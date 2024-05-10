Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

Он признал вину и заявил, что готов понести ответственность.
В конце апреля боец поп-ММА Ибрагим «Никархо» Исламов взял каршеринговый Porsche Cayenne и отправился колесить по Питеру.
Ездил он недолго - спортсмен как следует разогнался и влетел в раздвижную часть Троицкого моста.
После этого вылез из авто и скрылся с места ДТП.
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Когда Исламова в сети стали упрекать за то, что не дождался полицейских, боец назвал критиков «ничтожествами». И заявил, что находился в «глубоком шоке», а из его головы «текла ручьём кровь».
Вскоре он оклемался от шока и уехал в Москву. Там его и задержали на съёмной квартире. На полке в комнате спортсмена лежал чемпионский пояс и пистолет.
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На суде Исламов признал вину и заявил, что получил в аварии «открытую черепно-мозговую травму». Также добавил, что его не стоило задерживать: следователю надо было ему позвонить и он бы «приехал и решил вопрос».
Во-первых, я хочу сказать, что я ни от кого не скрывался. Я активно вел свои соцсети и был на связи. Я думаю, в первую очередь надо было связаться со мной и позвать меня сюда - я бы с радостью приехал сюда и решил этот вопрос. Во-вторых, я считаю, что нет никаких оснований вламываться вот так в шесть утра с обыском. Не знаю, для чего вы это сделали. Скорее всего, чтобы в новостях вот так снимали, потому что я медийная личность: на улицу выхожу - все подходят фотографироваться.
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Сначала дело завели по статье 267.1 УК РФ, затем выяснилось, что Исламов ехал с пассажиркой и девушка получила травмы. Поэтому дело переквалифицировали в ч.3 ст.267 УК РФ: «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Для защиты обвиняемого привлекли сразу трёх адвокатов.
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"я ни от кого не скрывался" - нет дружище, ты именно слился как резвый зайчик. В Питере набарагозил, но для надежности вообще в Москву укатил. Присесть тебе придется, лапушка.
У нас ведь как? Провел в СИЗО хоть недельку, то уж будь уверен - статья будет. Иначе получается, что система ошиблась, а она не имеет права на ошибку.
что бы ты там потом не рассказывал
.
ну, если ты не судья, прокурор или депутат....
у них - все всегда правильно
так вот, у нас наличие таковых навыков к оружию НЕ ПРИРАВНИВАЕТСЯ, поскольку ЗАКОНОДАТЕЛЬНО НЕ ЗАКРЕПЛЕНО
и далеко не факт, что будет учтено судьёй
поэтому и рассматривается: один невооруженный против одного вооруженного
вот как-то так.....
Отягчающие обстоятельства, которые судья учитывает при вынесении приговора, включают в свой состав (на основании ст. 63 Уголовного кодекса (УК) РФ):
рецидив преступлений;
наступление тяжких последствий при совершении преступления;
совершение преступления в составе группы лиц, организованной группы или преступного сообщества;
особая роль при совершении преступления;
привлечение к совершению преступления лиц, которые имеют тяжелые психологические расстройства, в состоянии опьянения или несовершеннолетних;
совершение преступления по мотивам национальной или идеологической ненависти;
преступление из мести или с целью сокрытия иного преступления;
совершение преступления в отношении лица из-за осуществления им служебной деятельности;
совершение преступления с особой жестокостью;
совершение преступления в условиях ЧС;
совершение преступления с использованием оружия, наркотиков, ядовитых веществ и пр.;
преступление в целях пропаганды терроризма;
преступление, совершенное сотрудником ОВД, с использованием форменной одежды;
совершение преступления в отношении несовершеннолетнего.
Судья также вправе учесть в качестве отягчающего совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Является ли владение навыками бокса либо иными спортивными навыками отягчающим обстоятельством
Указанный в ст. 63 УК перечень обстоятельств, отягчающих состав преступления, является исчерпывающим.
Можно увидеть, что профессиональные навыки спортсмена в перечне отсутствуют.
Как квалифицируется кулак боксера в РФ при совершении преступлений? В мире по сложившейся практике он приравнивается к оружию. В России же особой квалификации у кулака спортсмена нет...."(с)