимо ММА? Трусливый и неуверенный в себе?
"я ни от кого не скрывался" - нет дружище, ты именно слился как резвый зайчик. В Питере набарагозил, но для надежности вообще в Москву укатил. Присесть тебе придется, лапушка.
У нас ведь как? Провел в СИЗО хоть недельку, то уж будь уверен - статья будет. Иначе получается, что система ошиблась, а она не имеет права на ошибку.
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52k
Элек Мек 12 минут назад
Он весь отбитый,кто его за руль пустил.
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5k
Горожанин Полчаса назад
ММА - это умственная неполноценность. А личная агрессия умственно-неполноценного члена ММА легко гасится ответстенным обращением любым видом оружия.
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220
ya da 39 минут назад
Надо тебе обезяна чертова из клетки не вылезать, решил бы он все!
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August
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